Khán giả tranh cãi, tuyên bố bỏ xem 'Cha tôi người ở lại', diễn viên nói gì?

Phim Cha tôi người ở lại đã phát sóng tập 30 và khán giả bắt đầu nhận ra tình cảm Nguyên và An dành cho nhau sau thời gian xa cách. Dù chưa ai nói ra trực tiếp nhưng ánh mắt và cử chỉ ấm áp họ dành cho nhau không khó để thấy.

Trần Nghĩa và Ngọc Huyền trong vai Nguyên và An.

Tuy nhiên, nhiều khán giả vì quá yêu quý tình cảm anh em mà An và Nguyên dành cho nhau từ nhỏ (dù họ không có mối quan hệ ruột thịt) nên tuyên bố bỏ phim bởi không chấp nhận hai nhân vật quay sang yêu nhau. Người xem không muốn Cha tôi người ở lại giống nội dung của bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà .

Trên các diễn đàn phim nổ ra cuộc tranh cãi giữa các khán giả phản đối và ủng hộ An yêu Nguyên. Phim đang hay tự nhiên lại thành anh em thích nhau; Nguyên với An yêu giống bản gốc quá, chán không muốn xem nữa; Thật sự không muốn anh em này yêu nhau; Xin đừng yêu nhau nhé; Đang đề cao tình anh em, tình thân gia đình lại chuyển sang yêu đương mất cả giá trị của bộ phim; Bỏ xem phim từ đây... là ý kiến của khán giả phản đối An và Nguyên thành đôi.

Từng kết hợp ở "Chúng ta của 8 năm sau", hai diễn viên diễn xuất ăn ý trong "Cha tôi người ở lại".

Tuy vậy cặp đôi vẫn nhận sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả đang theo dõi Cha tôi người ở lại. An - Nguyên bên nhau ấm áp, nếu tình cảm từ con tim hãy cứ thổ lộ; Nguyên trầm tính ấm áp, An bướng bỉnh trong sáng rất hợp luôn, họ không phải anh em ruột; Ủng hộ Nguyên và An... là bình luận của khán giả.

Trước phản ứng của người xem, diễn viên Trần Nghĩa (vai Nguyên) chia sẻ về mối quan hệ của hai nhân vật: "Tình cảm giữa Nguyên và An không chỉ đơn giản là 'yêu - ghét' mà ẩn chứa nhiều tầng cảm xúc phức tạp: sự rung động ban đầu, niềm tin, hy vọng nhưng cũng có cả hoài nghi, sợ hãi và tổn thương. Khi khán giả chỉ nhìn vào một tình tiết hoặc một trích đoạn nóng dễ vội vàng đánh giá họ vô tâm, loạn luân mà quên mất hành trình nội tâm sâu sắc phía sau".

Trần Nghĩa và Ngọc Huyền.

Nam diễn viên mong khán giả hãy kiên nhẫn chờ đợi những khoảnh khắc hàn gắn bởi đó mới là sức hút thật sự của một mối tình bền chặt. "Tình yêu không phải lúc nào cũng êm đềm và việc khán giả đặt ra câu hỏi, tranh luận là điều quý giá. Nhưng hãy cùng nhau xây dựng một không gian thảo luận văn minh, nơi mỗi góc nhìn đều được trân trọng và lắng nghe. Bởi cuối cùng, chính chúng ta đang góp phần viết nên câu chuyện của họ", anh viết.