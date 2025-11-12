Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Khu vực nào nằm trong diện bị cúp điện?

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/11/2025 14:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Thạnh Thắng; Thạnh Xuân, xã Hỏa Lựu, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 14/11/2025 14:00:00 ngày 14/11/2025 Khu vực 13, phường Vị Tân, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Khu vực 4; 5; 9; 10, Phường Vị Tân, TPCT; Khu vực 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, phường Vị Tân, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần xã Trường Long Tây, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 12/11/2025 13:00:00 ngày 12/11/2025 Ấp 3B,4B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/11/2025 13:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/11/2025 13:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 13/11/2025 13:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp 1A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 13/11/2025 16:00:00 ngày 13/11/2025 Ấp 4A và ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 14/11/2025 13:00:00 ngày 14/11/2025 Ấp Thnahj Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Xã Thạnh Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 12/11/2025 17:00:00 ngày 12/11/2025 Phường Đại Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 13/11/2025 17:00:00 ngày 13/11/2025 Xã Thạnh Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 14/11/2025 17:00:00 ngày 14/11/2025 Xã Thạnh Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Phường Đại Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Phường Ngã Bảy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần phường Ngã Bảy và Phường Đại Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 12/11/2025 08:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:30:00 ngày 12/11/2025 Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30:00 ngày 12/11/2025 14:30:00 ngày 12/11/2025 ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Một phần xã Phương Bình, xã Hiệp Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 12/11/2025 11:00:00 ngày 12/11/2025 Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/11/2025 11:00:00 ngày 13/11/2025 Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/11/2025 11:00:00 ngày 14/11/2025 Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/11/2025 06:04:00 ngày 16/11/2025 Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 16/11/2025 15:04:00 ngày 16/11/2025 Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện