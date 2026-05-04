Làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

Chiều 4/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với một phụ nữ liên quan đến việc đăng tải nội dung chưa phù hợp về Quảng trường Hồ Chí Minh trên mạng xã hội.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với chủ tài khoản L.G.T.

Theo xác minh, tối 1/5, tài khoản Facebook L.G.T. đăng bài viết so sánh công trình này với một dự án khu đô thị tại TP Vinh, với nhận xét "không còn xứng tầm" theo nội dung bài đăng. Thông tin sau đó lan truyền nhanh, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng việc so sánh là thiếu phù hợp, chưa thể hiện sự tôn trọng đối với công trình có giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị của địa phương.

Chủ tài khoản được xác định là T.G.L. (41 tuổi, trú phường Thành Vinh, Nghệ An), kinh doanh bất động sản, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan công an, người này cho biết đăng bài nhằm tạo sự chú ý để quảng bá sản phẩm.

Sau khi xuất hiện phản ứng trong dư luận, bài viết đã được gỡ bỏ, song nội dung vẫn tiếp tục lan truyền dưới dạng ảnh chụp màn hình.

Cơ quan công an nhận định, việc sử dụng hình ảnh Quảng trường Hồ Chí Minh để so sánh phục vụ mục đích quảng cáo là thiếu chuẩn mực, có thể ảnh hưởng đến giá trị biểu tượng của công trình. Hiện, vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử, đặc biệt với các tài khoản có sức ảnh hưởng.