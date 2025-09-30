Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 30/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
12:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần Lộ Kho Đạn, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/09/2025
12:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
12:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần Ấp 4, phường Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần Quốc Lộ 50, phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
12:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần đường Nguyễn Minh Đường, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
13:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
13:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần Ấp Long Bình B, xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Mất điện trạm chuyên dùng Sấy lúa Đồng Thạnh 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
1 phần ấp Phú Quới, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
1 phần ấp Quới An, xã Long Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Bình An, Thạnh Thới, xã Vĩnh Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
1 phần ấp AN Ninh, xã Vĩnh Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa Đông, Thạnh Hưng, Thạnh Lạc, Hòa Bình, Lợi An, Bình Trinh, Ninh Đồng và toàn phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Thới, Khương Thọ, xã Đồng Sơn; Một phần ấp Thọ Khương, Bình Phú, xã Phú Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, xã Vĩnh Bình; Một phần ấp Bình Hưng, Bình Lạc, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần ấp Thạnh Phong, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần ấp Thạnh Phong, Bình Nhựt, xã Phú Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần Khu phố Phú Hưng, Phú Hòa, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần Khu phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Khách hàng Y tế Thị Xã Cai Lậy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp 5, xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần Khu phố Quý Thành, Quý Chánh, Quý Phước, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần Khu phố 3A, Phường Cai Lậy và một phần Khu phố Mỹ Lợi, Phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 3, 4, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần Khu phố 1, 2, khu phố Thanh Sơn, Thanh Hiệp, Thanh Hưng, Thanh Bình, Phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 01/10/2025
09:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Hoà, xã Chợ Gạo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 04/10/2025
10:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Bình Ninh, Bình Thọ Đông, xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần ấp Bình Quới, Bình Phú, Bình Thọ 1, xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
16:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Bình Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Bình Phú, Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Hội Cư, Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Hậu Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần xã Hậu Mỹ, Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
16:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần xã Cái Bè
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Thới - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Thới - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Bà Tiên, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Giồng Keo, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Cồn Cống, xã Tân Phú Đông - Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
