Lịch cắt điện Nam Định từ ngày 15 - 20/10/2024: Xuất hiện nhiều khu dân cư có lịch cắt điện cả tuần

19/10/2024 từ 06:00 - 06:30

Phụ tải đường dây 475 E3.4 gồm: TBA Hàn Thuyên 2 , TBA Nha Khach NH CThuong, TBA Hàn Thuyên 1 - Phường Quang Trung; TBA Cồn Găng , TBA Hàn Thuyên 4 , TBA Chùa Cả - Phường Vị Xuyên; TBA NH Công Thương, TBA CAO ĐẲNG XÂY DỰNG NĐ , TBA SỞ TDTT, TBA Sở TDTT (sân Thiên Trường 1 ) TBA Sở tài chính Tỉnh , TBA CP DP Nam Ha M1 1000KVA - M2 , TBA CTCP May Nam Ha thuộc các phường Quang Trung, Vị Xuyên - TBA Bộ đội Biên phòng Tỉnh NĐ( Bộ CH Quân Sự), TBA Công An tinh ND , TBA BVĐK Tỉnh M1 TBA BVĐK Tỉnh M2 Phường Cửa Bắc