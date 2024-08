Lịch cắt điện Hải Phòng tuần này (từ 21 – 25/8/2024): Hàng loạt quận, huyện cả ngày dài không có điện để dùng

Lý do ngừng, giảm cung cấp điện

Khách hàng chuyên dùng: An Phú Sỹ (Mạnh Toàn Quân)

1.RE 375E2.11/07 Lâm Động - DVĐ TN: Hạ ngầm đz từ cột 05 đến cột 21 nhánh Hoa Động: Lắp đặt CDPT tại cột 05 và 21 nhánh Hoa Động, cột 02 nhánh Hoa Động 5, cột 04 nhánh Hoa Động. Di chuyển TBA Hoa Động 1, Hoa Động 8 sang vị trí mới, đấu nối transit cáp từ cột 05 =>TBA Hoa Động 1=> TC Hoa Động số 1 => TBA Hoa Động 8 => cột 21. ( Công trình GPMB phục vụ DA khu đô thi Hoàng Huy New city 2).

Khách hàng trạm công cộng: TBA Đông Nham 3 (Thôn Đông Nham, Xã Quốc Tuấn - Huyện An Lão)

An Lão

Khách hàng trạm công cộng: TBA Hạ Câu 2 (Thôn Hạ Câu, Xã Quốc Tuấn - Huyện An Lão)

An Lão

TBA An Thịnh lộ 472E2.14

Các TBA: Bơm Dụ Nghĩa, Dụ Nghĩa 3, Hà Nhuận(Đồng Cao), Hà Nhuận 1, 2, 3, Dưỡng Phú 2, An Hòa UB, An Hòa 2

An Dương

Kiến an

Hải An

Hải An

Vĩnh Bảo

22/08/2024

6h15

6h30

Khách hàng bán tổng gồm TBA An Biên 2, Đồng Minh 1, Đồng MInh 3, Đồng Minh 4, Đồng MInh 5, Đồng Minh 6, Hậu Đông 2, Hoàng Kênh, Hưng Nhân 3, Kê Sơn, TBA Quyết Tiến, TBA Thanh Lương 1 ( gồm thôn thanh khê, cúc thủy), Thanh Lương 2 ( thôn An Trì), Thanh Lương 3 ( thôn Lương Trạch), Thanh Lương 4 ( thôn Ấp Giáo), Thanh Lương 5 ( thô An Trì, Địch Lương), Thanh Lương 6, Thanh Lương 8 ( thôn Cúc Thủy ).