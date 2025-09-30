Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 30/9-5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/9-5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 30/9-5/10/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Khu phố Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố Tân Hòa, Bàu Lùn, Ninh Thành, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Khu phố 21, phường Tân Ninh; Khu phố Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Khu phố 8, Hiệp Bình, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Khu phố 12, phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Khu phố Tân Trung, phường Bình Minh; Khu phố 5, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố 20, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Khu phố Bình Trung, Giồng Cà, phường Bình Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Khu phố 11, 12, phường Tân Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Ấp Bến Chò, Cầu Sắt, xã Thạnh Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Cây Da, Phước Bình B, xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Thắng, Bến Mương, Bến Rộng, Đường Long, xã Thạnh Đức
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/09/2025
11:00:00 ngày 30/09/2025
Ấp Tân Thuận, Xóm Suối, xã Hưng Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Ấp Bến Kinh, xã Hưng Thuận; Khu phố An Khương, phường An Tịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố An Thới, phường An Tịnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước, phường An Tịnh; Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận, xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp 6, xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp 2, xã Tân Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 02/10/2025
18:00:00 ngày 02/10/2025
Nhà máy mì Thành Thái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/10/2025
18:00:00 ngày 02/10/2025
Nhà máy mì Nguyên Kháng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 02/10/2025
18:00:00 ngày 02/10/2025
Nhà máy mì Hoàng Huy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 05/10/2025
17:00:00 ngày 05/10/2025
Cụm công nghiệp Tân Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Cụm công nghiệp Tân Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Suối Dộp, Tua Hai, xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:50:00 ngày 24/09/2025
11:04:00 ngày 24/09/2025
Ấp Trà Sim, xã Ninh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình, Ninh An, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Phước An, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp B4, xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố Bình Linh, phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Xuân, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Trạm chuyên dùng: Khoai mì Thị Bông 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Trạm chuyên dùng: Khoai mì Thị Bông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Thiên Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Trạm chuyên dùng: Công ty TNHH Hiệp Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, Đồn 833
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 02/10/2025
09:30:00 ngày 02/10/2025
Ấp Thạnh An, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Ấp Thạnh Hiệp, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/10/2025
15:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp Thanh An, xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố 1, 2 phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Khu phố Long Thời, Sân Cu, Long Đại, Trường Lộc, Trường Thiện phường Long Hoa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Khu phố 3 phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Ấp Phước Trung xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Ấp Tân Lập xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Khách hàng Công ty TNHH Phước Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Ấp Phước Long xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Ấp Gò Ngãi xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Ấp Long Cường, ấp Long Phú xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Ấp B xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Ấp Phước Tây xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Ấp Long Hưng xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.
Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.
iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúcSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Cơn địa chấn công nghệ đã chính thức bùng nổ khi Apple trình làng thế hệ iPhone mới nhất, bao gồm bộ tứ siêu phẩm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêuGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.
Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảoBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.