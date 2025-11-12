Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Khu vực nào nằm trong diện bị cúp điện?

Thứ tư, 11:20 12/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 11-16/11/2025 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/11/2025

14:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Thạnh Thắng; Thạnh Xuân, xã Hỏa Lựu, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 14/11/2025

14:00:00 ngày 14/11/2025

Khu vực 13, phường Vị Tân, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/11/2025

15:00:00 ngày 16/11/2025

Khu vực 4; 5; 9; 10, Phường Vị Tân, TPCT; Khu vực 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, phường Vị Tân, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần xã Trường Long Tây, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 12/11/2025

13:00:00 ngày 12/11/2025

Ấp 3B,4B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

13:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/11/2025

13:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 13/11/2025

13:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp 1A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 13/11/2025

16:00:00 ngày 13/11/2025

Ấp 4A và ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/11/2025

13:00:00 ngày 14/11/2025

Ấp Thnahj Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Xã Thạnh Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 12/11/2025

17:00:00 ngày 12/11/2025

Phường Đại Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 13/11/2025

17:00:00 ngày 13/11/2025

Xã Thạnh Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/11/2025

17:00:00 ngày 14/11/2025

Xã Thạnh Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 15/11/2025

17:00:00 ngày 15/11/2025

Phường Đại Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Phường Ngã Bảy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 16/11/2025

17:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần phường Ngã Bảy và Phường Đại Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 12/11/2025

08:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:30:00 ngày 12/11/2025

Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/11/2025

16:30:00 ngày 15/11/2025

Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 12/11/2025

14:30:00 ngày 12/11/2025

ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/11/2025

16:00:00 ngày 16/11/2025

ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

15:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 16/11/2025

15:00:00 ngày 16/11/2025

Một phần xã Phương Bình, xã Hiệp Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 12/11/2025

11:00:00 ngày 12/11/2025

Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/11/2025

11:00:00 ngày 13/11/2025

Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/11/2025

11:00:00 ngày 14/11/2025

Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/11/2025

06:04:00 ngày 16/11/2025

Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 16/11/2025

15:04:00 ngày 16/11/2025

Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Hồng Thủy
