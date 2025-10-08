Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 8-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 11/10/2025 11:00:00 11/10/2025 Đường Trần Ngọc Quế, 30/4, P. Tân An, một phần đường Trần Ngọc Quế từ Massa Điêu Thuyền bên trái ra đến đường 30/4 rẽ trái đến KDC số 9, Chung cư số 9, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 08/10/2025 09:00:00 08/10/2025 Khu dân cư Hoàng Quân (T1 - giai đoạn 2), phường Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:05:00 08/10/2025 10:05:00 08/10/2025 Khu dân cư Hoàng Quân (T2 - giai đoạn 2), phường Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:20:00 08/10/2025 11:35:00 08/10/2025 Từ Cầu Ấp Mỹ đến cây xăng Dương Hùng, KV Thạnh Mỹ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00:00 08/10/2025 14:00:00 08/10/2025 Từ đình Nước Vận đến cầu Ấp Mỹ, KV Thạnh Huệ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:15:00 08/10/2025 15:45:00 08/10/2025 Từ cây xăng Lê Uyên đến đường dẫn cầu Cần Thơ, KV Thạnh Mỹ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 09/10/2025 16:00:00 09/10/2025 Lộ Yên Hạ, KV Yên Hạ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Một phần KDC Công ty CP ĐT & XD Số 8, KV 2, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 10/10/2025 09:30:00 10/10/2025 KV Tân Bình, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 KV Tân Thạnh, KV Tân Bình, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 10/10/2025 13:30:00 10/10/2025 KV Tân Hưng, KV Tân Bình, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 10/10/2025 15:00:00 10/10/2025 KV Tân Hưng, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 10/10/2025 16:30:00 10/10/2025 KV Tân Hưng, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Một phần KV Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 08/10/2025 09:00:00 08/10/2025 Cơ sở NTTS Võ Minh Thành, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 08/10/2025 10:30:00 08/10/2025 Cơ sở NTTS Chương Thị Diệu, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 08/10/2025 12:00:00 08/10/2025 Cơ sở NTTS Chương Thành Sang, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 08/10/2025 14:00:00 08/10/2025 Cơ sở NTTS Chương Văn Út Ba, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 10:00:00 09/10/2025 Cty LHXD Vạn Cường C, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 09/10/2025 11:30:00 09/10/2025 Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 09/10/2025 13:00:00 09/10/2025 Chi Cục Thuế Thốt Nốt, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 09/10/2025 14:30:00 09/10/2025 Cty TNHH Phú Nông, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 08/10/2025 09:30:00 08/10/2025 Đường Đinh Công Chánh + Rạch Ông Đội, KV Bình Phó A, P Long Tuyền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 KDC Quân Báo, KV Bình Phó B, Đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 08/10/2025 15:00:00 08/10/2025 Một phần Đường Làng Hoa Kiểng, KV Bình An, Phường Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Tổ 5, Đoạn cuối Rạch Bà Bộ, KV Bình Phó B, P Long Tuyền, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 09/10/2025 15:00:00 09/10/2025 Tổ 3, 4, 5, 10, 13, 14, KV Bình Thường A, P Long Tuyền, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 12/10/2025 16:00:00 12/10/2025 Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên phải, đoạn từ đầu cổng A KCN Trà Nóc đến Cầu Rạch Chôm, P. Thới An Đông + P. Phước Thới; Đường số 1, đường số 3 KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông, TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 12/10/2025 16:00:00 12/10/2025 Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên tay trái, đoạn từ đầu cổng A KCN Trà Nóc 1 đến Cầu Sang Trắng 2 + một phần đường số 2 từ đầu đường số 5 đến Cty Bia Sài Gòn Miền Tây + Đường số 5 KCN Trà Nóc 1. P. Thới An Đông, TPCT + Cty Nam Hải, Cty Thanh Thế, Cty Tâm Phương Nam, Cty Datapost, Ngân hàng Đông Á, Trung Tâm Đăng Kiểm, Cty CP Vinacapital (Bình Tiên 2), Cty TNHH Nồi Hơi Phú Hưng, Cty Thành Tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 12/10/2025 09:00:00 12/10/2025 Trục chính đường Lê Hồng Phong, đoạn từ Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông đến Công ty Da Tây Đô, P. Bình Thủy; Sân Bay Cần Thơ; đường Lê Thị Hồng Gấm; đường Hồ Trung Thành; đường Huỳnh Phan Hộ, P. Thới An Đông + KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 12/10/2025 16:00:00 12/10/2025 Trục chính đường Lê Hồng Phong, đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến Ngã Ba Hồi Lực; đường Lê Thị Hồng Gấm; Sân Bay Cần Thơ; đường Huỳnh Phan Hộ; đường Vành Đai Sân Bay + Hẻm 88 đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông, TPCT + DNTN Đóng Tàu Thủy Thành Công, DNTN Hoàn Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 08/10/2025 12:00:00 08/10/2025 Một phần Ấp Tân Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 09/10/2025 10:10:00 09/10/2025 Một phần Ấp Phụng Quới A, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 09/10/2025 11:30:00 09/10/2025 Một phần Ấp B1, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 09/10/2025 13:40:00 09/10/2025 Một phần Ấp B2, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:50:00 09/10/2025 15:00:00 09/10/2025 Một phần Ấp B2, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Một phần Ấp Vĩnh Thọ, Xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 09:30:00 07/10/2025 Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:30:00 07/10/2025 14:00:00 07/10/2025 Một phần ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 07/10/2025 16:00:00 07/10/2025 Một phần các ấp Nhơn Phú 1, Nhơn Thành, xã Nhơn Ái Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền; khu vực Mỹ Hòa, phường An Bình Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Một phần khu vực Mỹ Hòa, Mỹ Long, Mỹ Phụng, phường An Bình Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 16:00:00 08/10/2025 Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 16:00:00 09/10/2025 Một phần các ấp Thới An, Thới An A, Thới Giai, Thới Thạnh, An Thạnh, xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 09/10/2025 16:00:00 09/10/2025 Một phần ấp Thới An B, xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 10/10/2025 16:00:00 10/10/2025 Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 08/10/2025 09:30:00 08/10/2025 Ấp Trường Khương, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 Ấp Trường Khương A, Trường Khương B, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 11:00:00 09/10/2025 Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 09/10/2025 13:00:00 09/10/2025 Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Ấp Thanh Nhung, Thanh Bình, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

