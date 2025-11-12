Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/11/2025 18:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần đường Mai Thi5 Hồng Hạnh, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần đường Phan Đăng Lư, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần đường Nguyễn An Ninh, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/11/2025 18:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 18:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần đường Huỳnh Tấn Phát, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Kênh Sáu, P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần Kênh Tà keo, P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần kênh Sóc Suông, P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần kênh Sóc Suông, kênh Bệ Xá Chín, P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường 30/04, P.Vĩnh Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 18:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/11/2025 18:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Kênh Tà keo, P.Rạch Giá Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/11/2025 18:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần đường Văn Tiến Dũng, P.Vĩnh Thông Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 KP Minh Long, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Hòa Thọ, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Hòa Tiến, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp Vĩnh Quới, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp An Phước, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 KP Minh Long, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 KP Minh An, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Phước Chung, Xã Thạnh Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Minh Phong, An Ninh, An Thành, An Lạc, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp Minh Phong, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp An Thới, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Xã Châu Thành, Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Xã Bình An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 18:00:00 ngày 14/11/2025 Kênh 4, Kênh 5 và một phần ấp Tân Quới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 15/11/2025 18:00:00 ngày 15/11/2025 Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 16/11/2025 08:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Đông Lộc và một phần ấp Kinh 9 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần ấp Đông Lộc và một phần ấp Kinh 9 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Kênh 10, ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Kinh 9 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Kênh 10, Kênh Đập Nước, CDC Đông Tiến và Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh Đông Bình và Kênh 10) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Kinh K3 trái xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Đường lên Núi Đèn, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Ấp Cống Cả, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Khu vực lộ đan, bờ nam kinh Kiên Hảo, tổ 2 ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cơ sở cán tol Hoa Sen, khu phố Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận đến gần Trung Đoàn 893 (cũ) & bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên, kinh Kiên Hảo, kinh Số 3, kinh Cũ, các tổ, ấp trong xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cơ sở cán tol Hoa Sen, từ tổ 5 đến tổ 10 khu phố Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cây xăng Út Hai đến cụm dân cư Bình Sơn, từ tổ 3 đến 6 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu vực Cụm dân cư Lình Huỳnh, Miếu Lình Huỳnh, từ tổ 14 đến 19 ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu vực Cụm dân cư Lình Huỳnh, Miếu Lình Huỳnh, từ tổ 14 đến 19 ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu vực lộ nhựa Thổ Sơn, từ tổ 4 đến 9 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Khu vực lộ nhựa từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, các lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh, đê Quốc Phòng & các hộ nuôi trồng Thủy sản, từ tổ 1 đến 10 ấp Hòn Đất & toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Khu vực lộ nhựa từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, các lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh, đê Quốc Phòng & các hộ nuôi trồng Thủy sản, từ tổ 1 đến 10 ấp Hòn Đất & toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Đường lên Núi Đèn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Ấp Cống Cả, xã Giang Thành, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/11/2025 13:00:00 ngày 15/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & khu TT Thương Mại Hòn Đất từ cầu Lình Huỳnh đến cầu vượt Hòn Đất gồm từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Sư Nam, toàn bộ ấp Tri Tôn, tổ 4, 6 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất… Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 11:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực lộ đan 2 bên Kinh Kiểm, tổ 3 đến 6 ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 11:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực lộ đan kinh Giàn Gừa, rạch Ông Thần, Mương Củi gồm toàn bộ ấp Giàn Gừa, tổ 3 đến 6 ấp Xẻo Tràm, tổ 1 đến 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Lình Huỳnh đến gần cầu 283, tổ 11 đến 14 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ nhà máy phân bón Đại Nông đến gần cầu Bình Giang 2, tổ 1 đến 11 ấp Thuận Hòa, tổ 1 đến 6 ấp Thuận Tiến, tổ 3 đến 4 ấp Bình Hòa, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 283 đến DN đóng tàu Nam Hà, tổ 1 đến 7 ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 , từ tổ 1 đến 6 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/11/2025 12:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cầu T6, tổ 3 đến 6 ấp Kinh 4, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực Kênh 10, ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Kinh 9 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 18:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực Kênh 10, Kênh Đập Nước, CDC Đông Tiến và Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh Đông Bình và Kênh 10) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 16:30:00 ngày 13/11/2025 Ấp Một, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 11:00:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 8I, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Ấp Một, xã Vân Khánh và một phần xã An Minh, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Khách hàng Hải Âu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Trạm khách hàng Quang Phương, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Trạm khách hàng Trường Thịnh, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Trạm khách hàng Long Vương, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 16:00:00 ngày 12/11/2025 Trạm Khách hàng Quốc Thắng, khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 18:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần Dương Đông, Cửa Dương, Cửa Cạn, Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 18:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần Dương Đông, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 18:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Khu phố Rach Tràm Bãi Thơm và một phần Khu Phố Bãi Thơm, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần Khu phố 9 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:30:00 ngày 14/11/2025 Một phần khu phố Cửa Lấp, Suối Mây, Đường Bào, Đặc Khu Phú Quốc Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 13:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần Khu phố 11, Khu Phố 12 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Kinh 30, xã Tây Yên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Kinh Mương Quao, xã Tây Yên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Ấp Kinh làng, xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Kinh Bào Hang, xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Ấp 5, Tây Sơn, Cái Nước, xã An Biên, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Kinh 7 Kiến, xã Đông Thái, AG Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp