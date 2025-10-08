Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Thứ tư, 09:05 08/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 8-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 11/10/2025

11:00:00 11/10/2025

Đường Trần Ngọc Quế, 30/4, P. Tân An, một phần đường Trần Ngọc Quế từ Massa Điêu Thuyền bên trái ra đến đường 30/4 rẽ trái đến KDC số 9, Chung cư số 9, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 08/10/2025

09:00:00 08/10/2025

Khu dân cư Hoàng Quân (T1 - giai đoạn 2), phường Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:05:00 08/10/2025

10:05:00 08/10/2025

Khu dân cư Hoàng Quân (T2 - giai đoạn 2), phường Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:20:00 08/10/2025

11:35:00 08/10/2025

Từ Cầu Ấp Mỹ đến cây xăng Dương Hùng, KV Thạnh Mỹ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00:00 08/10/2025

14:00:00 08/10/2025

Từ đình Nước Vận đến cầu Ấp Mỹ, KV Thạnh Huệ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:15:00 08/10/2025

15:45:00 08/10/2025

Từ cây xăng Lê Uyên đến đường dẫn cầu Cần Thơ, KV Thạnh Mỹ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 09/10/2025

16:00:00 09/10/2025

Lộ Yên Hạ, KV Yên Hạ, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 10/10/2025

11:30:00 10/10/2025

Một phần KDC Công ty CP ĐT & XD Số 8, KV 2, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 10/10/2025

09:30:00 10/10/2025

KV Tân Bình, KV Tân Thạnh, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 10/10/2025

11:30:00 10/10/2025

KV Tân Thạnh, KV Tân Bình, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 10/10/2025

13:30:00 10/10/2025

KV Tân Hưng, KV Tân Bình, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 10/10/2025

15:00:00 10/10/2025

KV Tân Hưng, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 10/10/2025

16:30:00 10/10/2025

KV Tân Hưng, P. Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Một phần KV Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 08/10/2025

09:00:00 08/10/2025

Cơ sở NTTS Võ Minh Thành, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 08/10/2025

10:30:00 08/10/2025

Cơ sở NTTS Chương Thị Diệu, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 08/10/2025

12:00:00 08/10/2025

Cơ sở NTTS Chương Thành Sang, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 08/10/2025

14:00:00 08/10/2025

Cơ sở NTTS Chương Văn Út Ba, phường Tân Lộc, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

10:00:00 09/10/2025

Cty LHXD Vạn Cường C, phường Trung Nhứt, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 09/10/2025

11:30:00 09/10/2025

Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 09/10/2025

13:00:00 09/10/2025

Chi Cục Thuế Thốt Nốt, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 09/10/2025

14:30:00 09/10/2025

Cty TNHH Phú Nông, phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 08/10/2025

09:30:00 08/10/2025

Đường Đinh Công Chánh + Rạch Ông Đội, KV Bình Phó A, P Long Tuyền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 08/10/2025

11:30:00 08/10/2025

KDC Quân Báo, KV Bình Phó B, Đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 08/10/2025

15:00:00 08/10/2025

Một phần Đường Làng Hoa Kiểng, KV Bình An, Phường Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 08/10/2025

16:30:00 08/10/2025

Tổ 5, Đoạn cuối Rạch Bà Bộ, KV Bình Phó B, P Long Tuyền, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 09/10/2025

15:00:00 09/10/2025

Tổ 3, 4, 5, 10, 13, 14, KV Bình Thường A, P Long Tuyền, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 12/10/2025

16:00:00 12/10/2025

Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên phải, đoạn từ đầu cổng A KCN Trà Nóc đến Cầu Rạch Chôm, P. Thới An Đông + P. Phước Thới; Đường số 1, đường số 3 KCN Trà Nóc 1, P Thới An Đông, TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 12/10/2025

16:00:00 12/10/2025

Đường trục chính KCN Trà Nóc 1 phía bên tay trái, đoạn từ đầu cổng A KCN Trà Nóc 1 đến Cầu Sang Trắng 2 + một phần đường số 2 từ đầu đường số 5 đến Cty Bia Sài Gòn Miền Tây + Đường số 5 KCN Trà Nóc 1. P. Thới An Đông, TPCT + Cty Nam Hải, Cty Thanh Thế, Cty Tâm Phương Nam, Cty Datapost, Ngân hàng Đông Á, Trung Tâm Đăng Kiểm, Cty CP Vinacapital (Bình Tiên 2), Cty TNHH Nồi Hơi Phú Hưng, Cty Thành Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 12/10/2025

09:00:00 12/10/2025

Trục chính đường Lê Hồng Phong, đoạn từ Ngã tư Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông đến Công ty Da Tây Đô, P. Bình Thủy; Sân Bay Cần Thơ; đường Lê Thị Hồng Gấm; đường Hồ Trung Thành; đường Huỳnh Phan Hộ, P. Thới An Đông + KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 12/10/2025

