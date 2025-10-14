Lịch cúp điện Cần Thơ từ 14–19/10: Nhiều khu vực của sẽ mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 14-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Hẻm 25 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
11:00:00 ngày 19/10/2025
NM Nước Cần Thơ, Khu Vincom Shophouse, một phần đường 30/4 (từ đầu hẻm 3T2 bên phải đi đến đầu đường Trần Văn Hoài), phường Tân An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 14/10/2025
15:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/10/2025
08:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần KV Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:15:00 ngày 15/10/2025
09:15:00 ngày 15/10/2025
Một phần KV Phú Hưng, Phú Xuân - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 15/10/2025
10:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần KV Phú Lợi, Phú Xuân, Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 ngày 15/10/2025
14:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần KV Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:30:00 ngày 15/10/2025
15:45:00 ngày 15/10/2025
Một phần KV Thạnh Hưng, Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
09:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực Tân Xuân, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
14:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần khu vực Tân Bình, Tân Thạnh, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần KV Thới Bình 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
14:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần KV Thới Thạnh, Thới An, Thới An 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần KV Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Cty TNHH MTV Trần Lê Khanh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
CS Hồng Nga Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
DNTN Tiến Hằng, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Chùa Vi Phước, phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
10:00:00 ngày 16/10/2025
Khu tiểu thủ công nghiệp, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần KV Long Thạnh 2, Long Thạnh A, Long Thạnh 1, Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:00:00 ngày 16/10/2025
KV Rạch Phố, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
KV Rạch Phố, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
09:30:00 ngày 17/10/2025
KV1, Đường Lê Thị Hồng Gấm, P Thới An Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
15:00:00 ngày 17/10/2025
Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 19/10/2025
11:00:00 ngày 19/10/2025
Đoạn bên trái đường Lê Hồng Phong từ Cầu Bình Thủy đến trạm Cắt Bình Thủy, P Bình Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
11:00:00 ngày 19/10/2025
Đường Nguyễn Thông đến đường Trần Quang Diệu, P Bình Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:30:00 ngày 14/10/2025
10:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:35:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 14/10/2025
15:20:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 16/10/2025
15:20:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Tân Lập, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Đất Mới, ấp Long Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
15:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp H1, H2, Phụng Phụng, Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 19/10/2025
06:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 19/10/2025
17:30:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, và một phần xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 14/10/2025
09:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Bình Xuân - xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 14/10/2025
11:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Tân Nhơn - xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Nhơn Hưng A – xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Nhơn Khánh – xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/10/2025
15:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Thới An B – xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 15/10/2025
09:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần Ấp Thới Phong A, Thới Hiệp A, Thới Hòa A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Phong, Thới Xuân, Thới Lộc, Thới Hòa B, Thới Hiệp B, Thới Bình, Xã Đông Hiệp; một phần ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần Ấp Thới Hiệp A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Hiệp B, Xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
14:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần Ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần Khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận 1, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Thới Thuận B, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần Khu vực Thới Bình B, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
08:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần Khu vực Thới Bình A2, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần Khu vực Thới Thuận 1, Phường Ô Môn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 19/10/2025
12:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Đông Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Trung Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Trung Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
14:15:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Trung Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Trung Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Xã Thạnh Phú, xã Cờ Đỏ, xã Đông Hiệp – TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Xã Trung Hưng – TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
