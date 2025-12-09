Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùng

Thứ ba, 10:06 09/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tốiLịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 9 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 9 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùng - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 9 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khách hàng Ngô Văn Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 4, 17 phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Tân Phước phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Ninh Lợi , Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bàu Vừng, Cây Nính xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; ấp Bông Trang xã Thạnh Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc Khách hàng Trường THPT Trần Quốc Đại Khách hàng Trường THPT Quang Trung Khách hàng Lê Văn Xí Khách hàng Nguyễn Văn Tuệ Khách hàng Ngô Thị Cẩm Tú Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Khách hàng Công ty TNHH MTV Xuân Trang Hotel Khách hàng Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam) CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM Công Ty TNHH Xin Chang Hua Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam) Khách hàng Hồ Quốc Việt Khách hàng Nguyễn Thị Bích Liên Khách hàng Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhất Công Ty TNHH Ích Phong Việt Nam Khách hàng VNPT Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C phường Gò Dầu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trảng Bàng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 09/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Ấp Cây Khế, xã Tân Hoà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Trung, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trảng trai, xã Tân Hoà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Trung B, xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đông Thành, xã Tân Hà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đồng Thành, xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH đầu tư thương mại xử lý môi trường Toàn Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Ấp Trường, Bàu Sen xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 13:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thanh Bình xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Thanh Phước phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng: Trường THCS Lạc Long Quân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Điền xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp An Điền xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Dương Minh Châu


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Lộc Trung, Lộc Tân, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Đồng Thuận Hà 2 (đèn đường)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp 6, Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nguyễn Xăn Rim

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Hòa Lợi xã Phước Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Võ Văn Phúc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HTT Nguyễn Văn Thanh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nguyễn Tài Anh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trương Hữu Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 4 xã Trà Vong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Lê Thị Trúc Thư

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cơ sở Kao Kim San

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đặng Minh Tới

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN TM DV XNK Mai Quốc Việt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Trạm kiểm soát)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Nhựt Ký

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây, Bàu Rã xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Suối Mây, Bàu Rã xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hòa Thành


KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Kim phường Hòa Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng HKD Nguyễn Ngọc Phượng

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Cầu


KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Long Hòa xã Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp B xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tụcLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

GĐXH - GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ liên tục không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcLịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8 – 14/12/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 7/12/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 7 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.

Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Giá cả thị trường - 11 phút trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 9 – 14/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 9 – 14/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như Vision

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".

'Cơn sốt' Giáng sinh 2025: Ông già Noel, cây thông, người tuyết… mặt hàng nào đang hút khách nhất?

'Cơn sốt' Giáng sinh 2025: Ông già Noel, cây thông, người tuyết… mặt hàng nào đang hút khách nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Các sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công là những lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong dịp Giáng sinh 2025.

Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Xem nhiều

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ
Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Hatchback giá 360 triệu đồng thiết kế thể thao, công suất 218 mã lực, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có khuấy đảo thị trường khi bán tại Trung Quốc

Giá cả thị trường
Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top