Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu vực

Thứ hai, 09:59 25/08/2025
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 25 – 31/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025: Cúp điện cả ngày dài hàng loạt khu vực- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 25 – 31/8/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:30:00

25/08/2025 11:30:00

Một phần đường Điện Biên Phủ, khóm 1, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 17:00:00

Một phần đường Trịnh Thị Cánh, khóm 3, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 11:30:00

Một phần đường Phạm Nhơn Thuần, khóm Mỹ Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 13:30:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, khóm Mỹ Long, Mỹ Thiện, Mỹ Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 11:30:00

Một phần đường Quảng Bạch, Miểu Ngói, khóm Phú An, khóm Đông Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần đường Ngô Thị Giêng, Đinh Thị Đảnh, Trần Bá Lê, Nguyễn Văn Hạo, Khu dân cư Xẻo Bèo, khóm Hòa Mỹ, khóm Hòa Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 11:30:00

Một phần đường Nguyễn Văn Khải, Miểu Đôi, khóm Tân Việt Hòa, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 13:30:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần đường Miểu Đôi, Xóm Hến. khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 11:30:00

Một phần đường Trịnh Thị Cánh, Phạm Văn Thưởng, khóm 2, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 06:00:00

25/08/2025 17:30:00

- Khu vực đường Dal Bà Lài và một phần đường Dal bờ Tư Xinh dọc Kênh Đốc Phủ Hiền, xã Tân Dương. - Một phần đường ĐT 853 (từ Ngã Bảy đến Cầu Bà Nhiên), khu vực nhà ở Xã hội 1 và 2, xã Tân Dương..

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 12:00:00

Một phần đường Dal (khu vực Chùa Linh Nguyên), phường Sa Đéc.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 11:30:00

Khu vực nhà máy thuộc trạm Tấn Phát, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Khu vực nhà máy thuộc trạm Lương Yên, Đường ĐT 852, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 11:30:00

Toàn bộ khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ông Khoa thuộc xã Tân Phú Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 17:00:00

Toàn bộ khu vực từ Cầu Huyện Hàm đến Nhà thờ Tin Lành Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 11:30:00

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cấp nước Thành Nguyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 11:30:00

Toàn bộ khu vực kênh Ông Sáu Nguyện thuộc xã Phú Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 12:00:00

26/08/2025 18:00:00

Toàn bộ khu vực từ cầu Nam Hải đến cuối ngọn Kênh Chồm Bần thuộc xã Phú Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 13:30:00

26/08/2025 17:00:00

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Khanh 2, DNTN Nguyễn Khanh, Nguyễn Khanh 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 11:30:00

Toàn bộ khu vực từ cầu Kênh Chí Công đến cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 11:00:00

Toàn bộ khu vực từ Trường Tiểu Học Tân Phú đến cuối ngọn Cây xăng Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 11:00:00

27/08/2025 17:00:00

Toàn bộ khu vực từ Trường Mẫu Giáo Tân Phú đến Cầu Vĩ phía tiểu Lộ thuộc xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Mất điện toàn bộ khu vực cuối ngọn Kênh Chí Công thuộc xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 18:00:00

Toàn bộ khu vực rạch ấp xã Phú Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 18:00:00

Mất điện toàn bộ khu vực từ Vùng nuôi thủy sản đến Cầu Dân Lập thuộc xã Phú Hựu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 18:00:00

Toàn bộ khu vực Giồng sao bờ đê thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 18:00:00

Toàn bộ khu vực từ Cầu Chùa đến quán hủ tiếu 2 Thắm và toàn bộ khu vực rạch Cầu Chùa thuộc xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:30:00

25/08/2025 17:30:00

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Mít đến Đình Vĩnh Thới)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 12:00:00

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, ấp Long Thuận, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Rẽ Quạt đến cầu Gia Vàm, từ ngã ba TDC đến Kênh Sườn)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 17:00:00

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 17:30:00

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, ấp Long Thành xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 17:30:00

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Hòa Định đến chợ Ngã năm Cây Trâm)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 17:30:00

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu chợ Hòa Định đến cầu Rạch Chanh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 17:30:00

Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Cua Đinh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 12:00:00

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 13:30:00

29/08/2025 17:00:00

Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/08/2025 07:00:00

27/08/2025 18:00:00

Mất điện một phần khu vực Ấp Long Hưng, Long Thới A, Ấp Long Thới B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 13:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty TNHH MTV SX-KD Tấn Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 13:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty TNHH SX-KD Phát Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 13:00:00

26/08/2025 17:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty TNHH SX-KD Ngọc Ngân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 17:30:00

Mất điện một phần xã An Phước (khu vực Ấp An Lộc, An Thọ, An Phát và một phần Ấp An Tài)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 13:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng bơm Lung Sâu.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 13:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng bơm Lung Sâu 1.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:00:00

27/08/2025 17:00:00

Mất điện 2 khách hàng trạm chuyên dùng bơm Ông Phong.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 11:30:00

Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực Đường Nguyễn Văn Tiệp, một phần đường Hai Bà Trưng, đường Phạm Ngũ Lão, đường Nguyễn Trãi, đường Lý Thường Kiệt, đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn Văn Trổi, đường Võ Thị Sáu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 12:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty cổ phần TM-TV ĐT-XD SGN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 11:30:00

28/08/2025 17:30:00

Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực Đường Nguyễn Văn Tiệp, một phần đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn Văn Trổi, đường Võ Thị Sáu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 13:00:00

28/08/2025 17:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty cổ phần NL&MT Tân Hồng 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 12:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty cổ phần NL&MT Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 13:00:00

29/08/2025 17:00:00

Mất điện trạm chuyên dùng Công ty CPĐTTMXDTB&NL Phương Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:30:00

25/08/2025 12:00:00

Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 09:15:00

Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 09:15:00

25/08/2025 10:30:00

Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 10:30:00

25/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 14:45:00

Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 14:45:00

25/08/2025 16:00:00

Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 15:00:00

25/08/2025 16:00:00

Tại trạm Xưởng cưa Nguyễn Văn Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ. Các trạm chuyên dùng Công ty Thủy Sản Phát Tiến, Trại Giam Cao Lãnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 08:30:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực xã Trường Xuân (dọc theo 2 bờ kênh Lô ba)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực xã Trường Xuân (dọc theo bờ Kênh Đường thét)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 10:00:00

Tại trạm ĐMTMN Nguyễn Chí Toàn thuộc xã Phương Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 10:00:00

27/08/2025 12:00:00

Tại trạm ĐMTMN Trần Văn Đạo thuộc xã Phương Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực xã Trường Xuân (khu vực CDC An Phong)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 16:00:00

Tại trạm NMXX Vạn Đại Phước thuộc xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực xã Trường Xuân đoạn từ cầu bắc qua xã Thạnh Lợi (cũ) hướng về Chợ Trường Xuân và từ Chợ Trường Xuân hướng về xã Tháp Mười đến Cầu Bảy Quận. Toàn bộ khu vực Chợ Trường Xuân, CDC Trường Xuân, Ủy ban Trường Xuân, Kênh K27, Ranh Trường Xuân-Long An, Kênh Ông Đốc. Các trạm chuyên dùng: Công ty Cẩm Nguyên, Công ty One-One, Giống cây trồng Việt Nam, Công ty Sapo Trường Xuân, Cơ sở Phạm Văn Sung, May mặc Nguyễn Hoàng, Lâm Vạn Phát

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp 4, ấp 7, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kênh Nhà Báo)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp 4, xã Ba Sao

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần Mương Đào xã Mỹ Thọ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần Kinh Ông Hai)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 5, xã phong Mỹ (mất điện một phần Kinh Ông Hai)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (mất điện một phần khu vực cầu Mương Trâu)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 3, xã Ba Sao

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện một phần Lồng Ống xã Mỹ Hiệp)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 11:30:00

Toàn bộ TBA 3P-75KVA TB Ô 22 Nhị Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 13:30:00

26/08/2025 17:00:00

Toàn bộ TBA 3P-160 kVA TB Ô 7 Xẻo Sình Nhị Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ ( mất điện một phần Rạch Ông Thuận xã Mỹ Thọ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp 1, ấp 6, xã phong Mỹ (mất điện một phần đầu nhánh kênh Nhà Hay)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 11:30:00

Toàn Bộ TBA 3P-250kVA Thanh Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Toàn Bộ TBA 3P-250 kVA Nguyễn Hữu Tâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 1, ấp 6, xã phong Mỹ (mất điện một phần đầu nhánh kênh Nhà Hay)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 11:30:00

Toàn Bộ TBA 3P-250kVA Nguyễn Chí Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Tây Mỹ, ấp AB xã Mỹ Thọ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 1, ấp 3, xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần Rạch chùa xã Mỹ Hiệp)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 13:30:00

28/08/2025 17:00:00

Toàn Bộ TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung, Một phần ấp Đông Mỹ, ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ.( mất điện từ Cầu Cái Bèo đến Cống Ông Cá)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 17:00:00

- Tỉnh lộ 848 từ Cầu Cái Tàu đến Ủy ban xã Mỹ An Hưng, Rạch Tòng Sơn, Chợ Tòng Sơn thuộc xã Mỹ An Hưng (xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B cũ).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 09:00:00

- Khu vực Cầu Ngã Cái xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 09:30:00

28/08/2025 10:30:00

- Khu vực Ngọn Ngã Cái xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 11:00:00

28/08/2025 12:00:00

- Khu vực Cầu Đồn Điền xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 13:30:00

28/08/2025 14:30:00

- Khu vực Rạch Đồn Điền xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 15:00:00

28/08/2025 16:00:00

- Khu vực Ngã Ba Thân Sở xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 16:00:00

