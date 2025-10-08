Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 8-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 11/10/2025
11:00:00 11/10/2025
Đường Trần Ngọc Quế, 30/4, P. Tân An, một phần đường Trần Ngọc Quế từ Massa Điêu Thuyền bên trái ra đến đường 30/4 rẽ trái đến KDC số 9, Chung cư số 9, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
09:00:00 08/10/2025
Khu dân cư Hoàng Quân (T1 - giai đoạn 2), phường Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:05:00 08/10/2025
10:05:00 08/10/2025
Khu dân cư Hoàng Quân (T2 - giai đoạn 2), phường Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:20:00 08/10/2025
11:35:00 08/10/2025
Từ Cầu Ấp Mỹ đến cây xăng Dương Hùng, KV Thạnh Mỹ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00:00 08/10/2025
14:00:00 08/10/2025
Từ đình Nước Vận đến cầu Ấp Mỹ, KV Thạnh Huệ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:15:00 08/10/2025
15:45:00 08/10/2025
Từ cây xăng Lê Uyên đến đường dẫn cầu Cần Thơ, KV Thạnh Mỹ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 09/10/2025
16:00:00 09/10/2025
Lộ Yên Hạ, KV Yên Hạ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Một phần KDC Công ty CP ĐT & XD Số 8, KV 2, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 10/10/2025
09:30:00 10/10/2025
KV Tân Bình, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
KV Tân Thạnh, KV Tân Bình, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 10/10/2025
13:30:00 10/10/2025
KV Tân Hưng, KV Tân Bình, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 10/10/2025
15:00:00 10/10/2025
KV Tân Hưng, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
KV Tân Hưng, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Một phần KV Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
09:00:00 08/10/2025
Cơ sở NTTS Võ Minh Thành, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 08/10/2025
10:30:00 08/10/2025
Cơ sở NTTS Chương Thị Diệu, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 08/10/2025
12:00:00 08/10/2025
Cơ sở NTTS Chương Thành Sang, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
14:00:00 08/10/2025
Cơ sở NTTS Chương Văn Út Ba, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
10:00:00 09/10/2025
Cty LHXD Vạn Cường C, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 09/10/2025
13:00:00 09/10/2025
Chi Cục Thuế Thốt Nốt, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 09/10/2025
14:30:00 09/10/2025
Cty TNHH Phú Nông, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 08/10/2025
09:30:00 08/10/2025
Đường Đinh Công Chánh + Rạch Ông Đội, KV Bình Phó A, P Long Tuyền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
KDC Quân Báo, KV Bình Phó B, Đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
15:00:00 08/10/2025
Một phần Đường Làng Hoa Kiểng, KV Bình An, Phường Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Tổ 5, Đoạn cuối Rạch Bà Bộ, KV Bình Phó B, P Long Tuyền, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
15:00:00 09/10/2025
Tổ 3, 4, 5, 10, 13, 14, KV Bình Thường A, P Long Tuyền, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 12/10/2025
16:00:00 12/10/2025
Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên phải, đoạn từ đầu cổng A KCN Trà Nóc đến Cầu Rạch Chôm, P. Thới An Đông + P. Phước Thới; Đường số 1, đường số 3 KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông, TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 12/10/2025
16:00:00 12/10/2025
Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên tay trái, đoạn từ đầu cổng A KCN Trà Nóc 1 đến Cầu Sang Trắng 2 + một phần đường số 2 từ đầu đường số 5 đến Cty Bia Sài Gòn Miền Tây + Đường số 5 KCN Trà Nóc 1. P. Thới An Đông, TPCT + Cty Nam Hải, Cty Thanh Thế, Cty Tâm Phương Nam, Cty Datapost, Ngân hàng Đông Á, Trung Tâm Đăng Kiểm, Cty CP Vinacapital (Bình Tiên 2), Cty TNHH Nồi Hơi Phú Hưng, Cty Thành Tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 12/10/2025
09:00:00 12/10/2025
Trục chính đường Lê Hồng Phong, đoạn từ Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông đến Công ty Da Tây Đô, P. Bình Thủy; Sân Bay Cần Thơ; đường Lê Thị Hồng Gấm; đường Hồ Trung Thành; đường Huỳnh Phan Hộ, P. Thới An Đông + KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 12/10/2025
16:00:00 12/10/2025
Trục chính đường Lê Hồng Phong, đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến Ngã Ba Hồi Lực; đường Lê Thị Hồng Gấm; Sân Bay Cần Thơ; đường Huỳnh Phan Hộ; đường Vành Đai Sân Bay + Hẻm 88 đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông, TPCT + DNTN Đóng Tàu Thủy Thành Công, DNTN Hoàn Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 08/10/2025
12:00:00 08/10/2025
Một phần Ấp Tân Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 09/10/2025
10:10:00 09/10/2025
Một phần Ấp Phụng Quới A, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Một phần Ấp B1, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 09/10/2025
13:40:00 09/10/2025
Một phần Ấp B2, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:50:00 09/10/2025
15:00:00 09/10/2025
Một phần Ấp B2, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Một phần Ấp Vĩnh Thọ, Xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
09:30:00 07/10/2025
Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 07/10/2025
14:00:00 07/10/2025
Một phần ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 07/10/2025
16:00:00 07/10/2025
Một phần các ấp Nhơn Phú 1, Nhơn Thành, xã Nhơn Ái
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền; khu vực Mỹ Hòa, phường An Bình
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Một phần khu vực Mỹ Hòa, Mỹ Long, Mỹ Phụng, phường An Bình
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
16:00:00 09/10/2025
Một phần các ấp Thới An, Thới An A, Thới Giai, Thới Thạnh, An Thạnh, xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 09/10/2025
16:00:00 09/10/2025
Một phần ấp Thới An B, xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 10/10/2025
16:00:00 10/10/2025
Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
09:30:00 08/10/2025
Ấp Trường Khương, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Ấp Trường Khương A, Trường Khương B, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
11:00:00 09/10/2025
Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 09/10/2025
13:00:00 09/10/2025
Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Ấp Thanh Nhung, Thanh Bình, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