16:00:00 12/10/2025

Trục chính đường Lê Hồng Phong, đoạn từ ngã tư Nguyễn Chí Thanh đến Ngã Ba Hồi Lực; đường Lê Thị Hồng Gấm; Sân Bay Cần Thơ; đường Huỳnh Phan Hộ; đường Vành Đai Sân Bay + Hẻm 88 đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông, TPCT + DNTN Đóng Tàu Thủy Thành Công, DNTN Hoàn Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 08/10/2025

12:00:00 08/10/2025

Một phần Ấp Tân Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 09/10/2025

10:10:00 09/10/2025

Một phần Ấp Phụng Quới A, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 09/10/2025

11:30:00 09/10/2025

Một phần Ấp B1, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 09/10/2025

13:40:00 09/10/2025

Một phần Ấp B2, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:50:00 09/10/2025

15:00:00 09/10/2025

Một phần Ấp B2, Xã Thạnh An, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 10/10/2025

11:30:00 10/10/2025

Một phần Ấp Vĩnh Thọ, Xã Vĩnh Trinh, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 07/10/2025

09:30:00 07/10/2025

Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 07/10/2025

11:30:00 07/10/2025

Một phần các ấp Nhơn Bình A, Nhơn Bình, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 07/10/2025

14:00:00 07/10/2025

Một phần ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 07/10/2025

16:00:00 07/10/2025

Một phần các ấp Nhơn Phú 1, Nhơn Thành, xã Nhơn Ái

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền; khu vực Mỹ Hòa, phường An Bình

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Một phần khu vực Mỹ Hòa, Mỹ Long, Mỹ Phụng, phường An Bình

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 08/10/2025

16:00:00 08/10/2025

Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

16:00:00 09/10/2025

Một phần các ấp Thới An, Thới An A, Thới Giai, Thới Thạnh, An Thạnh, xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 09/10/2025

16:00:00 09/10/2025

Một phần ấp Thới An B, xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 10/10/2025

16:00:00 10/10/2025

Một phần ấp Nhơn Lộc 1, xã Phong Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 08/10/2025

09:30:00 08/10/2025

Ấp Trường Khương, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 08/10/2025

11:30:00 08/10/2025

Ấp Trường Khương A, Trường Khương B, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 09/10/2025

11:00:00 09/10/2025

Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 09/10/2025

13:00:00 09/10/2025

Ấp Thới Quan A, Xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 10/10/2025

11:30:00 10/10/2025

Ấp Thanh Nhung, Thanh Bình, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Hồng Thủy
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-5/10/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 2 – 5/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm, kéo dài hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện giá 17 triệu đồng ở Việt Nam, thiết kế thời trang, pin khỏe, di chuyển êm, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 39 phút trước

GĐXH - Xe máy điện có ngoại hình trẻ trung, trang bị công nghệ LED và đồng hồ điện tử, mang đến lựa chọn xanh và tiết kiệm cho người Việt.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 59 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ

Giá bạc ngày 8/10: Bạc trong nước tiếp tục 'rơi' giá và phục hồi nhẹ

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Mở phiên sáng nay (8/10), bạc trong nước tiếp tục giảm giá từ mức 1,909 triệu đồng/lượng (bán ra) tại cuối phiên ngày hôm qua, xuống còn 1,885 triệu đồng/lượng. Đến 9h22 phút, giá bạc có sự phục hồi nhẹ, quay trở lại mức 1,904 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 8/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh giá

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên sát ngưỡng 141 triệu đồng, vàng nhẫn cũng đạt mốc 138 triệu đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất rẻ kỷ lục, thống trị phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V lo thua doanh số

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Giá xe Wave RSX FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, thấp hơn cả niêm yết, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá xe Wave RSX FI mới nhất tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.

SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung Quốc

SUV hạng D của Mazda giá 440 triệu đồng rộng hơn CX-5 thiết kế hiện đại, rẻ chỉ ngang Toyota Vios mới ra mắt ở Trung Quốc

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV hạng D điện Mazda EZ-60 chính thức trình làng tại Trung Quốc thiết kế hiện đại, công nghệ cao cấp và phạm vi hoạt động vượt trội, hứa hẹn tạo sức ép lớn trong phân khúc SUV điện toàn cầu.

Chuyên gia nói thẳng lý do khiến giá nhà tăng và cao mãi

Chuyên gia nói thẳng lý do khiến giá nhà tăng và cao mãi

Xu hướng - 5 giờ trước

Áp lực từ nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào như thuế đất theo biểu giá mới, chi phí xây dựng... là những nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao và khó giảm.

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay 7/10: Vàng SJC, vàng nhẫn điều chỉnh giá

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, Kia Morning khó đua lại doanh số

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ

Top