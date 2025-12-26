Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12/2025
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, 1 đoạn đường Lý Nam Đế
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trại Hầm , Hoàng Hoa Thám , Yên Thế , Hầm Đá
THỜI GIAN: Từ 08:03:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
KHU VỰC: 1 đoạn đường Cổ Loa, 1 đoạn đường An Dương Vương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bảo Lộc
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260375 - 476/170 Nguyễn Văn Cừ & 030260380 - 476/181 Nguyễn Văn Cừ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - 030220164 - 472/94/12/3A/1 TĐC Nguyễn Khuyến - 030220165 - 472/94/19 Nguyễn Bỉnh Khiêm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - 030260141 - 476/89/24A Lê Lợi - 030260155 - 476/89/20/5A Lộc Thanh - 030240255 - 474/153/15/34 Tân Hà
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - 030220130 - 472/83/12 Trần Quốc Toản - 030220070 - 472/71A/1 BơmG4 - 030220105 - 472/73/9/4 Phan Bội Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260329 - 476/151A/10/1 Hộ Ông Đinh Quang Vinh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh đường dây từ trụ 476/49/1 về hướng: Đầu đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Giang, Phạm Ngọc Thạch , Đào Duy Từ, Hoàng Văn Thụ, Lê Ngọc Hân
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đơn Dương
KHU VỰC: Các thôn Ka Đê, Ka Đơn, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Sao Mai, Lộc Thọ, Hòa Lạc, Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, Đồi Năng lượng Mặt trời Lạc Thạnh, các thôn Thạnh Hòa, Nghĩa Tân, Lạc Nghiệp, một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Suối Thông B thuộc xã Đơn Dương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn Nghĩa Thị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ka Đơn Tu Tra
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Di Linh
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/122
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/65
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Thôn 13 Hòa Ninh trụ 471/266/65/06
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 21, 23, thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng; thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà; thôn K’Long Bông thuộc xã Tà Hine; thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Hội.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn K’Rèn và một phần thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh.
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực thôn K’Rèn và một phần thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh. - Mất điện một phần khu vực thôn 19 thuộc xã Đức Trọng( Làng SoGen).
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 18:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lâm Hà
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Đạ Huoai
KHU VỰC: + Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công trí + Công ty TNHH Năng lượng Hùng Công trí Mát điện khoảng 3h30 so với thời gian dự kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Du lịch Hoa Sen Mát điện khoảng 3h30 so với thời gian dự kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Cát Tiên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Bảo Lâm
KHU VỰC: Một phần thôn 15 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/12/2025 đến 10:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lang Biang
KHU VỰC: Khu sản xuất Công nghệ cao, xã Lạc Dương
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Từ cây xăng Đa Nhim đến đầu đèo khánh Lê thuộc xã Lạc Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Sáng sớm nhiều khu dân cư không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Ba loại bỉm nội địa Trung Quốc Bejoyie, Youli và Hipgig: Giá rẻ như bỉm thường, chất lượng ‘xịn’ chẳng kém Moony, Merries mẹ bỉm sữa có chuộng?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Bejoyie, Youli và Hipgig những sản phẩm nội địa Trung Quốc có thiết kế hiện đại, công nghệ thấm hút cao, mức giá chỉ bằng một nửa các thương hiệu Nhật – Hàn đang thống lĩnh thị trường. Liệu đây có phải là “Kia Morning” của ngành bỉm, sẵn sàng thách thức Moony, Merries và Bobby?
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh ThanhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ xã Đông Anh cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
J&T Express nỗ lực kết nối buôn làng, mở lối phát triển nơi vùng biên viễn Chư PrôngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
Không chỉ là giao – nhận hàng hóa, J&T Express tại các bản làng vùng cao như Chư Prông còn đóng vai trò là cầu nối, giúp vùng biên viễn Tây Nguyên tiếp cận thuận tiện hơn với dòng chảy thương mại hiện đại.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, đặc biệt giá bán chỉ từ 20 triệu đồng.
Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng cao cấp từ Gốm Sứ Phúc Lộc Viên MinhSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
Trong đời sống văn hóa – tâm linh của người Việt, đồ thờ không đơn thuần là vật dụng trang trí không gian thờ tự, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, đạo hiếu và ước vọng về sự bình an, phúc lộc cho gia đình.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.
Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Người dân trồng đào thế hối hả vào vụ Tết Nguyên đánSản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, các vườn đào tại các xã Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương thuộc quận Hà Đông cũ (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.
Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.