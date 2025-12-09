Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 9 – 14/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 9 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 9 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 9 – 14/12/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: -Một phần tổ 22 khu phố 3, một phần tổ 10 khu phố 4 phường Phú Khương -Một phần tổ 22 khu phố 3 phường Phú Tân -Một phần tổ 11 khu phố Bình Khởi phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần tổ 13, 14A, 15 khu phố 1 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 12, 13, 14A khu phố 1 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 22, 23, 24, 25 khu phố 3 phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường lộ liên phường Sơn Đông-Bình Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10, 12 khu phố 6 phường Phú Khương -Một phần tổ 9 khu phố 9 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường tỉnh 887 từ khu Du lịch Lan Vương đến cổng chào Sơn Phú (cũ). Phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 18, 19 Ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Ao xã An Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Lân, An Bình xã An Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 01, 02, 03, 12B ấp 6; Tổ 09 ấp An Hòa xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đoạn QL57C từ vòng xoay An Bình Tây đến cầu Nguyễn Tấn Mẫn ấp An Hòa, An Thuận xã Ba Tri
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 03, 04, 19 ấp An Định 2; Tổ 08, 09, 15, 22, 23 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 09:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15 ấp An Thạnh 1; Tổ 08, 09, 15, 19, 22, 23 ấp An Định 1; Tổ 03, 04, 19 ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Tổ 6, 18 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Một phần ấp An Trường, An Khánh, An Hoà xã Đồng Khởi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp 7, Phú Quới, Tân Phước xã Mỏ Cày
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Thạnh, Tân Viên, Tân Bình, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Thới Khương, Thới Đức xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Điền, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Tân An, Tân Phong, Thới Đức, Thới Hoà xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Một phần ấp Long Hòa 2 xã Phú Thuận; một phần ấp Long An xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Long Quới xã Phú Thuận; một phần ấp Long An xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Long Phú xã Phú Thuận; một phần ấp Long An xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Long Phú xã Phú Thuận; một phần ấp Long Nhơn xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận; một phần ấp Long Nhơn xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 3, 4 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:10:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đặng Thị Ngọc Anh - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Chợ, Hưng Thạnh, Giồng Bông, Sân Banh, Việt Giữa xã Châu Hưng - Ấp Vinh Xương; một phần ấp Vinh Châu, Vinh Tân, Vinh Trung, Vinh Thái, Vinh Huê, Vinh Hội, Phú Hưng xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 21 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Trung Thu 1 - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Văn Giàu - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Toản - ấp Tân Long xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Dung - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cấp Nước Đan Mạch - ấp Bình Phú xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Rạch Gừa, Ao Vuông, Giồng Tre, Bến Cát, Tân Định, Cả Đuối; một phần ấp Bình Phú, Cả Nhỏ xã Thạnh Trị. - Ấp Lộc Thành, Lộc Thới, Lộc Hòa, Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hòa; một phần ấp Lộc Sơn, Phú Hưng xã Lộc Thuận. - Ấp Cây Trôm xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Mất điện một phần ấp Giồng Sầm xã Bình Đại; một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Hiếu - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình 1 xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Ép Rép ấp Phú Lợi xã Quới Điền
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Qúi xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Qúi xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/12/2025 đến 10:20:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Tân xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hội A xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hội A xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/12/2025 đến 10:20:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ngãi A xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thới xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 11/12/2025 đến 15:20:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Huề xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương B xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thành Phong ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Quan, CSNT Huỳnh Văn Sia ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hòa A xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/12/2025 đến 10:20:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp An Phú xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Bắc; ấp Phú Ninh xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Phước Hựu Phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thành Phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 3; ấp 4 xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Quới Ngoại; ấp Tân Huề Tây; ấp Tân Phú xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Phong, ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Thành; ấp Long Hòa; ấp Phước Hậu; ấp Phước Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 09:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Giồng Đồng xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Mỹ Chánh 2 xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 1, 3, 4, 8 ấp 5A xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Phong Quới xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 16, 17 ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 21, 22, 23 ấp cái cốt xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Phú Thuận xã Lương Phú
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2 ấp 6 xã Giồng Trôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 09:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 13/12/2025 đến 10:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15, 16, 17 ấp Linh Phụng xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 14, 15 ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thuận, Long Hiệp, Phú Hòa, Sơn Thuận, Sơn Hòa, Tân Điền 1, Tân Điền 2 Phường An Hội; ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
HU VỰC: Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, Quân An, An Quy, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, An Thạnh, Quân An xã Chợ Lách; Lân Tây, Lân Nam, Tây Lộc - Bình Tây, Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Khánh, Phú Hội, Vĩnh Phú xã Vĩnh Thành , tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Tân Trung, Thanh Trung, Phú Long, Phú Hòa, Thanh Xuân, Hòa Lộc xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Toàn bộ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Ấp Gia Phước, Gia Khánh, Tân Hưng, Hưng Nhơn, Cái Tắc, Thanh Điền, Hòa Lộc, Phú Qưới, Vĩnh Chính xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thanh Bắc; tồ 7, 18 - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Nhuận; tổ 01 ấp Giồng Giữa; tổ 11, - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Giồng Đắc xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tồ 12, 13, 14, 15 ấp Phước Trung xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Tân Mỹ, Tân Thạnh, Đông Thuận - xã Tân Thành Bình - Ấp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Xuân 1 phường Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ấp Ông Cốm xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ấp Ông Cốm xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Xóm Cối xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Xóm Cối xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 6. 7, 9, 10 ấp Xóm Cối - xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ tổ 5, 6, 7 ấp Gia Thạnh xã Phước Mỹ Trung
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 5, 6 ấp Hoà Hưng xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.
Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 6 phút trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 11 phút trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?
Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tốiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như VisionGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.
Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểuBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".
'Cơn sốt' Giáng sinh 2025: Ông già Noel, cây thông, người tuyết… mặt hàng nào đang hút khách nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Các sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công là những lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong dịp Giáng sinh 2025.
Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơnSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.