Lịch cúp điện Cần Thơ tuần này (từ 20 – 25/8/2024): Thành phố Ninh Kiều và các huyện lân cận cúp điện 8 tiếng/ngày

23/08/2024 13:00:00

23/08/2024 16:00:00

Một phần đường Trần Hoàng Na từ đường Xuân Thủy đến đường Nguyễn Văn Cừ nd, một phần Nguyễn Văn Cừ nd từ đầu đường số 3 đi đến đầu đường Trần Vĩnh Kiết, một phần đường Xuân Thủy từ đường Nguyễn Văn Cừ nd đi đến đầu đường số 3, một phần đường Tú Xương từ đường Nguyễn Văn Cừ nd đi đến đầu đường số 3 và đường số 14 P.An Bình Q.Ninh Kiều - TPCT