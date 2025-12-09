Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 9 - 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9 - 14/12/2025

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khu làm việc của Cty TNHH Tuấn Hiền 1, Tổ 6, Khóm Tân Thạnh, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Đồng Lâm, Tổ 16, ấp Tân Hòa, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Quới 2C, trạm Phú Quới 2B, trạm Cống Hỡ Kinh 25, trạm 25 Phú Thạnh B , Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ấp Phú Thạnh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Vĩnh Phú 2B, Tổ 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 3A, Khóm Vĩnh Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Nem 6 Xệ 1, Trạm Sạc VinFast, Tổ 16, ấp Tân Hòa, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Võ Thị Sáu (hướng từ Cầu Lộ đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai thuộc tổ 5, 6, 7, đường Võ Thị Sáu, Nguyễn Du, Nguyễn Văn Bé, Lê Văn Tám), phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu làm việc của ĐM Nguyễn Kim, Tổ 10, đường Trần Đại Nghĩa, phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Trại Giam, Tổ 12, ấp Hưng Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện trạm Hưng Đạo Vương 1, Thương Xá, Tổ 10, 11, 12, 13, một phần đường Hưng Đạo Vương, đường 3/2, đường Nguyễn Văn Nhã, đường 1/5, đường Đoàn Thị Điểm, đường Phan Bội châu, đường Nguyễn Trãi, đường Tô Thị Huỳnh, đường Nguyễn Công Trú, đường Chi Lăng, phường Long Châu. - Khu làm việc của Đức Thọ Sanh, Bách hóa tổng hợp, Công ty Chợ, Khách Sạn Cửu Long, Sở Văn hóa thể thao, nhà ở công vụ trung tâm văn hóa, Nhà máy Nước 1, Nhà máy Nước, Quỹ Hổ trợ, Quỹ Đầu Tư, Bảo Táng, Ngân Hành BIDV Vĩnh Long, Cafe Phước Thành 4, Tổ 10, đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Đường Phạm Hùng (hướng từ Công viên nước phường 9 đến Vòng Xoay Trường An), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long -Một phần đường Phạm Hùng, khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Hưng, khu nhà Ở Trường An, khu Tái Định Cư Trường An, khu vượt Lũ Trường An, khóm Tân Vĩnh, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long -Các hộ sử dụng điện trạm Tân Vĩnh 1, Tân Vĩnh 2, Tân Vĩnh 2B, Tân Vĩnh 3, khóm Tân Vĩnh, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long - Khóm Tân Quới Đông, Tân Quới Tây (hướng từ Chợ Trường An đến Cầu Cái Côn 2), phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thuận 2A, một phần tổ 15, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thuận 2, một phần tổ 13, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thuận 3, một phần tổ 16, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Vĩnh Thuận 3A, một phần tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 13:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Hưng 2, một phần tổ 7, ấp Tường Hưng, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Thọ 1, một phần tổ 5, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Tư Xoáy, một phần tổ 7, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Chợ Thới Hòa, một phần tổ 9, ấp Tường Hưng, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Thịnh 2, một phần tổ 5, ấp Tường Thịnh, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Nghĩa, một phần tổ 17, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Tín 1, một phần tổ 8, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 13:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Tín 1A, một phần tổ 6, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Tín 3, một phần tổ 10, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Tín 2, một phần tổ 3, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:45:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 4, một phần tổ 9, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đình Trà Ngoa, một phần tổ 5, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đình Ninh Hòa 1, một phần tổ 8, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đình Ninh Hòa 2, một phần tổ 11, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/12/2025 đến 15:15:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Cầu