Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ tư, 13:39 12/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/11/2025

18:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Mai Thi5 Hồng Hạnh, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần đường Phan Đăng Lư, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Nguyễn An Ninh, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/11/2025

18:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

18:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần đường Huỳnh Tấn Phát, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần Kênh Sáu, P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần Kênh Tà keo, P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần kênh Sóc Suông, P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần kênh Sóc Suông, kênh Bệ Xá Chín, P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường 30/04, P.Vĩnh Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

18:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/11/2025

18:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Kênh Tà keo, P.Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/11/2025

18:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần đường Văn Tiến Dũng, P.Vĩnh Thông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

KP Minh Long, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Hòa Thọ, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Hòa Tiến, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp Vĩnh Quới, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp An Phước, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

KP Minh Long, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

KP Minh An, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Phước Chung, Xã Thạnh Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Minh Phong, An Ninh, An Thành, An Lạc, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp Minh Phong, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp An Thới, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Xã Châu Thành, Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Xã Bình An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

18:00:00 ngày 14/11/2025

Kênh 4, Kênh 5 và một phần ấp Tân Quới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 15/11/2025

18:00:00 ngày 15/11/2025

Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 16/11/2025

08:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Đông Lộc và một phần ấp Kinh 9

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần ấp Đông Lộc và một phần ấp Kinh 9

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Kênh 10, ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Kinh 9

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Kênh 10, Kênh Đập Nước, CDC Đông Tiến và Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh Đông Bình và Kênh 10)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Kinh K3 trái xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Đường lên Núi Đèn, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Cống Cả, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Khu vực lộ đan, bờ nam kinh Kiên Hảo, tổ 2 ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cơ sở cán tol Hoa Sen, khu phố Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận đến gần Trung Đoàn 893 (cũ) & bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên, kinh Kiên Hảo, kinh Số 3, kinh Cũ, các tổ, ấp trong xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cơ sở cán tol Hoa Sen, từ tổ 5 đến tổ 10 khu phố Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cây xăng Út Hai đến cụm dân cư Bình Sơn, từ tổ 3 đến 6 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu vực Cụm dân cư Lình Huỳnh, Miếu Lình Huỳnh, từ tổ 14 đến 19 ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu vực Cụm dân cư Lình Huỳnh, Miếu Lình Huỳnh, từ tổ 14 đến 19 ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu vực lộ nhựa Thổ Sơn, từ tổ 4 đến 9 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Khu vực lộ nhựa từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, các lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh, đê Quốc Phòng & các hộ nuôi trồng Thủy sản, từ tổ 1 đến 10 ấp Hòn Đất & toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Khu vực lộ nhựa từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, các lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh, đê Quốc Phòng & các hộ nuôi trồng Thủy sản, từ tổ 1 đến 10 ấp Hòn Đất & toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Đường lên Núi Đèn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 14/11/2025

16:30:00 ngày 14/11/2025

Ấp Cống Cả, xã Giang Thành, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/11/2025

13:00:00 ngày 15/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & khu TT Thương Mại Hòn Đất từ cầu Lình Huỳnh đến cầu vượt Hòn Đất gồm từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Sư Nam, toàn bộ ấp Tri Tôn, tổ 4, 6 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất…

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

11:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực lộ đan 2 bên Kinh Kiểm, tổ 3 đến 6 ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

11:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực lộ đan kinh Giàn Gừa, rạch Ông Thần, Mương Củi gồm toàn bộ ấp Giàn Gừa, tổ 3 đến 6 ấp Xẻo Tràm, tổ 1 đến 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Lình Huỳnh đến gần cầu 283, tổ 11 đến 14 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ nhà máy phân bón Đại Nông đến gần cầu Bình Giang 2, tổ 1 đến 11 ấp Thuận Hòa, tổ 1 đến 6 ấp Thuận Tiến, tổ 3 đến 4 ấp Bình Hòa, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 283 đến DN đóng tàu Nam Hà, tổ 1 đến 7 ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

, từ tổ 1 đến 6 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/11/2025

12:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cầu T6, tổ 3 đến 6 ấp Kinh 4, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực Kênh 10, ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Kinh 9

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

18:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực Kênh 10, Kênh Đập Nước, CDC Đông Tiến và Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh Đông Bình và Kênh 10)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

16:30:00 ngày 13/11/2025

Ấp Một, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

11:00:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 8I, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Ấp Một, xã Vân Khánh và một phần xã An Minh, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Khách hàng Hải Âu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Trạm khách hàng Quang Phương, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Trạm khách hàng Trường Thịnh, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Trạm khách hàng Long Vương, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

16:00:00 ngày 12/11/2025

Trạm Khách hàng Quốc Thắng, khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

18:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần Dương Đông, Cửa Dương, Cửa Cạn, Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

18:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần Dương Đông, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

18:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Khu phố Rach Tràm Bãi Thơm và một phần Khu Phố Bãi Thơm, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần Khu phố 9 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:30:00 ngày 14/11/2025

Một phần khu phố Cửa Lấp, Suối Mây, Đường Bào, Đặc Khu Phú Quốc

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

13:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần Khu phố 11, Khu Phố 12 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Kinh 30, xã Tây Yên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Kinh Mương Quao, xã Tây Yên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Ấp Kinh làng, xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Kinh Bào Hang, xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Ấp 5, Tây Sơn, Cái Nước, xã An Biên, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Kinh 7 Kiến, xã Đông Thái, AG

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Cúp điện nhiều tiếng trong ngày một số khu vực để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-16/11/2025: Chi tiết những khu vực nằm trong diện bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
