Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 10:27 26/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cưLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12/2025

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, 1 đoạn đường Lý Nam Đế

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trại Hầm , Hoàng Hoa Thám , Yên Thế , Hầm Đá

THỜI GIAN: Từ 08:03:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện


KHU VỰC: 1 đoạn đường Cổ Loa, 1 đoạn đường An Dương Vương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260375 - 476/170 Nguyễn Văn Cừ & 030260380 - 476/181 Nguyễn Văn Cừ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - 030220164 - 472/94/12/3A/1 TĐC Nguyễn Khuyến - 030220165 - 472/94/19 Nguyễn Bỉnh Khiêm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - 030260141 - 476/89/24A Lê Lợi - 030260155 - 476/89/20/5A Lộc Thanh - 030240255 - 474/153/15/34 Tân Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - 030220130 - 472/83/12 Trần Quốc Toản - 030220070 - 472/71A/1 BơmG4 - 030220105 - 472/73/9/4 Phan Bội Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260329 - 476/151A/10/1 Hộ Ông Đinh Quang Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh đường dây từ trụ 476/49/1 về hướng: Đầu đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Giang, Phạm Ngọc Thạch , Đào Duy Từ, Hoàng Văn Thụ, Lê Ngọc Hân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương


KHU VỰC: Các thôn Ka Đê, Ka Đơn, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Sao Mai, Lộc Thọ, Hòa Lạc, Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, Đồi Năng lượng Mặt trời Lạc Thạnh, các thôn Thạnh Hòa, Nghĩa Tân, Lạc Nghiệp, một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Suối Thông B thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn Nghĩa Thị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ka Đơn Tu Tra

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/122

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/65

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Thôn 13 Hòa Ninh trụ 471/266/65/06

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 21, 23, thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng; thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà; thôn K’Long Bông thuộc xã Tà Hine; thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn K’Rèn và một phần thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực thôn K’Rèn và một phần thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh. - Mất điện một phần khu vực thôn 19 thuộc xã Đức Trọng( Làng SoGen).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 18:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công trí + Công ty TNHH Năng lượng Hùng Công trí Mát điện khoảng 3h30 so với thời gian dự kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH Du lịch Hoa Sen Mát điện khoảng 3h30 so với thời gian dự kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: Một phần thôn 15 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/12/2025 đến 10:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lang Biang


KHU VỰC: Khu sản xuất Công nghệ cao, xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Từ cây xăng Đa Nhim đến đầu đèo khánh Lê thuộc xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữaLịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 25 - 28/12/2025: Cúp điện cả ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 – 28/12/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sáng sớm đã mất điện

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 24 – 28/12/2025): Nhiều tuyến đường và khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 24 – 28/12/2025): Nhiều tuyến đường và khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Sáng sớm nhiều khu dân cư không có điện để dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Sáng sớm nhiều khu dân cư không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 35 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Ba loại bỉm nội địa Trung Quốc Bejoyie, Youli và Hipgig: Giá rẻ như bỉm thường, chất lượng ‘xịn’ chẳng kém Moony, Merries mẹ bỉm sữa có chuộng?

Ba loại bỉm nội địa Trung Quốc Bejoyie, Youli và Hipgig: Giá rẻ như bỉm thường, chất lượng ‘xịn’ chẳng kém Moony, Merries mẹ bỉm sữa có chuộng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Bejoyie, Youli và Hipgig những sản phẩm nội địa Trung Quốc có thiết kế hiện đại, công nghệ thấm hút cao, mức giá chỉ bằng một nửa các thương hiệu Nhật – Hàn đang thống lĩnh thị trường. Liệu đây có phải là “Kia Morning” của ngành bỉm, sẵn sàng thách thức Moony, Merries và Bobby?

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ xã Đông Anh cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.

J&T Express nỗ lực kết nối buôn làng, mở lối phát triển nơi vùng biên viễn Chư Prông

J&T Express nỗ lực kết nối buôn làng, mở lối phát triển nơi vùng biên viễn Chư Prông

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Không chỉ là giao – nhận hàng hóa, J&T Express tại các bản làng vùng cao như Chư Prông còn đóng vai trò là cầu nối, giúp vùng biên viễn Tây Nguyên tiếp cận thuận tiện hơn với dòng chảy thương mại hiện đại.

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, đặc biệt giá bán chỉ từ 20 triệu đồng.

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng cao cấp từ Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh

Đồ thờ gốm sứ Bát Tràng cao cấp từ Gốm Sứ Phúc Lộc Viên Minh

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

Trong đời sống văn hóa – tâm linh của người Việt, đồ thờ không đơn thuần là vật dụng trang trí không gian thờ tự, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, đạo hiếu và ước vọng về sự bình an, phúc lộc cho gia đình.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Người dân trồng đào thế hối hả vào vụ Tết Nguyên đán

Người dân trồng đào thế hối hả vào vụ Tết Nguyên đán

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, các vườn đào tại các xã Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng, Phú Lương thuộc quận Hà Đông cũ (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.

Xem nhiều

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm sâu, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top