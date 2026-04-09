Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn Khuê

Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4 GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố và UBND phường Việt Hưng…

Những 'mắt thần' trong bếp ăn một chiều

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã trực tiếp kiểm tra quy trình vận hành bếp ăn phục vụ học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhà trường đang áp dụng nghiêm ngặt quy trình 10 bước theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 12/3/2026 của UBND Thành phố.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là việc ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa toàn bộ quy trình. Hệ thống 10 camera giám sát được lắp đặt tại các vị trí trọng yếu, từ khu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế đến khu chia suất ăn. Toàn bộ dữ liệu này không chỉ dành cho Ban Giám hiệu mà còn được chia sẻ trực tiếp tới đại diện phụ huynh học sinh.

Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.

Chia sẻ về nỗ lực này, bà Trần Thị Phương Dung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đoàn Khuê cho biết: "Chúng tôi coi bữa ăn bán trú là một phần quan trọng của công tác giáo dục. Nhà trường đã kiện toàn Tổ tự giám sát gồm đầy đủ các thành phần: Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế và đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh của cả 29 lớp. Từ 5h30 sáng, chúng tôi đã có mặt để kiểm tra hóa đơn, chứng từ và cảm quan thực phẩm đầu vào. Mục tiêu cao nhất là sự minh bạch tuyệt đối để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con em".

Phường Việt Hưng hiện có 63 cơ sở giáo dục tổ chức bán trú, căng tin. Để quản lý khối lượng công việc rất lớn này, chính quyền địa phương đã thiết lập một "hàng rào" kỹ thuật khắt khe. Phường đã thẩm định từ 32 hồ sơ đơn vị cung cấp để chỉ lựa chọn ra 10 đơn vị có năng lực tốt nhất.

Cận cảnh khu vực bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Đoàn Khuê (phường Việt Hưng, TP Hà Nội).

Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Vũ Xuân Trường nhấn mạnh về tính thực tế trong quản lý: "Chúng tôi quán triệt phương châm '6 rõ' trong an toàn thực phẩm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm 'tận gốc' - tức là đến tận hộ sản xuất hay lò mổ. Bên cạnh đó, áp lực về ngân sách cho công tác kiểm nghiệm nhanh và sự phối hợp của các trường THPT đóng trên địa bàn cũng là những bài toán cần Thành phố hỗ trợ tháo gỡ".

Quyết liệt chuẩn hóa, xây dựng hệ sinh thái an toàn

Qua khảo sát thực tế, cơ quan chuyên môn của Thành phố đánh giá cao mô hình tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị địa phương.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội Đặng Thanh Phong nhận định: "Mô hình bếp ăn tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê và giải pháp "Smart Canteen" tại phường Việt Hưng là những điển hình về chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm".

"Việc nhà trường lưu mẫu thức ăn 150g/món trong 24 giờ và áp dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc là những bước đi rất chuyên nghiệp. Từ thực tiễn này, chúng tôi sẽ tham mưu để Thành phố xây dựng bộ tiêu chuẩn mới, nâng cao các chỉ số về ứng dụng công nghệ thông tin và minh bạch dữ liệu thực phẩm học đường trong năm học tới", ông Phong nhận định.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội Đặng Thanh Phong: "Mô hình bếp ăn tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê và giải pháp "Smart Canteen" tại phường Việt Hưng là những điển hình về chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm".

Hiện nay, Thành phố đang tích cực hoàn thiện hệ thống dữ liệu số tập trung, dự kiến sẽ kết nối trực tiếp dữ liệu từ các vùng sản xuất nông nghiệp đến tận khay ăn của học sinh, giúp cơ quan quản lý và phụ huynh giám sát theo thời gian thực.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin cần gắn với tích hợp đầy đủ quy trình kiểm tra, giám sát, đặc biệt là thực hiện nghiêm "kiểm thực 3 bước" trong bếp ăn trường học. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch truy xuất nguồn gốc thực phẩm định kỳ hoặc đột xuất, qua đó làm rõ trách nhiệm của nhà trường trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bên cạnh việc chú trọng dinh dưỡng trong từng bữa ăn, Phó Giám đốc Sở Y tế lưu ý cần quan tâm đúng mức đến chất lượng nước uống cho học sinh. Ngoài ra, công tác kiểm tra phải được thực hiện chặt chẽ, bao gồm việc rà soát lại toàn bộ nguyên liệu sau chế biến; tuyệt đối không tái sử dụng thực phẩm thừa, đặc biệt là dầu mỡ đã qua sử dụng, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã lắng nghe, đối thoại, phân tích, tìm hiểu chi tiết mọi vướng mắc phát sinh từ thực tiễn nhằm tìm ra các giải pháp đáp ứng thực tiễn, xây dựng mô hình tối ưu trong tổ chức bữa ăn bán trú tập thể an toàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trực tiếp khảo sát quy trình mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã lắng nghe, đối thoại, phân tích, tìm hiểu chi tiết mọi vướng mắc phát sinh từ thực tiễn nhằm tìm ra các giải pháp đáp ứng thực tiễn, xây dựng mô hình tối ưu trong tổ chức bữa ăn bán trú tập thể an toàn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình vận hành tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến kiểm soát chất lượng, coi đây là một trong các cơ sở để đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng bộ quy chuẩn chung về an toàn thực phẩm học đường.

Mục tiêu được đặt ra rất cụ thể: Đến hết tháng 5/2026, Hà Nội phải công bố bộ tiêu chuẩn mới với yêu cầu cao hơn, tiệm cận các quy chuẩn quốc tế về an toàn và dinh dưỡng. Đây sẽ là "khuôn mẫu" để các trường học trên toàn địa bàn áp dụng đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình vận hành tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, chuyển đổi số trong quản lý an toàn thực phẩm học đường không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng; đồng thời, yêu cầu các nhà cung cấp phải thực hiện số hóa toàn bộ thông tin liên quan đến nguồn gốc thực phẩm. Việc truy xuất không thể chỉ dừng lại ở tên đơn vị cung cấp, mà phải chi tiết đến vùng trồng, hộ sản xuất, quy trình canh tác và thời điểm thu hoạch.

Khẳng định tính minh bạch phải được đặt lên hàng đầu, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà nhấn mạnh hệ thống camera giám sát trong bếp ăn và dữ liệu truy xuất qua mã QR cần được công khai để phụ huynh có thể theo dõi, giám sát theo thời gian thực. Các lực lượng y tế địa phương và nhà trường được yêu cầu tăng cường kiểm soát, đặc biệt với nhóm rau củ, trái cây có nguy cơ tồn dư hóa chất bảo quản cao. Đặc biệt, cần xây dựng kịch bản xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa nhà trường, cơ sở y tế và chính quyền địa phương, hạn chế tối đa rủi ro cho học sinh.

An toàn thực phẩm học đường là vấn đề đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với sức khỏe và sự phát triển lâu dài của thế hệ trẻ Thủ đô. Từ mô hình tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, thành phố sẽ đẩy mạnh chuẩn hóa quy định, bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm học đường an toàn, thông minh và bền vững.

Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Thành phố, cùng sự vào cuộc trách nhiệm của các địa phương như phường Việt Hưng, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển căn bản trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.