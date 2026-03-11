Khởi công Khu đô thị gần 13 nghìn tỷ đồng bên bờ sông Mã
GĐXH - Eurowindow Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và các yếu tố văn hóa bản địa...
Sáng 10/3, Công ty CP Eurowindow Holding tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Eurowindow Light City trên trên địa bàn phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.
Dự án Eurowindow Light City có quy mô khoảng 176 héc-ta, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, tọa lạc tại phường Nguyệt Viên bên bờ sông Mã - khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển đô thị hiện đại gắn với cảnh quan tự nhiên.
Từ vị trí này, dự án kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính của tỉnh thông qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các tiện ích đô thị quan trọng.
Không chỉ hướng đến việc phát triển một khu dân cư đơn thuần, Eurowindow Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và các yếu tố văn hóa bản địa.
Điểm nhấn nổi bật của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn với các biểu tượng như mặt trời, chim Lạc, trống đồng. Không gian này được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và trải nghiệm mới cho người dân, đồng thời góp phần tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho đô thị Thanh Hóa.
Theo quy hoạch, dự án được phát triển đồng bộ với gần 200 tiện ích, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm như: Biệt thự, biệt thự đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Đáng chú ý là mô hình shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, tạo không gian thương mại - dịch vụ sôi động trong khu đô thị.
Bên cạnh đó, dự án chú trọng các tiêu chí phát triển bền vững như sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A và các giải pháp quản lý năng lượng, tiết kiệm tài nguyên.
Chủ đầu tư kỳ vọng khi hoàn thành, Eurowindow Light City sẽ góp phần hình thành một không gian sống hiện đại, nâng tầm diện mạo đô thị và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thanh Hóa.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo kiến trúc đô thị, tạo ra một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp cho người dân Thanh Hóa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị máy móc để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, đưa công trình về đích đúng tiến độ, xứng tầm là một khu đô thị kiểu mẫu.
7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ýSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý các khoản chi được trừ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đây.
Những mẫu nhẫn nam đẹp nhất nhất năm 2026 theo phong cách doanh nhân, trẻ trung, cá tính nào đàn bán chạy số 1Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Nhẫn luôn là món trang sức được phái mạnh yêu thích, như một cách để khẳng định phong cách cá nhân và gu thẩm mỹ riêng của mình. Vậy, năm 2026 mẫu nhẫn nam nào đang được ưa chuộng nhất?
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 12/3/2026: Nhiều khu dân cư bị mất điện từ 8 – 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 12/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, cơ hội an cư cho người thu nhập thấp tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh TuyGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Khi giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng tại khu vực 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp.
Chi tiết sedan hạng B Hyundai Accent 2026 giá 310 triệu đồng 6 phiên bản nội thất rộng rãi, 25 cải tiến, khoang hành lý rộng, rẻ hơn cả Kia Morning, cạnh tranh Toyota ViosGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Sedan hạng B Hyundai Accent 2026 với 25 thay đổi đáng chú ý về thiết kế, tiện nghi và công nghệ an toàn, nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua với Toyota Vios và Honda City.
Chỉ 8.500 đồng/kg, vì sao dưa hấu Gia Lai rẻ bất ngờ giữa lúc giá xăng dầu tăng?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Tại siêu thị, dưa hấu Gia Lai có giá bán niêm yết 7.500 đồng/kg và 8.500 đồng/kg. Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt có nguy cơ biến động vì giá xăng dầu.
Tháng 3/2026, bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội)Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Ngân hàng tung lãi suất tới 8,3% khi gửi 100 triệu đồng: Bất ngờ số tiền lãi về tayGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, người gửi tiền có thể nhận lãi suất trên 8%/năm mà không kèm điều kiện.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 11 – 15/3/2026: Nhiều khách hàng sẽ nằm trong diện mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, thấp kỷ lục, khách Việt đổ xô săn đón vì rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt dù vừa ra mắt với thiết kế 'lột xác' so với phiên bản tiền nhiệm.