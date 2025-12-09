Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ ngày 9 – 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách không có điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 9 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 9 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Công ty TNHH Toàn Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Xuân Tấn

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: SL Trần Ngọc Tuấn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Vinh Phong Hoa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Thị Diệu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Giày Song Quân

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Giày Song An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 08:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Huỳnh Phát Huy

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Trường Thịnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Đình Rum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Hồ Văn Lâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty VINA AGRI

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Huỳnh Bá Lương

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Luxury-Nốt Nhạc Vui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Trường An

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Tuấn Cường

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Lê Quang Phát

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Cần Giờ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Nguyễn Văn Đoàn

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Trâm, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Mai Thu, đường Lương Văn Bang, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 5, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: XX Ba kỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 08:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD chả gì Nissan

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSCn nguyễn thị hồng châu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KS Hoàng Gia

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KS Hoàng GiaLúa gạo Tạo Thjnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công An tỉnh Long An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 08:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: báo và đài phát thanh truyền hình Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TRường Chuyên long An

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: đuòng mai bá hương ; một phàn đường quách văn tuấn, phuòng long an tỉnh tây ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: một phần nguyễn thị bảy, võ ngọc quận phường long an

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/12/2025 đến 10:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Một phần Ấp 5A Xã Thủ Thừa; một phần Xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Cang 1, Ấp Bình Cang 2 - Xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Ấp 7 (xã Nhị Thành củ) và toàn bộ Ấp 11, Ấp 3A, Ấp 1A, Ấp 2A - Xã Thủ Thừa Một phần Ấp 3A, Ấp 1A, Ấp 2A - Xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 09-12-2025 đến 16-12-2025.

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 09-12-2025 đến 16-12-2025.

Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Trạm T44 Cả Nổ, một phần ấp Cả Đá xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Trạm T29 Kinh Đòn Dông 1, Một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Trạm T7 Kinh NO, một phần ấp Hương Trang, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trường THPT Thiên Hộ Dương, một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T18 Vũ Hoàng Phước, tuyến 474MH, một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trại Giam Thạnh Hòa, Tuyến 474 MH, một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty Cường Tiên, tại trụ T2, Nr Cty Cường Tiên, Tuyến 472 MH, một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Huy Kháng, Tuyến 471 MH, một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Ấp Gò Tranh, tuyến 471MH, một phần ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công ty Đại Mẩn, tuyến 477MH, một phần xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thành Luân, Tuyến 475 MH, một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Một phần ấp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7A Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA TSTL Nguyễn Hồng Phúc- ấp 3 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA Trại Giống Vạn An- ấp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 100kVA TSTL Nguyễn Văn Hảo (TBA số 3)- ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA TSTL Nguyễn Văn Hảo (TBA số 2)- ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA TSTL Huỳnh Văn Hội- ấp 5 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA TSTL Dương Kim The- ấp 6 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Bến Lức 9,10 Xã Bến Lức và một phần ấp Lò Gạch xã Mỹ Yên Tỉnh Tây Ninh,

THỜI GIAN: Từ 05:47:00 ngày 09/12/2025 đến 06:39:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ,2 Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 100kVA TSTL Nguyễn Thị Đỉnh- ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 50kVA TSTL Võ Xum Hợp- ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 100kVA TSTL Lê Văn Tâm- ấp 5 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA TSTL Dương Văn Chúc - ấp 2 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA TSTL Nguyễn Văn Hiệp- ấp 6 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 25kVA TSTL Nguyễn Văn Bạc- ấp 3 Thạnh Hòa xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu C1 KDT Vàm Cỏ Đông xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 15kVA Cty TNHH Thạnh Đức ấp 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 25kVA HKD Hữu Chơn-ấp Voi Lá Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 37,5kVA TSTL Nguyễn Thị Kim Thu- ấp 1 Tân Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 50kVA TSTL Trần Thị Thu Ba- ấp 5B Lương Bình xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 50kVA Nhà nghỉ Tân Hoa Hồng- ấp 10 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 25kVA Cty CP Thái Công ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 560kVA Công Ty Cổ Phần KCN Tân An Thạnh - Long An- KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức (mã KH PB06060069126)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 560kVA Công Ty TNHH Ogawa Wellness Việt Nam- KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức (mã KH PB06060069122)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 3x50kVA Trại Giam Long Hòa- ấp 9 xã Lương Hòa PB06060025875

