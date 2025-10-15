Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 15-19/10/2025: Chỉ những khu vực này nằm trong diện bị cúp điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 15-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 15-19/10/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 15:00:00 ngày 15/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 15:00:00 ngày 15/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 14:00:00 ngày 16/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 16:00:00 ngày 16/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 15:00:00 ngày 17/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 14:00:00 ngày 18/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 18/10/2025 14:00:00 ngày 18/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/10/2025 13:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 17/10/2025 13:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp 3B, 4B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/10/2025 15:00:00 ngày 19/10/2025 Xã Tân Hòa, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00:00 ngày 19/10/2025 16:30:00 ngày 19/10/2025 Xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 20/10/2025 13:00:00 ngày 20/10/2025 Ấp Tân Thạnh Tây, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 23/10/2025 13:00:00 ngày 23/10/2025 Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Khu vực 17, phường Ngã Bảy Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ 14–19/10: Nhiều khu vực mất điện tới 10 tiếng mỗi ngày GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.