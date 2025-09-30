Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Thứ ba, 15:35 30/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 30/9-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/9-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/9-5/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Khu phố 21, phường Tân Ninh; Khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Khu phố 12, phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Khu phố Tân Trung, phường Bình Minh; Khu phố 5, phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố 20, phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Khu phố Bình Trung, Giồng Cà, phường Bình Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Khu phố 11, 12, phường Tân Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Ấp Bến Chò, Cầu Sắt, xã Thạnh Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Cây Da, Phước Bình B, xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Thắng, Bến Mương, Bến Rộng, Đường Long, xã Thạnh Đức

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/09/2025

11:00:00 ngày 30/09/2025

Ấp Tân Thuận, Xóm Suối, xã Hưng Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Bến Kinh, xã Hưng Thuận; Khu phố An Khương, phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố An Thới, phường An Tịnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 05/10/2025

17:00:00 ngày 05/10/2025

Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước, phường An Tịnh; Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp 6, xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp 2, xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 02/10/2025

18:00:00 ngày 02/10/2025

Nhà máy mì Thành Thái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/10/2025

18:00:00 ngày 02/10/2025

Nhà máy mì Nguyên Kháng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 02/10/2025

18:00:00 ngày 02/10/2025

Nhà máy mì Hoàng Huy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 05/10/2025

17:00:00 ngày 05/10/2025

Cụm công nghiệp Tân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Cụm công nghiệp Tân Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Suối Dộp, Tua Hai, xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:50:00 ngày 24/09/2025

11:04:00 ngày 24/09/2025

Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình, Ninh An, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Phước An, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp B4, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Xuân, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

18:00:00 ngày 04/10/2025

Trạm chuyên dùng: Khoai mì Thị Bông 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

18:00:00 ngày 04/10/2025

Trạm chuyên dùng: Khoai mì Thị Bông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

18:00:00 ngày 04/10/2025

Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Thiên Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 04/10/2025

18:00:00 ngày 04/10/2025

Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Hiệp Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

18:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Đồn 833

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 02/10/2025

09:30:00 ngày 02/10/2025

Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Ấp Thạnh Hiệp, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/10/2025

15:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp Thanh An, xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố 1, 2 phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Khu phố Long Yên phường Hòa Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện phường Long Hoa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Khu phố 3 phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Ấp Tân Lập xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Khách hàng Công ty TNHH Phước Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Ấp Phước Long xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Ấp Long Cường, ấp Long Phú xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Ấp B xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Ấp Phước Tây xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Ấp Long Hưng xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cưLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuầnLịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 26-28/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày dịp cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 26-28/9/2025: Cuối tuần, những khu vực này vẫn bị cúp điện liên tục để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Cùng chuyên mục

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúc

iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúc

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Cơn địa chấn công nghệ đã chính thức bùng nổ khi Apple trình làng thế hệ iPhone mới nhất, bao gồm bộ tứ siêu phẩm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.

Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũ

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.

