Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 30/9-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/9-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/9-5/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Khu phố 21, phường Tân Ninh; Khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Khu phố 12, phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Khu phố Tân Trung, phường Bình Minh; Khu phố 5, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố 20, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Khu phố Bình Trung, Giồng Cà, phường Bình Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Khu phố 11, 12, phường Tân Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Ấp Bến Chò, Cầu Sắt, xã Thạnh Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Cây Da, Phước Bình B, xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Thắng, Bến Mương, Bến Rộng, Đường Long, xã Thạnh Đức Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Ấp Tân Thuận, Xóm Suối, xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Bến Kinh, xã Hưng Thuận; Khu phố An Khương, phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố An Thới, phường An Tịnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước, phường An Tịnh; Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp 6, xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp 2, xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/10/2025 18:00:00 ngày 02/10/2025 Nhà máy mì Thành Thái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 18:00:00 ngày 02/10/2025 Nhà máy mì Nguyên Kháng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 02/10/2025 18:00:00 ngày 02/10/2025 Nhà máy mì Hoàng Huy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 05/10/2025 17:00:00 ngày 05/10/2025 Cụm công nghiệp Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Cụm công nghiệp Tân Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Suối Dộp, Tua Hai, xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:50:00 ngày 24/09/2025 11:04:00 ngày 24/09/2025 Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình, Ninh An, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Phước An, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp B4, xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Xuân, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Trạm chuyên dùng: Khoai mì Thị Bông 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Trạm chuyên dùng: Khoai mì Thị Bông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Thiên Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Hiệp Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Đồn 833 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 02/10/2025 09:30:00 ngày 02/10/2025 Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Ấp Thạnh Hiệp, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/10/2025 15:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp Thanh An, xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố 1, 2 phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Khu phố Long Yên phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện phường Long Hoa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Khu phố 3 phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Ấp Tân Lập xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Khách hàng Công ty TNHH Phước Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Ấp Phước Long xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Ấp Long Cường, ấp Long Phú xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Ấp B xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Ấp Phước Tây xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Ấp Long Hưng xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/9 – 5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.