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA Hộ trồng chanh Trương Thị Ngọc Lãm- ấp 5 Thạnh Lợi xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nhi Phát - NP- KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm 75kVA DNTN Nguyễn Thế Bảy- ấp 1 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Trang Đồng Tiến- ấp 5 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2,3,4,5,6 Thạnh Đức, và ấp 1,2,3,4,5,6 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2,3,4,5,6 Thạnh Đức, và ấp 1,2,3,4,5,6 Bình Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 7, 8, 9 xã Bến Lức và một phần KCN Nhựt Chánh ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 7, 8, 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 07:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 7, 8, 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/12/2025 đến 18:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 7, 8, 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH MTV Hòa Thành LA- ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần quốc lộ 1A ấp Bến Lức 9, 10 xã Bến Lức, đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 21:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần quốc lộ 1A ấp Bến Lức 9, 10 xã Bến Lức, đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 06:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần quốc lộ 1A ấp Bến Lức 9, 10 xã Bến Lức, đường Nguyễn Trung Trực ấp Bến Lức 7, 8 xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 21:00:00 ngày 14/12/2025 đến 21:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Greenfeed Việt ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DNTN Ngọc Hằng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Bùi Kim Hải (75)kVA

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Phạm Thị Cẩm Nhung (25kVA)VA)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX XD TM DV Khang Cẩm Tú (25kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Cửa sắt, Nhôm, Inox An Bảo (25kVA)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Nhà Trọ Duyên Duyên 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 14:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Chung Dũng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trần Phát

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Duy Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 11:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đào Duy Tân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty An Hóa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KCN Long Định - Long Cang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KCN Long Định - Long Cang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 14/12/2025 đến 06:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KCN Long Định - Long Cang và một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 3, 4, 9, 10 và toàn bộ ấp 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Bà Nghĩa, Ấp Đình, ấp Lăng, ấp Đông Nhất, Đông Nhì, Đông Trung, Hòa Quới xã Cần Đước, một phần xã Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 14/12/2025 đến 05:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 3, 4, 9, 10 và toàn bộ ấp 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Bà Nghĩa, Ấp Đình, ấp Lăng, ấp Đông Nhất, Đông Nhì, Đông Trung, Hòa Quới xã Cần Đước, một phần xã Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ KCN Cầu Cảng Phước Đông; Toàn bộ ấp 4 xã Cần Đước, một phần ấp 1 và toàn bộ ấp 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Lân, toàn bộ xã Long Hựu

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 2 và một phần ấp 1, 3, 9, 10 xã Cần Đước, một phần ấp Nhà Thờ và toàn bộ ấp Bà Chủ xã Tân Lân, một phần ấp 4 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bà Thoại, Rạch Bộng, Cầu Xây xã Tân Lân, một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH Vạn Đức Tiền Giang - Ấp Bảy Mét xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Xay xát Phạm Văn Trường – Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Bùi Văn Tây – Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hàn tiện Sáu Tranh – Ấp Trương Công Ý, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trại Nuôi Bắc Hòa 1 - Ấp Hòa Tân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cầu Kinh Bích 3 – Một phần Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ấp 5 Tân Thành 3 – Một phần Ấp 5, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh 915 Bắc 3 – Một phần Ấp 915, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Kinh 915 Nam – Một phần Ấp 915, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Phan Văn Lưỡng – Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn và một phần ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Trụ và một phần xa Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 10/12/2025 đến 06:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tân Trụ và một phần xa Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Khuôn viên cty Diễm Ngọc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 08:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên HGĐ Đinh Thị Kim Quyên

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên trạm T10 HGĐ Nguyễn Văn Bạo

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên trạm T11/1 HGĐ Nguyễn Văn Bạo

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên trạm T10/1 Nguyễn Quốc Thắng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên HGĐ Ngọc Long

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 09/12/2025 đến 15:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên HGĐ Phạm Minh Xuân

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên trạm T289/1 tuyến 479 (Anh Sơn)

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khuôn viên trạm T298/1 tuyến 479 (Thái Sơn)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khuôn viên HGĐ trạm T12/1 Võ Thành Vinh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa trạm T102 tuyến 472

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thành, xã Đông Thành, xã Đức Huệ, khu vực từ Ngã 3 Hàng Gòn về cầu Mỏ Vẹt

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





HU VỰC: HKD Nguyễn Duy Tuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cấp nước Nhơn Xuyên

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Bảo Khang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xay xát Quốc Doanh 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 08:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm sạc Vinfast

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CN Công ty TNHH Dư Hoài

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:15:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bệnh Viện Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:15:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ngân hàng Sacombank

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/12/2025 đến 13:15:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty An Thịnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty Trang Nguyễn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Rạch Gia

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Văn Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 14:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Trung Sẹn

