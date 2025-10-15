Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 15-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 15/10/2025 18:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Lê Văn Tuân, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Đường Lâm Quang Ky, khu Phú Cường, khu Lấn Biển (từ Lạc Hồng đến Nguyễn Văn Cừ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu TĐC Trần Quang Khải, Chu Văn An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/10/2025 18:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 17/10/2025 18:00:00 ngày 17/10/2025 Đường Huỳnh Tấn Phát, Văn Tiến Dũng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 18:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 18:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần đường Nguyễn An Ninh, P. Rạch Giá Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 15/10/2025 18:00:00 ngày 15/10/2025 KP Minh Lạc, Xã Châu Thành; Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/10/2025 18:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Hòa An, Xã Thạnh Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 19/10/2025 11:00:00 ngày 19/10/2025 Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 10:00:00 ngày 19/10/2025 Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 09:00:00 ngày 15/10/2025 KH Trường Trung học Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 15/10/2025 11:00:00 ngày 15/10/2025 KH trạm bơm Cống Cả 3, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/10/2025 14:00:00 ngày 15/10/2025 KH trạm bơm Mẹt Lung 3, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 15/10/2025 16:00:00 ngày 15/10/2025 KH trạm bơm Mẹt Lung 4, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 11:00:00 ngày 18/10/2025 KH khu hành chính xã Giang Thành, tỉnh An Giang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/10/2025 13:00:00 ngày 19/10/2025 Khu vực Núi Nhọn, Núi Đồng, phường Tô Châu, tỉnh An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòn Đất

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Khu vực kinh T5 từ giáp ranh Quốc lộ 80 ra biển gồm từ tổ 18 đến tổ 20 ấp Ranh Hạt, từ tổ 6 đến tổ 12 ấp Giồng Kè, xã Bình Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu vực lộ nhựa Lình Huỳnh từ chùa Khmer Lình Huỳnh đến gần ngã 3 lộ Hòn Me gồm từ tổ 20 đến tổ 22 ấp Lình Huỳnh & toàn bộ ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Khu vực lộ đan Hòn Sóc từ tổ 10 đến tổ 12 & Công ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang, ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Khu vực 2 bên kinh Vàm Răng từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống Tà Lúa & khu vực bờ tây cống Vàm Răng gồm nhiều tổ thuộc các ấp Tà Lóc, Mương Kinh A, Xẻo Tràm, Vàm Răng, Vàm Biển, Giàn Gừa (xã Sơn Kiên) và khu phố Hưng Giang, Tân Điền, Tân Hưng, Mỹ Hưng (phường Vĩnh Thông), ấp Sơn Thịnh, Thành Công, Tà Lúa (xã Mỹ Thuận) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu vực tỉnh lộ từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh & các hộ nuôi thủy sản trong khu vực (từ tổ 1 đến tổ 10 ấp Hòn Đất, toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Khu vực lộ đan 2 bên kinh Vàm Rầy, kinh Cả Cội, kinh Đòn Dông, đê Quốc Phòng gồm ấp Thuận An, ấp Vàm Rầy & tổ 22 ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Khu vực 2 bên kinh Nam Thái và các kinh ngang từ UBND xã Nam Thái (cũ) đến kinh Ranh gồm các khu vực: từ tổ 2 đến tổ 4 ấp Hòa Thuận, ấp Sơn Bình, ấp Sơn An, ấp Hòa Tiến, ấp Sơn Lập, xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Khu vực tổ 9, tổ 10 ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất & khu Trung tâm hành chính xã Hòn Đất Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Minh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 15/10/2025 11:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp 10 Chợ, xã An Minh, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30:00 ngày 15/10/2025 16:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp 11A, xã An Minh, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/10/2025 15:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần xã Vân Khánh, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/10/2025 11:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30:00 ngày 16/10/2025 16:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, An Giang Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 18:00:00 ngày 15/10/2025 Khách hàng Nhựt An, Khách hàng Tư Mộng, Vinper, Newvision – Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 18:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần khu phố Suối Đá, khu phố 10 Dương Đông, khu phố Ông Lang, khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu – Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 11:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần khu phố 2, An Thới – Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/10/2025 15:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần khu phố 2, An Thới – Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 15:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố Đường Bào – Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 15:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố Đường Bào – Đặc Khu Phú Quốc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 15/10/2025 18:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần khu phố Cửa Lấp, xã Dương Tơ – Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/10/2025 18:00:00 ngày 15/10/2025 Khách hàng Thái Bình Dương, khu phố Cửa Lấp – Đặc Khu Phú Quốc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 18:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần khu phố 7, Dương Đông (cũ) – Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu phố Suối Mây, Cửa Lấp, Dương Tơ – Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 18:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần khu phố 2, 7, Dương Đông (cũ) – Đặc Khu Phú Quốc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 16:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp 2, 3 xã An Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp 4 Biển, 5 Biển, xã Đông Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

