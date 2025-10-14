Lịch cúp điện Cần Thơ từ 14–19/10: Nhiều khu vực của sẽ mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 14-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 14-19/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 17/10/2025 13:00:00 ngày 17/10/2025 Hẻm 25 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/10/2025 11:00:00 ngày 19/10/2025 NM Nước Cần Thơ, Khu Vincom Shophouse, một phần đường 30/4 (từ đầu hẻm 3T2 bên phải đi đến đầu đường Trần Văn Hoài), phường Tân An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 14/10/2025 15:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần KV 2 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 15/10/2025 08:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần KV Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:15:00 ngày 15/10/2025 09:15:00 ngày 15/10/2025 Một phần KV Phú Hưng, Phú Xuân - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 15/10/2025 10:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần KV Phú Lợi, Phú Xuân, Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 ngày 15/10/2025 14:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần KV Phú Hưng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:30:00 ngày 15/10/2025 15:45:00 ngày 15/10/2025 Một phần KV Thạnh Hưng, Thạnh Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 09:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu vực Tân Xuân, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/10/2025 11:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/10/2025 14:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu vực Tân Bình, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 17/10/2025 16:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần khu vực Tân Bình, Tân Thạnh, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 14/10/2025 14:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần KV Thới Bình 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/10/2025 14:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần KV Thới Thạnh, Thới An, Thới An 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 16:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần KV Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 09:00:00 ngày 16/10/2025 Cty TNHH MTV Trần Lê Khanh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 16/10/2025 10:30:00 ngày 16/10/2025 CS Hồng Nga Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 DNTN Tiến Hằng, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/10/2025 14:00:00 ngày 16/10/2025 Chùa Vi Phước, phường Trung Nhứt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 10:00:00 ngày 16/10/2025 Khu tiểu thủ công nghiệp, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/10/2025 12:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần KV Long Thạnh 2, Long Thạnh A, Long Thạnh 1, Thới An, Thới An 1, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 16/10/2025 11:00:00 ngày 16/10/2025 KV Rạch Phố, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 KV Rạch Phố, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/10/2025 09:30:00 ngày 17/10/2025 KV1, Đường Lê Thị Hồng Gấm, P Thới An Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/10/2025 11:00:00 ngày 17/10/2025 Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/10/2025 15:00:00 ngày 17/10/2025 Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Đường Lê Hồng Phong, P Thới An Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/10/2025 11:00:00 ngày 19/10/2025 Đoạn bên trái đường Lê Hồng Phong từ Cầu Bình Thủy đến trạm Cắt Bình Thủy, P Bình Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 11:00:00 ngày 19/10/2025 Đường Nguyễn Thông đến đường Trần Quang Diệu, P Bình Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:30:00 ngày 14/10/2025 10:30:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:35:00 ngày 14/10/2025 11:30:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/10/2025 14:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 14/10/2025 15:20:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 15/10/2025 11:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 16/10/2025 10:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/10/2025 14:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 16/10/2025 15:20:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Tân Lập, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 17/10/2025 11:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Đất Mới, ấp Long Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 15:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp H1, H2, Phụng Phụng, Qui Lân 1, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 19/10/2025 06:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 19/10/2025 17:30:00 ngày 19/10/2025 Một phần xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Trinh, và một phần xã Trung Hưng, xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 19/10/2025 13:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 14/10/2025 09:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Bình Xuân - xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 14/10/2025 11:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Tân Nhơn - xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/10/2025 14:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Nhơn Hưng A – xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 14/10/2025 16:00:00 ngày 14/10/2025 Một phần ấp Nhơn Khánh – xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/10/2025 15:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần ấp Nhơn Lộc 1 – xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/10/2025 15:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Thới An B – xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 15/10/2025 09:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần Ấp Thới Phong A, Thới Hiệp A, Thới Hòa A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Phong, Thới Xuân, Thới Lộc, Thới Hòa B, Thới Hiệp B, Thới Bình, Xã Đông Hiệp; một phần ấp Thới Phước 1, Thới Phước 2, Xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 15/10/2025 11:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần Ấp Thới Hiệp A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Hiệp B, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/10/2025 14:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần Ấp Thới Hòa A, Xã Thới Lai; một phần ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 15/10/2025 16:30:00 ngày 15/10/2025 Một phần Ấp Thới Hòa B, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 09:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần Khu vực Thới Hòa A, Thới Thuận 1, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 16/10/2025 10:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Thới Thuận B, Xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 09:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần Khu vực Thới Bình B, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/10/2025 11:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần Ấp Thới Phong A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/10/2025 08:30:00 ngày 17/10/2025 Một phần Khu vực Thới Bình A2, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 17/10/2025 11:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần Khu vực Thới Thuận 1, Phường Ô Môn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 19/10/2025 12:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần xã Đông Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 09:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần xã Trung Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45:00 ngày 16/10/2025 11:30:00 ngày 16/10/2025 Một phần xã Trung Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/10/2025 14:15:00 ngày 16/10/2025 Một phần xã Trung Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 16/10/2025 16:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần xã Trung Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Xã Thạnh Phú, xã Cờ Đỏ, xã Đông Hiệp – TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Xã Trung Hưng – TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