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm BN Khu 2 thị trấn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T5 Kho Trung Tâm Vĩnh Hưng; một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Cơ sở Tol Sắt Hà Nam Định Khu, Ấp Rọc Chanh A, Xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác Vĩnh Tân, ấp Gò Thuyền, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ hợp tác bơm điện, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Máy Nước Đá Thủy Ngân, ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà Máy Nước Đá Thủy Ngân, ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Văn Việt, Ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 07:50:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Văn Việt, Ấp 7, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 08:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Minh Chiến, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Đức Hiền, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:50:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Hết, ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 09/12/2025 đến 10:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Lâm, ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 09/12/2025 đến 11:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đặng Văn Cu, ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:50:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Cao Thị Phượng, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Đời, Ấp Bình Trị 1, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 09/12/2025 đến 14:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thanh Nhàn, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 09/12/2025 đến 15:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Trung Hậu, Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 09/12/2025 đến 16:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Từ Thanh Tú, Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hiền, Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 08:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Thị Liên, ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 09/12/2025 đến 08:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Hồ Văn Thọ, Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 09/12/2025 đến 09:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Công ty Hương Vị Trái Cây Việt, Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Quang Hiền, ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 09/12/2025 đến 10:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Hữu Diệp, ấp Bình Ân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 09/12/2025 đến 11:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Văn Trọng, Ấp An Thạnh, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Văn Lý, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Nguyệt, Ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 09/12/2025 đến 14:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Kim Nga, Ấp Bình Hạp, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 09/12/2025 đến 15:20:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Chí Trai, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Huỳnh Công Nhớ, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 09/12/2025 đến 16:40:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Lộc, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 08:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Kho Thanh Long Thành Tính, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 10/12/2025 đến 09:10:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Thị Do, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 10/12/2025 đến 09:50:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Hằng, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Tăng Thị Bé Ba, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 10/12/2025 đến 11:10:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đặng Hữu Phước, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 10/12/2025 đến 11:50:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Ngoãn, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thành Trung, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 10/12/2025 đến 14:40:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đặng Văn Bé Chín, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 10/12/2025 đến 15:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Cù Thị Kim Chung, Ấp Bình An, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Thái Bình, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 10/12/2025 đến 16:40:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Nguyễn Thị Xuân Thủy, Ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 08:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Trần Thị Út Oanh, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ CSTM Hồng Vận, Ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 10/12/2025 đến 09:50:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cửa hàng BHTH Việt Mỹ, Ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 10/12/2025 đến 10:40:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ CÔNG TY TNHH Bao bì giấy Tâm Thuận Tiến, Ấp 8, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Cty Xuân Hòa, ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 08:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Ca, ấp Bình Sơn, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 11/12/2025 đến 09:10:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Phan Văn Tùng, ấp Bình Xuyên, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/12/2025 đến 09:50:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Hồ Văn Nghĩa, ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thị Bích Thủy, ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 11/12/2025 đến 11:10:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Tấn Kiệt, ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 11:20:00 ngày 11/12/2025 đến 11:50:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Việt Cường, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thành Đức, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 11/12/2025 đến 14:40:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Tài, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 11/12/2025 đến 15:20:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Thị Châu Bình, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:50:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Kim Quang, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 11/12/2025 đến 16:40:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đỗ Minh Luân, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 08:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Ấp trứng Đỗ Thị Lệ, ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:10:00 ngày 12/12/2025 đến 08:40:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Đô văn Thủ, ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 12/12/2025 đến 09:20:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Thành Hưng, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Toại, ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 12/12/2025 đến 10:40:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ HKD Trần Phúc Hảo, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 12/12/2025 đến 11:20:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Văn Dũng, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:50:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Văn Minh, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Dũng, ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 12/12/2025 đến 14:40:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Võ Văn Phi, Ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 12/12/2025 đến 15:20:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Trần Thị Ngọc Thể, ấp 5, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ TSTL Lê Hữu Tài, ấp 5, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 16:10:00 ngày 12/12/2025 đến 16:40:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tân, Phú Tây A, Phú Tây B, Bình Trị 1, Bình Trị 2, Bình An, Bình Khương, Bình Thới 1, Bình Thới 2, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3 xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 1,2,3,4, Bình Trị 1, Vĩnh Viễn xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa 1,2,3,4, Bình Trị 1, Vĩnh Viễn xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 07:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, AN Lục Long

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, AN Lục Long

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Lục Long, xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Lục Long, xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Lục Long, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Lục Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Lục Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Luc Long, xã Tầm Vu, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Luc Long, xã Tầm Vu, xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 05:20:00 ngày 10/12/2025 đến 06:20:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 10/12/2025 đến 18:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.