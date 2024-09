Lịch cúp điện Cần Thơ từ 16 - 22/9/2024: Hàng loạt khu vực cúp điện cả ngày dài

Một phần KV Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

Một phần KV Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.

19/09/2024 08:00:00

19/09/2024 09:00:00

Một phần KV Thới An, Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.