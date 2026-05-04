Làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

Thứ hai, 20:03 04/05/2026 | Xã hội
Khánh Tâm - V.Đồng
GĐXH - Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một phụ nữ đăng tải nội dung so sánh thiếu chuẩn mực liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh trên mạng xã hội. Bài viết lan truyền nhanh, gây nhiều ý kiến trái chiều, được xác định có dấu hiệu phục vụ mục đích quảng bá cá nhân.

Chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với một phụ nữ liên quan đến việc đăng tải nội dung chưa phù hợp về Quảng trường Hồ Chí Minh trên mạng xã hội.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với chủ tài khoản L.G.T.

Theo xác minh, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T. đăng bài viết so sánh công trình này với một dự án khu đô thị tại TP Vinh, với nhận xét "không còn xứng tầm" theo nội dung bài đăng. Thông tin sau đó lan truyền nhanh, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng việc so sánh là thiếu phù hợp, chưa thể hiện sự tôn trọng đối với công trình có giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị của địa phương.

Chủ tài khoản được xác định là T.G.L. (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, Nghệ An), kinh doanh bất động sản, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan công an, người này cho biết đăng bài nhằm tạo sự chú ý để quảng bá sản phẩm.

Sau khi xuất hiện phản ứng trong dư luận, bài viết đã được gỡ bỏ, song nội dung vẫn tiếp tục lan truyền dưới dạng ảnh chụp màn hình.

Cơ quan công an nhận định, việc sử dụng hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh để so sánh phục vụ mục đích quảng cáo là thiếu chuẩn mực, có thể ảnh hưởng đến giá trị biểu tượng của công trình. Hiện, vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử, đặc biệt với các tài khoản có sức ảnh hưởng.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với chủ tài khoản L.G.T.

GĐXH - Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc tăng giá xăng, dầu trên mạng xã hội, một thanh niên Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong với tư thế ngồi trong xe ô tô đang dừng trên quốc lộ 27C, tỉnh Khánh Hòa.

GĐXH - Lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy trên núi Thiên Nhẫn (xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh), cách khu vực nghi phạm trong vụ án mạng chết người bỏ lại xe máy khoảng 700m.

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ cướp giật 2,4kg vàng của một người nước ngoài, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

