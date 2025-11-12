Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/11/2025
18:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Mai Thi5 Hồng Hạnh, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần đường Phan Đăng Lư, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Nguyễn An Ninh, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/11/2025
18:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
18:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần đường Huỳnh Tấn Phát, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Kênh Sáu, P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần Kênh Tà keo, P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần kênh Sóc Suông, P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần kênh Sóc Suông, kênh Bệ Xá Chín, P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường 30/04, P.Vĩnh Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Nguyễn Trung Trực, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
18:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/11/2025
18:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Kênh Tà keo, P.Rạch Giá
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/11/2025
18:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần đường Văn Tiến Dũng, P.Vĩnh Thông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
KP Minh Long, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Hòa Thọ, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Hòa Tiến, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp Vĩnh Quới, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp An Phước, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
KP Minh Long, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
KP Minh An, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Minh Tân, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Phước Chung, Xã Thạnh Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Minh Phong, An Ninh, An Thành, An Lạc, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp Minh Phong, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp An Thới, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Xã Châu Thành, Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Xã Bình An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
18:00:00 ngày 14/11/2025
Kênh 4, Kênh 5 và một phần ấp Tân Quới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 15/11/2025
18:00:00 ngày 15/11/2025
Kênh 7, Kênh 8, ấp Thạnh An 2, ấp Đông Phước, ấp Đông Thành, ấp Đông Thọ, ấp Đông Thọ A, ấp Đông Thọ B, ấp Thạnh Trị, ấp Thạnh Trúc, ấp Thạnh An 1, một phần ấp Hòa Tiến và một phần ấp Đông Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 16/11/2025
08:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Đông Lộc và một phần ấp Kinh 9
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần ấp Đông Lộc và một phần ấp Kinh 9
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Kênh 10, ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Kinh 9
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Kênh 10, Kênh Đập Nước, CDC Đông Tiến và Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh Đông Bình và Kênh 10)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Kinh K3 trái xã Vĩnh Điều, Tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Đường lên Núi Đèn, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Cống Cả, xã Giang Thành, Tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Khu vực lộ đan, bờ nam kinh Kiên Hảo, tổ 2 ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cơ sở cán tol Hoa Sen, khu phố Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận đến gần Trung Đoàn 893 (cũ) & bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên, kinh Kiên Hảo, kinh Số 3, kinh Cũ, các tổ, ấp trong xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cơ sở cán tol Hoa Sen, từ tổ 5 đến tổ 10 khu phố Sơn Thịnh, xã Mỹ Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cây xăng Út Hai đến cụm dân cư Bình Sơn, từ tổ 3 đến 6 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu vực Cụm dân cư Lình Huỳnh, Miếu Lình Huỳnh, từ tổ 14 đến 19 ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu vực Cụm dân cư Lình Huỳnh, Miếu Lình Huỳnh, từ tổ 14 đến 19 ấp Lình Huỳnh, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu vực lộ nhựa Thổ Sơn, từ tổ 4 đến 9 ấp Hòn Me, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Khu vực lộ nhựa từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, các lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh, đê Quốc Phòng & các hộ nuôi trồng Thủy sản, từ tổ 1 đến 10 ấp Hòn Đất & toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Khu vực lộ nhựa từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, các lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh, đê Quốc Phòng & các hộ nuôi trồng Thủy sản, từ tổ 1 đến 10 ấp Hòn Đất & toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Đường lên Núi Đèn, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 14/11/2025
16:30:00 ngày 14/11/2025
Ấp Cống Cả, xã Giang Thành, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/11/2025
13:00:00 ngày 15/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 & khu TT Thương Mại Hòn Đất từ cầu Lình Huỳnh đến cầu vượt Hòn Đất gồm từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Sư Nam, toàn bộ ấp Tri Tôn, tổ 4, 6 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất…
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
11:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực lộ đan 2 bên Kinh Kiểm, tổ 3 đến 6 ấp Phước Hảo, xã Mỹ Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
11:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực lộ đan kinh Giàn Gừa, rạch Ông Thần, Mương Củi gồm toàn bộ ấp Giàn Gừa, tổ 3 đến 6 ấp Xẻo Tràm, tổ 1 đến 4 ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu Lình Huỳnh đến gần cầu 283, tổ 11 đến 14 ấp Sư Nam, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ nhà máy phân bón Đại Nông đến gần cầu Bình Giang 2, tổ 1 đến 11 ấp Thuận Hòa, tổ 1 đến 6 ấp Thuận Tiến, tổ 3 đến 4 ấp Bình Hòa, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 283 đến DN đóng tàu Nam Hà, tổ 1 đến 7 ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
, từ tổ 1 đến 6 ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/11/2025
12:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cầu 285 đến nhà máy phân bón Đại Nông, tổ 9 đến 15 ấp Bình Thuận, tổ 12 đến 14 ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 gần cầu T6, tổ 3 đến 6 ấp Kinh 4, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực Kênh 10, ấp Đông Tiến, một phần ấp Đông Hưng và một phần ấp Kinh 9
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
18:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực Kênh 10, Kênh Đập Nước, CDC Đông Tiến và Kênh Đầu Ngàn (giữa Kênh Đông Bình và Kênh 10)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
16:30:00 ngày 13/11/2025
Ấp Một, xã Vân Khánh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
11:00:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 8I, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Ấp Một, xã Vân Khánh và một phần xã An Minh, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Khách hàng Hải Âu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Trạm khách hàng Quang Phương, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Trạm khách hàng Trường Thịnh, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Trạm khách hàng Long Vương, khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần khu phố 7 Dương Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
16:00:00 ngày 12/11/2025
Trạm Khách hàng Quốc Thắng, khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
18:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần Dương Đông, Cửa Dương, Cửa Cạn, Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
18:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần Dương Đông, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
18:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần Cửa Cạn, Gành Dầu, Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Khu phố Rach Tràm Bãi Thơm và một phần Khu Phố Bãi Thơm, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần Khu phố 9 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:30:00 ngày 14/11/2025
Một phần khu phố Cửa Lấp, Suối Mây, Đường Bào, Đặc Khu Phú Quốc
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
13:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần Khu phố 11, Khu Phố 12 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Kinh 30, xã Tây Yên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Kinh Mương Quao, xã Tây Yên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Ấp Kinh làng, xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Kinh Bào Hang, xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Ấp 5, Tây Sơn, Cái Nước, xã An Biên, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Kinh 7 Kiến, xã Đông Thái, AG
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