Bò 2, một phần tổ 13, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 2, một phần tổ 7, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 3, một phần tổ 9, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Bang Chang 2A, một phần tổ 12, ấp Bang Chang, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Bang Chang 4, một phần tổ 16, ấp Bang Chang, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 10/12/2025 đến 15:15:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Tín 4A, một phần tổ 9, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ninh Thuận, một phần tổ 10, ấp Ninh Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ninh Hòa 1, một phần tổ 3, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ninh Hòa 2, một phần tổ 5, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Thọ 3, một phần tổ 7, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 13:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Thọ 3A, một phần tổ 14, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Thọ 2, một phần tổ 9, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Phước A, một phần tổ 7, ấp Tường Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Cò Bằng, một phần tổ 8, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 4A, một phần tổ 16, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 5A, một phần tổ 17, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 2A, một phần tổ 19, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tầm Vu 2A, một phần tổ 19, ấp Tầm Vu, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Tín 4B, một phần tổ 17, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Sà Rinh, một phần tổ 9, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Đào 3A, một phần tổ 4, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Kênh Đào 2, một phần tổ 6, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Thạnh A2, một phần tổ 7, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Thạnh A1, một phần tổ 6, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Thạnh A4, một phần tổ 9, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Long Hưng 2A, một phần tổ 7, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Long Hưng 3A, một phần tổ 9, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:45:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 5 Mỹ Thạnh B, một phần tổ 13, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 6 Mỹ Thạnh B, một phần tổ 15, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 7 Mỹ Thạnh B, một phần tổ 17, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp An Thành 1, một phần tổ 8, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:45:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp An Thành 2, một phần tổ 7, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:45:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp An Thạnh 2A, một phần tổ 11, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:45:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp An Thạnh 2, một phần tổ 4, ấp An Thạnh, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:45:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Tín 4, một phần tổ 7, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Tín 6, một phần tổ 13, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Tín 7, một phần tổ 14, ấp Phạm Thị Mến, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Thuận 4A, một phần tổ 16, ấp Hiệp Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Thuận 1, một phần tổ 7, ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tân Thuận 2, một phần tổ 9, ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Thạnh 3A, một phần tổ 6, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Thạnh 3B, một phần tổ 4, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 12/12/2025 đến 15:15:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ngãi Hòa 4A, một phần tổ 5, ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Giồng Thanh Bạch, Mỹ Hòa, Mỹ Trung, xã Trà Ôn; Ấp Mỹ An, Sóc Ruộng, Mỹ Định, Mỹ Phú, Cần Thay, xã Trà Côn; Ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:45:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 09/12/2025 đến 14/12/2025.



Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phước 6 thuộc một phần tổ 1, 2 ấp Mỹ Phước 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hưng 1C thuộc một phần ấp Phú Hưng, một phần ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phước 5 thuộc một phần tổ 4, 5 ấp Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hưng 4 thuộc một phần ấp Phú Hưng, một phần ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ An 2 thuộc một phần tổ 1, 2, 3 ấp Mỹ An, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hưng 3 thuộc một phần ấp Phú Hưng, một phần ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ An 1 thuộc một phần tổ 1, 3 ấp Mỹ An, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư vượt lũ Phú Thuận 1 thuộc một phần khu Dân cư vượt lũ ấp Phú Thuận, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phước 2B thuộc một phần tổ 2, 3 ấp Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hưng 2A thuộc một phần ấp Phú Hưng, một phần ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ An 2A thuộc một phần tổ 1, 2 ấp Mỹ An; Một phần tổ 1, 3 ấp Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hưng 1B thuộc một phần ấp Phú Hưng, một phần tổ 8 ấp Phú Hữu Tây, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Mỹ Hoà 1 thuộc một phần tổ 9, 10, 11, 12 ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Dược 1 thuộc một phần tổ 8, 9 ấp Mỹ An, phường Cái Vồn. .

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Mỹ Hoà thuộc một phần khu chợ Mỹ Hoà và tổ 10, 11 ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Dược 3 thuộc một phần tổ 9 ấp Mỹ An, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phước 1B thuộc một phần tổ 1 ấp Mỹ Phước 1; Một phần tổ 10 ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Dược 2 thuộc một phần tổ 10 ấp Mỹ An, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tắc Ông Phò thuộc một phần tổ 2, 6 ấp Mỹ Thới 1; Một phần tổ 2, 3, 4 ấp Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Lợi 1 thuộc một phần tổ 11, 18 khóm Đông Thuận; Một phần khóm Đông Bình A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Lợi 6 thuộc một phần tổ 5, 10 ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Vồn 2A thuộc một phần tổ 1, 2, khóm 5 phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Lợi 7 thuộc một phần tổ 3, 8, 9, 10, 13 ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Vồn 2 thuộc một phần tổ 1, 2, 3 khóm 5; Một phần tổ 24, 25 ấp Thuận Tân A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh B1 thuộc một phần tổ 1, 2, 3 ấp Đông Thạnh B; Một phần ấp Đông Thạnh C phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hoà Yên 2 thuộc một phần tổ 1 ấp Phú Hoà Yên, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/12/2025 đến 09:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt MCCB + FCO trạm Đông Thạnh B tại Trụ 477BM/146/52/1 tuyến 477 Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hoà Yên 1 thuộc một phần tổ 1, 6, 11 ấp Phú Hoà Yên; Một phần tổ 22 ấp Phú Trường, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 6B thuộc một phần tổ 4, 6, 7, 8 ấp Đông Thạnh A phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hoà Yên 1A thuộc một phần tổ 18, 20, 24, 25 ấp Phú Trường; Một phần tổ 2, 8 ấp Phú Thuận, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 6 thuộc một phần tổ 5 ấp Thạnh An phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư vượt lũ thuộc một phần khu dân cư vượt lũ Phú Thuận, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 6A thuộc một phần tổ 1, 14 ấp Thạnh Lý, Một phần tổ 8, 9, 12 ấp Đông Thạnh A phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Trường 1 thuộc một phần tổ 4, 5, 6 ấp Phú Hoà; Một phần tổ 5 ấp Phú Trường, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 7 thuộc một phần tổ 3, 4, 5 ấp Thạnh Hoà, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Song Phú 1 thuộc một phần khu đô thị mới ấp Phú Ninh, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Phú 1A thuộc một phần tổ 8 ấp Phú Nghĩa; Một phần ấp Phú Thọ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Hoàng Quân thuộc một phần khu dân cư Bình Minh ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Phú 2 thuộc một phần tổ 7, 15, 16, 17, 18, 20 ấp Phú Nghĩa, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Hậu 1A thuộc một phần tổ 5, 6, 10, 12, 13 khóm Đông Thuận; Một phần khóm Đông An và Một phần tổ 4 ấp Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Phú 3 thuộc một phần tổ 2 ấp Phú Yên; Một phần ấp Phú Thọ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 4 thuộc một phần tổ 4, 8, 9, 10, 13 khóm Đông Bình; Một phần khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 4A thuộc một phần tổ 8, 9, 10, 12, 13 khóm Đông Bình; Một phần tổ 13 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Phú 3A thuộc một phần tổ 3, 4, 20 ấp Phú Yên; Một phần ấp Phú Thọ, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Trường Bắn 1 thuộc một phần tổ 12, 20, 21, 30, 32 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Tân Phú 4A thuộc một phần tổ 28 ấp Phú Yên; Một phần tổ 11 ấp Phú Long, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắc hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Yên thuộc một phần ấp Phú Yên; Một phần tổ 4, 6 ấp Phú Long, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 09/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 10, ấp Phú Thạnh và từ tổ 3 đến tổ 7, ấp An Thành, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Cấp 3 Long Hồ 1, tổ 5, ấp Long Thới A, xã Long Hồ..

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Hồ 2, từ tổ 1 đến tổ 9, ấp An Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Bình Hòa 1, tổ 9, ấp Bình Hòa 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Lương 1, từ tổ 9 đến tổ 17, ấp Bình Lương, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện kinh doanh thuộc TBA Huỳnh Thị Xuyên, tổ 10, ấp Phước Trinh B, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum

KHU VỰC: Khách hàng trạm 25kvA TL Văn Cường thuộc xã Cái Nhum, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Thanh + ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú, tĩnh Vĩnh Long Ấp Định Thới, xã Cái Nhum, tĩnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.