Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 12-16/11/2025: Khu vực nào nằm trong diện bị cúp điện?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 12-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 12-16/11/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/11/2025
14:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Thạnh Thắng; Thạnh Xuân, xã Hỏa Lựu, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 14/11/2025
14:00:00 ngày 14/11/2025
Khu vực 13, phường Vị Tân, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/11/2025
15:00:00 ngày 16/11/2025
Khu vực 4; 5; 9; 10, Phường Vị Tân, TPCT; Khu vực 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, phường Vị Tân, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần xã Trường Long Tây, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 12/11/2025
13:00:00 ngày 12/11/2025
Ấp 3B,4B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
13:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/11/2025
13:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 13/11/2025
13:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp 1A, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 13/11/2025
16:00:00 ngày 13/11/2025
Ấp 4A và ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/11/2025
13:00:00 ngày 14/11/2025
Ấp Thnahj Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Xã Thạnh Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 12/11/2025
17:00:00 ngày 12/11/2025
Phường Đại Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 13/11/2025
17:00:00 ngày 13/11/2025
Xã Thạnh Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/11/2025
17:00:00 ngày 14/11/2025
Xã Thạnh Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 15/11/2025
17:00:00 ngày 15/11/2025
Phường Đại Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Phường Ngã Bảy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 16/11/2025
17:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần phường Ngã Bảy và Phường Đại Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 12/11/2025
08:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:30:00 ngày 12/11/2025
Một phần KV Long Bình 1, Phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/11/2025
16:30:00 ngày 15/11/2025
Một phần ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
ấp Phước Hòa, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 12/11/2025
14:30:00 ngày 12/11/2025
ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
ấp Phú Trí, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/11/2025
16:00:00 ngày 16/11/2025
ấp Thạnh Long, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
15:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 16/11/2025
15:00:00 ngày 16/11/2025
Một phần xã Phương Bình, xã Hiệp Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 12/11/2025
11:00:00 ngày 12/11/2025
Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/11/2025
11:00:00 ngày 13/11/2025
Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/11/2025
11:00:00 ngày 14/11/2025
Một phần ấp 8 xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/11/2025
06:04:00 ngày 16/11/2025
Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 16/11/2025
15:04:00 ngày 16/11/2025
Xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
