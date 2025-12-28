Mới nhất
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc nhiều nơi mưa rét

Chủ nhật, 07:53 28/12/2025 | Xã hội
M.H (th)
M.H (th)
GĐXH - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng; trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; từ đêm 28/12, chuyển rét về đêm và sáng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 28/12, mưa nhỏ vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, riêng khu vực phía Tây thành phố 13-15 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 23 độ.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc nhiều nơi mưa rét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vài nơi; phía Bắc trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi trên 32 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; đêm se lạnh với mức nhiệt thấp nhất 21 độ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/12/2025

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-15°C, có nơi dưới 11°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 27-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-23°C, miền Tây 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc nhiều nơi mưa rét - Ảnh 2.Tin mới nhất về thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

GĐXH - Theo dự báo mới nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực Bắc Bộ và miền Trung, trời rét về đêm và sáng sớm; trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết lý tưởng, ngày nắng ấm, chiều tối có mưa vài nơi.

