Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 9 – 14/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 9 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 9 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 9 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: -Một phần tổ 22 khu phố 3, một phần tổ 10 khu phố 4 phường Phú Khương -Một phần tổ 22 khu phố 3 phường Phú Tân -Một phần tổ 11 khu phố Bình Khởi phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 13, 14A, 15 khu phố 1 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 12, 13, 14A khu phố 1 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 22, 23, 24, 25 khu phố 3 phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường lộ liên phường Sơn Đông-Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10, 12 khu phố 6 phường Phú Khương -Một phần tổ 9 khu phố 9 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 887 từ khu Du lịch Lan Vương đến cổng chào Sơn Phú (cũ). Phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Tổ 2, 3 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Tổ 18, 19 Ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Ao xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Lân, An Bình xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Tổ 01, 02, 03, 12B ấp 6; Tổ 09 ấp An Hòa xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đoạn QL57C từ vòng xoay An Bình Tây đến cầu Nguyễn Tấn Mẫn ấp An Hòa, An Thuận xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 03, 04, 19 ấp An Định 2; Tổ 08, 09, 15, 22, 23 ấp An Định 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 09:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15 ấp An Thạnh 1; Tổ 08, 09, 15, 19, 22, 23 ấp An Định 1; Tổ 03, 04, 19 ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Tổ 6, 18 ấp An Thạnh 1 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp An Trường, An Khánh, An Hoà xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp 7, Phú Quới, Tân Phước xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Sơn xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Thạnh, Tân Viên, Tân Bình, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Thới Khương, Thới Đức xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Điền, An Trạch Tây, An Trạch Đông, Tân An, Tân Phong, Thới Đức, Thới Hoà xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Hòa 2 xã Phú Thuận; một phần ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Quới xã Phú Thuận; một phần ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Phú xã Phú Thuận; một phần ấp Long An xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Phú xã Phú Thuận; một phần ấp Long Nhơn xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận; một phần ấp Long Nhơn xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 3, 4 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:10:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Đặng Thị Ngọc Anh - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Chợ, Hưng Thạnh, Giồng Bông, Sân Banh, Việt Giữa xã Châu Hưng - Ấp Vinh Xương; một phần ấp Vinh Châu, Vinh Tân, Vinh Trung, Vinh Thái, Vinh Huê, Vinh Hội, Phú Hưng xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tổ 21 ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Cơ sở Trung Thu 1 - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Văn Giàu - ấp Cầu Sắt xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Toản - ấp Tân Long xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Dung - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/12/2025 đến 15:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cấp Nước Đan Mạch - ấp Bình Phú xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Rạch Gừa, Ao Vuông, Giồng Tre, Bến Cát, Tân Định, Cả Đuối; một phần ấp Bình Phú, Cả Nhỏ xã Thạnh Trị. - Ấp Lộc Thành, Lộc Thới, Lộc Hòa, Phú Thành, Phú Mỹ, Phú Hòa; một phần ấp Lộc Sơn, Phú Hưng xã Lộc Thuận. - Ấp Cây Trôm xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện một phần ấp Giồng Sầm xã Bình Đại; một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Hiếu - ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình 1 xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Thạnh xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Ép Rép ấp Phú Lợi xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Qúi xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Qúi xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/12/2025 đến 10:20:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lại xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Tân xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hội A xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hội A xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 11/12/2025 đến 10:20:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Ngãi A xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thới xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 11/12/2025 đến 15:20:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Huề xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Thành Phong ấp Thạnh Thới A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Quan, CSNT Huỳnh Văn Sia ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giao Hòa A xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đại Thôn xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 12/12/2025 đến 10:20:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Mỹ, Thạnh Hưng xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp An Phú xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Bắc; ấp Phú Ninh xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Phước Hựu Phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Thành Phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp 3; ấp 4 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Quới Ngoại; ấp Tân Huề Tây; ấp Tân Phú xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Phong, ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Thành; ấp Long Hòa; ấp Phước Hậu; ấp Phước Hòa xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 09:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/12/2025 đến 11:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Giồng Đồng xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 11 ấp Mỹ Chánh 2 xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 1, 3, 4, 8 ấp 5A xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Phong Quới xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 16, 17 ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 21, 22, 23 ấp cái cốt xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Phú Thuận xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 2 ấp 6 xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 09:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 18, 19, 20 ấp Tân Lợi xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 13/12/2025 đến 10:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15, 16, 17 ấp Linh Phụng xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 13, 14, 15 ấp Giồng Tre Quạ xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 12, 13, 14 ấp An Thuận xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Long Thuận, Long Hiệp, Phú Hòa, Sơn Thuận, Sơn Hòa, Tân Điền 1, Tân Điền 2 Phường An Hội; ấp Long Điền xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Lách

HU VỰC: Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, Quân An, An Quy, An Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa An, An Hòa, Tân An, An Thạnh, Quân An xã Chợ Lách; Lân Tây, Lân Nam, Tây Lộc - Bình Tây, Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/12/2025 đến 14:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa 2 xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Khánh, Phú Hội, Vĩnh Phú xã Vĩnh Thành , tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Tân Trung, Thanh Trung, Phú Long, Phú Hòa, Thanh Xuân, Hòa Lộc xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long Toàn bộ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Ấp Gia Phước, Gia Khánh, Tân Hưng, Hưng Nhơn, Cái Tắc, Thanh Điền, Hòa Lộc, Phú Qưới, Vĩnh Chính xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thanh Bắc; tồ 7, 18 - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Nhuận; tổ 01 ấp Giồng Giữa; tổ 11, - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Đắc xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tồ 12, 13, 14, 15 ấp Phước Trung xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Tân Mỹ, Tân Thạnh, Đông Thuận - xã Tân Thành Bình - Ấp Thanh Bắc - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Xuân 1 phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ấp Ông Cốm xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ấp Ông Cốm xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Xóm Cối xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Xóm Cối xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6. 7, 9, 10 ấp Xóm Cối - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ tổ 5, 6, 7 ấp Gia Thạnh xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 5, 6 ấp Hoà Hưng xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.