Khoảng 70.000 khách hành hương về huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa

Với diện tích khoảng 100 héc-ta, Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Am Tiên, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa là một địa danh đặc biệt, nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa chống ách đô hộ của ngoại xâm..

Lễ hội đền Nưa - Am Tiên bắt đầu từ ngày đầu năm mới đến 20 tháng Giêng hàng năm. Theo tín ngưỡng của người địa phương, huyệt đạo trên đỉnh Ngàn Nưa là huyệt khí thiêng. Ngày mồng 9 tháng Giêng hàng năm là ngày mở cửa trời. Người dân thường đến đây cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, con cái đủ đầy, người người mạnh khỏe, tài năng tiến tới, công thành danh toại.



Để Lễ hội diễn ra an toàn, trang nghiêm, ngay từ đầu năm, huyện Triệu Sơn đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tổ chức lễ hội, triển khai quảng bá về lễ hội trên các kênh thông tin.



Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vận chuyển hành khách, chuẩn bị tốt các điều kiện cả phần lễ, phần hội cho ngày khai hội; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội để các hoạt động diễn ra an toàn, trang nghiêm, bảo đảm đúng các nghi lễ truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách thập phương...

Ông Tào Quang Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Nưa, đơn vị phụ trách công tác vận chuyển hành khách tại lễ hội đền Nưa cho biết, năm nay, công ty đã đầu tư, xây dựng mở rộng 2 bến xe, trang bị 19 đầu xe. Trong đó, có 15 xe được thay thế mới, hiện đại. Dự kiến, dàn xe sẽ phục vụ trung chuyển từ 2.000 đến 2.500 khách một ngày, đáp ứng nhu cầu du xuân, chiêm bái tại di tích của du khách.

Một số hình ảnh Lễ hội Am Tiên.

Du khách xếp hàng trước khi lên xe.

Dàn xe mới được đầu tư đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Ngay từ sáng sớm du khách đã đổ về Am Tiên.

Nhiều em bé được người thân cõng trên lưng.

Mọi người đến với Am Tiên với mong muốn sức khỏe, bình an.

Theo thống kê của ban tổ chức lễ hội từ đêm 30 Tết đến nay có khoảng 70.000 du khách hành hương về Am Tiên.

Các dịch vụ được giám sát và kiểm tra chặt chẽ.

Công tác vệ sinh được đặc biệt quan tâm.

Thầy đồ viết chữ đầu năm.

Khu vực viết sớ luôn chật kín người.