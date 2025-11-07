Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Có nên làm cổng nhà theo tuổi không

Trong phong thuỷ, cổng chính là mặt tiền của ngôi nhà. Đây cũng chính là nơi đón lấy tài lộc, may mắn cho gia đình. Bên cạnh đó, cổng nhà còn bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác nhân xấu từ bên ngoài.

Cũng theo phong thuỷ, việc chọn hướng cổng, kích thước, màu sắc, chất liệu cổng hợp với tuổi gia chủ thì có thể mang lại may mắn, vượng khí cho ngôi nhà.

Theo phong thủy, việc chọn hướng cổng, kích thước, màu sắc, chất liệu cổng hợp với tuổi gia chủ có thể mang lại may mắn, vượng khí cho ngôi nhà.

Ngược lại, nếu phong thủy cổng không tốt có thể khiến chủ nhà không gặp may mắn và xui xẻo, những điều không hay có thể xảy ra với gia đình. Vì vậy, bạn nên lựa chọn kỹ để làm một chiếc cổng hợp tuổi nhằm mang lại may mắn cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Cách làm cổng nhà theo tuổi hợp phong thủy

Xác định kích thước cổng theo tuổi

Theo phong thủy, kích thước chiều rộng, chiều cao của cánh cửa cần căn cứ vào thước lỗ ban. Kích thước chiều rộng cổng nhà là âm (số chẵn), chiều dài là số dương (số lẻ) thì sẽ hợp phong thủy.

Số đo được cho là đẹp để xây cổng như sau: Theo thước lỗ ban cổng một cửa nên có kích thước: 81cm x 212cm. Cổng hai cửa nên có kích thước: 138cm x 216,5cm. Kích thước này có thể áp dụng cho cả nhà phố, biệt thự, cổng cơ quan, cổng nhà thờ…

Xác định hướng cổng nhà theo tuổi

Đối với gia chủ mệnh Hỏa nên dựng cổng mở về hướng Bắc để có nhiều vận khí và may mắn.

Với gia chủ mệnh Hoả thì nên làm cổng nhà hướng Bắc để mang vận khí và may mắn.

Gia chủ mệnh Kim nên mở cổng nhà về hướng Bắc và Tây Nam. Hai hướng này thuộc hành Thổ tương sinh với người mệnh Kim.

Gia chủ mệnh Thủy nên dựng cổng mở về hướng Tây, Tây Bắc. Hai hướng này thuộc hành Kim tương sinh với người mệnh Thủy. Tránh đặt hướng Đông Bắc, Tây Nam.

Gia chủ mệnh Thổ nên mở cổng nhà về hướng Nam. Hướng này thuộc hành Hỏa nên tương sinh Thổ, có thể mang đến điều tốt, may mắn cho gia chủ. Lưu ý, người mệnh này tránh đặt hướng Đông hoặc Đông Nam.

Cách chọn hình dáng cổng hợp tuổi

Gia chủ mệnh Kim: Hợp với những cánh cổng cong tròn, chất liệu bằng kim loại kết hợp tường rào gạch đá. Nên chọn sơn màu trắng hoặc màu bạc.

Gia chủ mệnh Mộc: Nên xây dựng cổng bằng gỗ hoặc bằng sắt, kết hợp những họa tiết hoa lá, kết cấu nhiều thanh song song. Nên chọn sơn cổng màu xanh lá cây.

Gia chủ mệnh Thủy: Hợp với cánh cổng bằng gỗ hoặc kim loại. Trạm trổ những hoa văn mềm mại, sinh động, tự nhiên. Người mệnh này hợp với màu xanh nước biển hoặc đen, mang lại vượng khí, tài lộc cho gia chủ.

Lựa chọn kích thước cổng rào cân đối với ngôi nhà của bạn. Cổng quá lớn khiến khí phân tán, cổng quá nhỏ không hấp thụ đủ khí vào nhà, mà lại mất thẩm mỹ.

Gia chủ mệnh Hỏa: Cổng nhà nên được xây dựng với nhiều họa tiết, hoa văn, kết hợp màu sơn đỏ, nâu hoặc mái ngói đỏ tạo nên sự vững mạnh, đón nhiều tài lộc.

Gia chủ mệnh Thổ: Hợp với dáng cổng hình vuông, trạm trổ hoa văn đơn giản. Kèm theo đó là tường xây gạch đá có màu vàng hoặc nâu.

Một số lưu ý khác khi thiết kế cổng nhà theo tuổi

Theo phong thuỷ, nên mở cổng nhà ra ngoài, điều này có thể giúp gia đình của bạn thu hút vượng khí, không gây hao tổn, thất thoát tiền của.

Lối đi từ cổng vào phải có sự cân đối, hài hòa với cổng. Lối đi hẹp hay cây cối rậm rạp vô tình khiến hạn chế tầm nhìn, ngôi nhà trở nên tăm tối, thiếu ánh sáng. Nhằm đảm bảo lối đi rộng rãi, thoải mái và vượng khí không bị cản trở thì bạn nên tránh trồng cây to tại khuôn viên cổng.

Ngoài ra, khi làm cổng bạn cũng lưu ý tránh các vị trí xung sát từ bên ngoài, như việc cổng hai nhà đối diện nhau, tránh góc nhọn của nhà đối diện, tránh đối diện cột điện, các cây lớn, hay các đường giao thông cắt nhau.

Khi bạn lựa chọn kích thước cổng thì nên chọn cổng sao cho cân đối với ngôi nhà. Phong thuỷ cho hay, nếu cổng quá lớn sẽ khiến khí phân tán, còn cổng quá nhỏ thì có thễ không hấp thụ đủ khí vào nhà, mà lại mất thẩm mỹ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.