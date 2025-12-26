Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 26 - 28/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày dài một số khu dân cư để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 12 - 14/12 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 26 - 28/12/2025

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: 1 đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, 1 đoạn đường Lý Nam Đế

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại Hầm , Hoàng Hoa Thám , Yên Thế , Hầm Đá

THỜI GIAN: Từ 08:03:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: 1 đoạn đường Cổ Loa, 1 đoạn đường An Dương Vương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 1 đoạn đường Bùi Thị Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260375 - 476/170 Nguyễn Văn Cừ & 030260380 - 476/181 Nguyễn Văn Cừ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - 030220164 - 472/94/12/3A/1 TĐC Nguyễn Khuyến - 030220165 - 472/94/19 Nguyễn Bỉnh Khiêm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - 030260141 - 476/89/24A Lê Lợi - 030260155 - 476/89/20/5A Lộc Thanh - 030240255 - 474/153/15/34 Tân Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - 030220130 - 472/83/12 Trần Quốc Toản - 030220070 - 472/71A/1 BơmG4 - 030220105 - 472/73/9/4 Phan Bội Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260329 - 476/151A/10/1 Hộ Ông Đinh Quang Vinh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn bộ nhánh đường dây từ trụ 476/49/1 về hướng: Đầu đường Nguyễn Văn Cừ, Hà Giang, Phạm Ngọc Thạch , Đào Duy Từ, Hoàng Văn Thụ, Lê Ngọc Hân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Các thôn Ka Đê, Ka Đơn, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Sao Mai, Lộc Thọ, Hòa Lạc, Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt, Đồi Năng lượng Mặt trời Lạc Thạnh, các thôn Thạnh Hòa, Nghĩa Tân, Lạc Nghiệp, một phần các thôn Suối Thông C, Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Suối Thông B thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các thôn Nghĩa Thị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ka Đơn Tu Tra

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/122

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ 471/266/65

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Thôn 13 Hòa Ninh trụ 471/266/65/06

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 21, 23, thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng; thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà; thôn K’Long Bông thuộc xã Tà Hine; thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Kim Phát thuộc xã Đinh Văn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực thôn K’Rèn và một phần thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực thôn K’Rèn và một phần thôn Định An thuộc xã Hiệp Thạnh. - Mất điện một phần khu vực thôn 19 thuộc xã Đức Trọng( Làng SoGen).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 18:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Đạ Huoai





KHU VỰC: + Công ty TNHH Chăn nuôi Hùng Công trí + Công ty TNHH Năng lượng Hùng Công trí Mát điện khoảng 3h30 so với thời gian dự kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Du lịch Hoa Sen Mát điện khoảng 3h30 so với thời gian dự kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Cát Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần thôn 15 Lộc Thắng, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/12/2025 đến 10:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 3 Lộc Bảo, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang





KHU VỰC: Khu sản xuất Công nghệ cao, xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ cây xăng Đa Nhim đến đầu đèo khánh Lê thuộc xã Lạc Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điên từ ngày 26 – 28/12/2025.