Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp tuần mới 1/9 - 7/9/2025 giúp gia chủ may mắn và nhiều tài lộc

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ hai ngày 1/9/2025

Âm lịch: 10/07/2025 tức ngày Quý Dậu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thì có thể tham khảo những giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Ất Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Dậu; tức Chi sinh Can (Kim, Thủy), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Theo chuyên gia, hướng xuất hành tốt trong ngày 1/9 là hướng Đông Nam và hướng Tây đem lại may mắn, gia tăng tài lộc. Cùng với đó, để đi lại thuận lợi trong ngày nghỉ lễ này, mọi người nên chọn các khung giờ đẹp: 1h-3h 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại an); 7h-9h 19h-21h (Tốc hỷ).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ ba ngày 2/9/2025

Âm lịch: 11/07/2025 tức ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo đẹp trong ngày là:

+ Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Mậu Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Kỷ Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tuất; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ), là ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành tốt trong ngày 2/9 là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Cùng với đó, mọi người nên chọn các giờ xuất hành tốt theo Lý Thuần Phong là: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ tư ngày 3/9/2025

Âm lịch: 12/07/2025 tức ngày Ất Hợi, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các khung giờ hoàng đạo tốt trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Hợi; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, hướng xuất hành trong ngày tốt là hướng Tây Bắc mang đến may mắn và hướng Đông Nam mang lại tài lộc, cần tránh xuất hành hướng xấu Tây Nam.

Ngoài ra, mọi người lưu ý khi đi xa thì nên chọn các khung giờ xuất hành đẹp: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

Ngày này tốt cho việc xây cất nhà, cưới gả, dựng cửa, tháo nước, các vụ thuỷ lợi, chặt cỏ phá đất, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ năm ngày 4/9/2025

Âm lịch: 13/07/2025 tức ngày Bính Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Bính Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tý; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa), là ngày xấu. Để mọi việc được thuận lợi, có nhiều niềm vui, mọi người nên chú ý đến hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Nam và hướng Đông. Cùng với đó là các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ sáu ngày 5/9/2025

Âm lịch: 14/07/2025 tức ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Sửu; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ), là ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 5/9, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà là hướng Nam và hướng Đông, cần tránh xuất hành hướng Tây. Cùng với đó, nên lưu ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong là: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Ngày này khởi công mọi việc đều tốt, tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, tháo nước hay các việc liên quan đến thủy lợi.

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp thứ bảy ngày 6/9/2025

Âm lịch: 15/07/2025 tức ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày nên tham khảo để động thổ, khai trương, xuất hành:

+ Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Dần; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ), là ngày xấu. Để tiến hành các việc được thuận lợi, chuyên gia khuyên mọi người chọn xuất hành hướng tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Bắc. Cùng với đó, nên chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp chủ nhật ngày 7/9/2025

Âm lịch: 16/07/2025 tức ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày này:

+ Bính Dần (3h-5h): Thanh Long

+Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Mão; tức Chi khắc Can (Mộc, Thổ) – là ngày xấu. Bởi vậy, chuyên gia khuyên, mọi người nên chọn hướng xuất hành ĐônG Nam và hướng Nam là hai hướng tốt sẽ có nhiều may mắn, tài lộc. Bên cạnh đó, các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.