28/08/2025 17:00:00

- Khu vực Ngọn Gò Dầu xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 12:00:00

- Chợ Cá Đất Sét, Rạch Đất Sét từ Cầu Đình đến Cầu Chữ Y, Khu dân cư Ngã Ba Tháp, Rạch Mương Tiêu, Rạch Ngã Tháp Trong, Rạch Ban Bìa thuộc xã Mỹ An Hưng.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 17:00:00

- Rạch Mỹ An Hưng từ Cầu Ngã Tháp đến Ngã Ba Nông Trại thuộc xã Mỹ An Hưng.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần ấp 1, xã Thanh Bình và một phần ấp 1, xã Bình Thành (khu vực từ cầu Tân Mỹ đến UB Bình Tấn cũ)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 10:00:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực cầu Cả Gốc)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 09:30:00

27/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực trạm Bìm Bìm)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 09:30:00

27/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành (khu vực Chợ Bình Thuận)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:00:00

27/08/2025 16:30:00

Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực đầu kênh Bào Hổ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:00:00

27/08/2025 16:30:00

Khách hàng trạm Bơm Thanh Phong, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 06:00:00

28/08/2025 18:00:00

xã Tân Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:30:00

25/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ). (Khu vực từ cây xăng Trọng Trí đến nhà ông Nguyễn Trung Hiếu )

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 09:00:00

Mất điện trạm NLMT Công Ty Năng Lượng 3H

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 09:30:00

25/08/2025 11:30:00

Mất điện trạm bơm Kênh Ranh Hồng Kỳ Gò Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 13:30:00

25/08/2025 15:30:00

Mất điện trạm NTTS Nguyễn Hiền Sỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 16:00:00

25/08/2025 17:00:00

Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Hải 11

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm Phạm Thanh Hải 1 đến nhà bà Trương Thị Hồng)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực Ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). (Khu vực từ cơ sở Tole Minh Nhựt dọc theo đường ĐT 843 đến trạm bơm Lê Thành Tốt).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực Ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). Một phần khu vực ấp K10, K11, K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). (Khu vực từ nhà máy Xay Xát Lê Văn Giàu và các trạm chuyên dùng dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến trạm bơm Phú Hiệp 2). (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Lập đến trạm bơm hợp tác xã Phú Bình 4) (Khu vực từ nhà ông Đào Văn Nhân đến nhà ông Nguyễn Ngọc Ninh).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 12:00:00

Một phần khu vực Khóm 4, xã Tràm Chim (Thị Trấn Tràm Chim cũ). (Khu vực từ cầu Bệnh Viện đến nhà ông Nguyễn Văn Toàn )

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 14:00:00

26/08/2025 16:30:00

Một phần khu vực Ấp Hiệp Bình, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). (Khu vực từ nhà ông Võ Hoàng Em đến nhà ông Bùi Văn Lâm).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim (xã Tân Công Sính cũ). (Khu vực từ trạm bơm Đường Nước 4 Tổ hợp tác Tân Hưng đến nhà ông Trần Hữu Tài).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 11:30:00

Mất điện trạm NLMT Công Ty NNX Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Mất điện trạm NLMT Công Ty NNX Phú Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ).Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). (Khu vực từ cơ sở trạm Nuôi Cá Nguyễn Văn Chừng dọc theo đường ĐT 843 đến Chợ Phú Hiệp).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 11:30:00

Một phần khu vực ấp 1, xã Phú Cường (xã Hòa Bình cũ). (Khu vực từ nhà ông Lê Văn Minh đến nhà bà Nguyễn Thị Phượng).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 14:00:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công xã An Hòa đến nhà ông Võ Thành Được).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 07:00:00

29/08/2025 07:30:00

Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:00:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực Khóm 3, xã Tràm Chim ( Thị Trấn Tràm Chim cũ). Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Xăng Dầu Tam Nông đến cầu Cỏ Bắc).

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Dứt đến nhà ông Hoàng Đình Hưng).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 09:00:00

Mất điện trạm bơm Nguyễn Thị Bích

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 09:00:00

29/08/2025 11:00:00

Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Phương 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 13:00:00

29/08/2025 15:00:00

Mất điện trạm bơm HTXNN Tân Phát 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 15:00:00

29/08/2025 17:00:00

Mất điện trạm bơm HTX Tân Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 17:00:00

29/08/2025 17:30:00

Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ đầu kinh Sáu Đạt đến giáp ranh xã Bình Thành)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 08:00:00

25/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần phường An Bình khu vực toàn bộ chợ Mương Lớn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ ngã tư đường cầu Sở Thượng 2 đến xưởng gỗ Thanh Tùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ xưởng gỗ Thanh Tùng đến cửa hàng xe Hồng Vinh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 đến UBND phường An Bình A cũ.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 08:00:00

29/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ cửa hàng xe Hồng Vinh đến chợ Trà Đư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

