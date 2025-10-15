Mới nhất
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thứ tư, 13:44 15/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 15-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 15/10/2025

18:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Lê Văn Tuân, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Đường Lâm Quang Ky, khu Phú Cường, khu Lấn Biển (từ Lạc Hồng đến Nguyễn Văn Cừ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu TĐC Trần Quang Khải, Chu Văn An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

18:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 17/10/2025

18:00:00 ngày 17/10/2025

Đường Huỳnh Tấn Phát, Văn Tiến Dũng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 18/10/2025

18:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 18/10/2025

18:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần đường Nguyễn An Ninh, P. Rạch Giá

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 15/10/2025

18:00:00 ngày 15/10/2025

KP Minh Lạc, Xã Châu Thành; Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

18:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Hòa An, Xã Thạnh Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 19/10/2025

11:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

10:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

09:00:00 ngày 15/10/2025

KH Trường Trung học Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

KH trạm bơm Cống Cả 3, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

14:00:00 ngày 15/10/2025

KH trạm bơm Mẹt Lung 3, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

KH trạm bơm Mẹt Lung 4, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

11:00:00 ngày 18/10/2025

KH khu hành chính xã Giang Thành, tỉnh An Giang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Khu vực Núi Nhọn, Núi Đồng, phường Tô Châu, tỉnh An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Khu vực kinh T5 từ giáp ranh Quốc lộ 80 ra biển gồm từ tổ 18 đến tổ 20 ấp Ranh Hạt, từ tổ 6 đến tổ 12 ấp Giồng Kè, xã Bình Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu vực lộ nhựa Lình Huỳnh từ chùa Khmer Lình Huỳnh đến gần ngã 3 lộ Hòn Me gồm từ tổ 20 đến tổ 22 ấp Lình Huỳnh & toàn bộ ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Khu vực lộ đan Hòn Sóc từ tổ 10 đến tổ 12 & Công ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang, ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Khu vực 2 bên kinh Vàm Răng từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống Tà Lúa & khu vực bờ tây cống Vàm Răng gồm nhiều tổ thuộc các ấp Tà Lóc, Mương Kinh A, Xẻo Tràm, Vàm Răng, Vàm Biển, Giàn Gừa (xã Sơn Kiên) và khu phố Hưng Giang, Tân Điền, Tân Hưng, Mỹ Hưng (phường Vĩnh Thông), ấp Sơn Thịnh, Thành Công, Tà Lúa (xã Mỹ Thuận)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu vực tỉnh lộ từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh & các hộ nuôi thủy sản trong khu vực (từ tổ 1 đến tổ 10 ấp Hòn Đất, toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Khu vực lộ đan 2 bên kinh Vàm Rầy, kinh Cả Cội, kinh Đòn Dông, đê Quốc Phòng gồm ấp Thuận An, ấp Vàm Rầy & tổ 22 ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Khu vực 2 bên kinh Nam Thái và các kinh ngang từ UBND xã Nam Thái (cũ) đến kinh Ranh gồm các khu vực: từ tổ 2 đến tổ 4 ấp Hòa Thuận, ấp Sơn Bình, ấp Sơn An, ấp Hòa Tiến, ấp Sơn Lập, xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Khu vực tổ 9, tổ 10 ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất & khu Trung tâm hành chính xã Hòn Đất

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp 10 Chợ, xã An Minh, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp 11A, xã An Minh, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

15:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần xã Vân Khánh, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, An Giang

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

18:00:00 ngày 15/10/2025

Khách hàng Nhựt An, Khách hàng Tư Mộng, Vinper, Newvision – Đặc Khu Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

18:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần khu phố Suối Đá, khu phố 10 Dương Đông, khu phố Ông Lang, khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu – Đặc Khu Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần khu phố 2, An Thới – Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

15:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần khu phố 2, An Thới – Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khu phố Đường Bào – Đặc Khu Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khu phố Đường Bào – Đặc Khu Phú Quốc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

18:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần khu phố Cửa Lấp, xã Dương Tơ – Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

18:00:00 ngày 15/10/2025

Khách hàng Thái Bình Dương, khu phố Cửa Lấp – Đặc Khu Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

18:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khu phố 7, Dương Đông (cũ) – Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần khu phố Suối Mây, Cửa Lấp, Dương Tơ – Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

18:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần khu phố 2, 7, Dương Đông (cũ) – Đặc Khu Phú Quốc

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 2, 3 xã An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp 4 Biển, 5 Biển, xã Đông Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
