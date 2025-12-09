Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 9 – 14/12/2025: Nhiều khu phố nằm trong diện liên tục không có điện để dùng
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 9 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 9 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 9 – 14/12/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khách hàng Ngô Văn Sao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 4, 17 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Tân Phước phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Ninh Lợi , Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Vừng, Cây Nính xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; ấp Bông Trang xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc Khách hàng Trường THPT Trần Quốc Đại Khách hàng Trường THPT Quang Trung Khách hàng Lê Văn Xí Khách hàng Nguyễn Văn Tuệ Khách hàng Ngô Thị Cẩm Tú Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Khách hàng Công ty TNHH MTV Xuân Trang Hotel Khách hàng Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam) CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM Công Ty TNHH Xin Chang Hua Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam) Khách hàng Hồ Quốc Việt Khách hàng Nguyễn Thị Bích Liên Khách hàng Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhất Công Ty TNHH Ích Phong Việt Nam Khách hàng VNPT Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C phường Gò Dầu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 18:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 09/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Cây Khế, xã Tân Hoà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Trung, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trảng trai, xã Tân Hoà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Kiên, xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Xuân, xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Trung B, xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng, xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Lâm, xã Tân Hà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đông Thành, xã Tân Hà
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Thành, xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH đầu tư thương mại xử lý môi trường Toàn Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Trường, Bàu Sen xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 13:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thanh Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thanh Phước phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Hợp xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bố Lớn xã Hòa Hội
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Trường THCS Lạc Long Quân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầy Xiêng xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Điền xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Điền xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Nguyễn Văn Linh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 09:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lộc Trung, Lộc Tân, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Đồng Thuận Hà 2 (đèn đường)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp 6, Thạnh Sơn xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Tây xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Xăn Rim
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Lợi xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 08/12/2025 đến 17:00:00 ngày 08/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Võ Văn Phúc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HTT Nguyễn Văn Thanh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 10:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Dài xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Tài Anh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trương Hữu Phú
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 4 xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/12/2025 đến 15:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Thị Trúc Thư
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Kao Kim San
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đặng Minh Tới
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN TM DV XNK Mai Quốc Việt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Trạm kiểm soát)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Nhựt Ký
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây, Bàu Rã xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Suối Mây, Bàu Rã xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Kim phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng HKD Nguyễn Ngọc Phượng
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Năm Trại phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 4 phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mộc Bài xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Hòa xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Lâm xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp B xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá vàng hôm nay 9/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 7 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC hạ nhiệt lúc mở đầu phiên. Động lực tăng giá của vàng đang ít đi.
Hà Nội: Giá bán khó tin loạt nhà mặt phố tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 11 phút trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đình tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng 900 triệu đồng/m2.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 9 – 14/12/2025): Cúp điện cả ngày nhiều khách hàngSản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Bỉm Bobby, Goo.n, Pampers: Cuộc đua bỉm trẻ em năm 2025, thương hiệu nào chiếm niềm tin phụ huynh?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Thị trường tã – bỉm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phát triển mạnh với vô số lựa chọn, khiến nhiều phụ huynh bối rối: đâu là loại bỉm phù hợp nhất, vừa an toàn cho da bé, vừa tiện lợi và hợp túi tiền?
Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 9 - 14/12/2025): Hàng loạt khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tốiSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển, pin khỏe, trang bị cao cấp sánh ngang SH Mode, chi phí như VisionGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt đang khiến Honda Vision phải dè chừng bởi thiết kế đẹp không kém SH Mode và LEAD.
Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểuBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".
'Cơn sốt' Giáng sinh 2025: Ông già Noel, cây thông, người tuyết… mặt hàng nào đang hút khách nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước
GĐXH - Các sản phẩm trang trí thân thiện với môi trường, hàng thủ công là những lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng trong dịp Giáng sinh 2025.
Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơnSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.