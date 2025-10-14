Mới nhất
Lịch cúp điện Cần Thơ từ 14–19/10: Nhiều khu vực của sẽ mất điện cả ngày

Thứ ba, 10:24 14/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 14-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

13:00:00 ngày 17/10/2025

Hẻm 25 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

11:00:00 ngày 19/10/2025

NM Nước Cần Thơ, Khu Vincom Shophouse, một phần đường 30/4 (từ đầu hẻm 3T2 bên phải đi đến đầu đường Trần Văn Hoài), phường Tân An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 14/10/2025

15:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 15/10/2025

08:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần KV Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:15:00 ngày 15/10/2025

09:15:00 ngày 15/10/2025

Một phần KV Phú Hưng, Phú Xuân - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 15/10/2025

10:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần KV Phú Lợi, Phú Xuân, Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 ngày 15/10/2025

14:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần KV Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:30:00 ngày 15/10/2025

15:45:00 ngày 15/10/2025

Một phần KV Thạnh Hưng, Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

09:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần khu vực Tân Xuân, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

14:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 17/10/2025

16:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần khu vực Tân Bình, Tân Thạnh, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần KV Thới Bình 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

14:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần KV Thới Thạnh, Thới An, Thới An 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần KV Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

09:00:00 ngày 16/10/2025

Cty TNHH MTV Trần Lê Khanh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 16/10/2025

10:30:00 ngày 16/10/2025

CS Hồng Nga Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

DNTN Tiến Hằng, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

14:00:00 ngày 16/10/2025

Chùa Vi Phước, phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

10:00:00 ngày 16/10/2025

Khu tiểu thủ công nghiệp, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần KV Long Thạnh 2, Long Thạnh A, Long Thạnh 1, Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:00:00 ngày 16/10/2025

KV Rạch Phố, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

KV Rạch Phố, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

09:30:00 ngày 17/10/2025

KV1, Đường Lê Thị Hồng Gấm, P Thới An Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

15:00:00 ngày 17/10/2025

Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 19/10/2025

11:00:00 ngày 19/10/2025

Đoạn bên trái đường Lê Hồng Phong từ Cầu Bình Thủy đến trạm Cắt Bình Thủy, P Bình Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

11:00:00 ngày 19/10/2025

Đường Nguyễn Thông đến đường Trần Quang Diệu, P Bình Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:30:00 ngày 14/10/2025

10:30:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:35:00 ngày 14/10/2025

11:30:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 14/10/2025

15:20:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 16/10/2025

10:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

14:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 16/10/2025

15:20:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Tân Lập, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Đất Mới, ấp Long Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

15:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp H1, H2, Phụng Phụng, Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 19/10/2025

06:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 19/10/2025

17:30:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, và một phần xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 14/10/2025

09:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Bình Xuân - xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 14/10/2025

11:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Tân Nhơn - xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Nhơn Hưng A – xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Nhơn Khánh – xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/10/2025

15:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Thới An B – xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 15/10/2025

09:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần Ấp Thới Phong A, Thới Hiệp A, Thới Hòa A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Phong, Thới Xuân, Thới Lộc, Thới Hòa B, Thới Hiệp B, Thới Bình, Xã Đông Hiệp; một phần ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, Xã Trường Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần Ấp Thới Hiệp A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Hiệp B, Xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

14:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 15/10/2025

16:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần Ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

09:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần Khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận 1, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/10/2025

10:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Thới Thuận B, Xã Trường Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

09:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần Khu vực Thới Bình B, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

08:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần Khu vực Thới Bình A2, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần Khu vực Thới Thuận 1, Phường Ô Môn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 19/10/2025

12:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Đông Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

09:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần xã Trung Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần xã Trung Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

14:15:00 ngày 16/10/2025

Một phần xã Trung Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần xã Trung Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Xã Thạnh Phú, xã Cờ Đỏ, xã Đông Hiệp – TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Xã Trung Hưng – TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Hồng Thủy
Cùng chuyên mục

Top