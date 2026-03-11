Khởi công Khu đô thị gần 13 nghìn tỷ đồng bên bờ sông Mã

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sáng 10/3, Công ty CP Eurowindow Holding tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị Eurowindow Light City trên trên địa bàn phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Eurowindow Light City có quy mô khoảng 176 héc-ta, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, tọa lạc tại phường Nguyệt Viên bên bờ sông Mã - khu vực được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển đô thị hiện đại gắn với cảnh quan tự nhiên.

Đại biểu dự lễ khởi công.

Từ vị trí này, dự án kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính của tỉnh thông qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và các tiện ích đô thị quan trọng.

Không chỉ hướng đến việc phát triển một khu dân cư đơn thuần, Eurowindow Light City được quy hoạch theo mô hình khu đô thị xanh, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan, tiện ích và các yếu tố văn hóa bản địa.

Dự án với điểm nhấn là Đại lộ Ánh sáng Di sản cùng Công viên Ánh sáng tương tác, lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Đông Sơn.

Không gian này được kỳ vọng trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, giải trí và trải nghiệm mới cho người dân, đồng thời góp phần tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho đô thị Thanh Hóa.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển đồng bộ với gần 200 tiện ích, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm như: Biệt thự, biệt thự đảo view hồ, nhà liền kề, shophouse, căn hộ chung cư và shophouse khối đế. Đáng chú ý là mô hình shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, tạo không gian thương mại - dịch vụ sôi động trong khu đô thị.

Bên cạnh đó, dự án chú trọng các tiêu chí phát triển bền vững như sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, ứng dụng năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn A và các giải pháp quản lý năng lượng, tiết kiệm tài nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đại diện nhà đầu tư ấn núi khởi công dự án siêu đô thị xanh gần 13.000 tỷ đồng tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư kỳ vọng khi hoàn thành, Eurowindow Light City sẽ góp phần hình thành một không gian sống hiện đại, nâng tầm diện mạo đô thị và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Thanh Hóa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo kiến trúc đô thị, tạo ra một không gian sống xanh, thông minh và đẳng cấp cho người dân Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, trang thiết bị máy móc để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, đưa công trình về đích đúng tiến độ, xứng tầm là một khu đô thị kiểu mẫu.