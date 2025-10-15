Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 15-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 15/10/2025
18:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Lê Văn Tuân, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Đường Lâm Quang Ky, khu Phú Cường, khu Lấn Biển (từ Lạc Hồng đến Nguyễn Văn Cừ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu TĐC Trần Quang Khải, Chu Văn An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
18:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 17/10/2025
18:00:00 ngày 17/10/2025
Đường Huỳnh Tấn Phát, Văn Tiến Dũng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
18:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần đường Quang Trung, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
18:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần đường Nguyễn An Ninh, P. Rạch Giá
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 15/10/2025
18:00:00 ngày 15/10/2025
KP Minh Lạc, Xã Châu Thành; Ấp Hòa Thuận, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
18:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Bình An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Ninh, Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Hòa An, Xã Thạnh Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 19/10/2025
11:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp Minh Hưng, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
10:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp Tân Bình, Xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hà Tiên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
09:00:00 ngày 15/10/2025
KH Trường Trung học Phú Mỹ, xã Giang Thành, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
KH trạm bơm Cống Cả 3, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
14:00:00 ngày 15/10/2025
KH trạm bơm Mẹt Lung 3, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
KH trạm bơm Mẹt Lung 4, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
11:00:00 ngày 18/10/2025
KH khu hành chính xã Giang Thành, tỉnh An Giang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Khu vực Núi Nhọn, Núi Đồng, phường Tô Châu, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Khu vực kinh T5 từ giáp ranh Quốc lộ 80 ra biển gồm từ tổ 18 đến tổ 20 ấp Ranh Hạt, từ tổ 6 đến tổ 12 ấp Giồng Kè, xã Bình Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu vực lộ nhựa Lình Huỳnh từ chùa Khmer Lình Huỳnh đến gần ngã 3 lộ Hòn Me gồm từ tổ 20 đến tổ 22 ấp Lình Huỳnh & toàn bộ ấp Hòn Quéo, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Khu vực lộ đan Hòn Sóc từ tổ 10 đến tổ 12 & Công ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang, ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Khu vực 2 bên kinh Vàm Răng từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống Tà Lúa & khu vực bờ tây cống Vàm Răng gồm nhiều tổ thuộc các ấp Tà Lóc, Mương Kinh A, Xẻo Tràm, Vàm Răng, Vàm Biển, Giàn Gừa (xã Sơn Kiên) và khu phố Hưng Giang, Tân Điền, Tân Hưng, Mỹ Hưng (phường Vĩnh Thông), ấp Sơn Thịnh, Thành Công, Tà Lúa (xã Mỹ Thuận)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu vực tỉnh lộ từ khu Di tích Chị Sứ đến cầu Rạch Phốc, lộ đan kinh Vạn Thanh, lộ đan cống Vạn Thanh & các hộ nuôi thủy sản trong khu vực (từ tổ 1 đến tổ 10 ấp Hòn Đất, toàn bộ ấp Vạn Thanh, tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Khu vực lộ đan 2 bên kinh Vàm Rầy, kinh Cả Cội, kinh Đòn Dông, đê Quốc Phòng gồm ấp Thuận An, ấp Vàm Rầy & tổ 22 ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Khu vực 2 bên kinh Nam Thái và các kinh ngang từ UBND xã Nam Thái (cũ) đến kinh Ranh gồm các khu vực: từ tổ 2 đến tổ 4 ấp Hòa Thuận, ấp Sơn Bình, ấp Sơn An, ấp Hòa Tiến, ấp Sơn Lập, xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Khu vực tổ 9, tổ 10 ấp Đường Hòn, xã Hòn Đất & khu Trung tâm hành chính xã Hòn Đất
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp 10 Chợ, xã An Minh, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp 11A, xã An Minh, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
15:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần xã Vân Khánh, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Thạnh Tiến, xã Đông Hòa, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Thạnh Lợi, xã Đông Hòa, An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quốc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
18:00:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng Nhựt An, Khách hàng Tư Mộng, Vinper, Newvision – Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
18:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu phố Suối Đá, khu phố 10 Dương Đông, khu phố Ông Lang, khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu – Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu phố 2, An Thới – Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
15:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu phố 2, An Thới – Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố Đường Bào – Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố Đường Bào – Đặc Khu Phú Quốc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
18:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần khu phố Cửa Lấp, xã Dương Tơ – Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
18:00:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng Thái Bình Dương, khu phố Cửa Lấp – Đặc Khu Phú Quốc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
18:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố 7, Dương Đông (cũ) – Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu phố Suối Mây, Cửa Lấp, Dương Tơ – Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
18:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khu phố 2, 7, Dương Đông (cũ) – Đặc Khu Phú Quốc
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 2, 3 xã An Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp 4 Biển, 5 Biển, xã Đông Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá rau xanh ở Hà Nội 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng gấp 2- 3 lần vì mưa bãoSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Sau chuỗi ngày mưa bão kéo dài khiến giá rau xanh tăng gấp 2-3 lần đến nay thị trường rau củ tại Hà Nội đã dần “hạ nhiệt”. Nhiều loại rau quen thuộc như rau muống, rau ngót, rau cải... đồng loạt giảm giá từ 3.000–7.000 đồng/bó, giúp bữa cơm gia đình thêm phần “dễ thở” hơn.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 15/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,9%Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Từ 5h sáng, nhiều khách hàng đã không có điện dùngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứtXu hướng - 6 giờ trước
GĐXH - “Giá nhà khó giảm nhưng tăng nóng sẽ được kiểm soát”, đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn cuối 2025, đầu 2026.
Techcombank: Vay nhanh, lãi nhẹ, giải ngân đến 100 triệu nhanh chóngSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Vay tiêu dùng tín chấp trả góp là giải pháp vay nhanh không cần tài sản đảm bảo, lãi tính trên dư nợ giảm dần, quy trình tối giản giấy tờ, giải ngân chỉ trong vài phút sau phê duyệt, thao tác hoàn toàn trên Techcombank Mobile.
Giá bạc hôm nay ngày 15/10: Thị trường bạc điều chỉnh theo thế giới, một số thương hiệu tiếp tục ngừng nhận đơnGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Tại phiên điều chỉnh sáng nay (15/10), giá bạc trong nước ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 đồng/kg. Một số thương hiệu trong nước tiếp tục ngừng tiếp nhận đơn đặt hàng do biến động mạnh của thị trường.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Chỉ những khu vực này nằm trong diện bị cúp điệnSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới theo chiều đi lên?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vượt mốc 146 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn điều chỉnh thêm 4 triệu đồng, lên sát vàng miếng.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện phổ thông mới chạy tới 200 km/lần sạc, giá chỉ ngang xe ga xăng nhưng sở hữu trang bị nhiều công nghệ hiện đại như lùi xe, ga tự động và hỗ trợ leo dốc.