Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 30/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 12:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần Lộ Kho Đạn, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/09/2025 12:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 12:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần Ấp 4, phường Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần Quốc Lộ 50, phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 12:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần đường Nguyễn Minh Đường, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 13:30:00 ngày 02/10/2025 Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 13:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần Ấp Long Bình B, xã Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Long Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Mất điện trạm chuyên dùng Sấy lúa Đồng Thạnh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 1 phần ấp Phú Quới, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 1 phần ấp Quới An, xã Long Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 1 phần ấp AN Ninh, xã Vĩnh Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa Đông, Thạnh Hưng, Thạnh Lạc, Hòa Bình, Lợi An, Bình Trinh, Ninh Đồng và toàn phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Thới, Khương Thọ, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú, xã Phú Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Bình Hưng, Bình Lạc, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần ấp Thạnh Phong, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần ấp Thạnh Phong, Bình Nhựt, xã Phú Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần Khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần Khu phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Khách hàng Y tế Thị Xã Cai Lậy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần Khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần Khu phố 3A, Phường Cai Lậy và một phần Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp 3, 4, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần Khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần ấp 4, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 01/10/2025 09:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Hoà, xã Chợ Gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 04/10/2025 10:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần ấp Bình Ninh, Bình Thọ Đông, xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần ấp Bình Quới, Bình Phú, Bình Thọ 1, xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 16:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Bình Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Bình Phú, Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Hội Cư, Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Hội Cư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Mỹ Đức Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Thanh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Hậu Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần xã Hậu Mỹ, Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 16:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần xã Cái Bè Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Thới - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Bà Tiên, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Cồn Cống, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

