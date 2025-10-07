Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 7-12/10/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Khu phố 8, 11 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp Xóm Mía, ấp Giữa xã Phước Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Rỗng Tượng phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Phước Tây Phước, Phước Hội B xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp 1, ấp 5 xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B, Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Bến Mương, Bến Đình, Bông Trang xã Thạnh Đức; ấp 7 xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc, Phước Đức A phường Gia Lộc; khu Xóm Đồng phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng; khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Khu phố An Bình phường An Tịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường An Tịnh; ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Tân Tiến xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Đông Thành xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Võ Thành Đây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Đông Thành xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp 2 xã Tân Hoà
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp Hội An xã Tân Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Tầm Long, xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 12/10/2025
17:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp 4, Suối Dộp, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, xã Châu Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Khu phố Ninh Hiệp, Ninh An, phường Ninh Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp 1, Tân Định 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp, xã Cầu Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
11:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
09:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 07/10/2025
10:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 07/10/2025
11:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 07/10/2025
11:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 07/10/2025
14:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 07/10/2025
15:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 07/10/2025
17:00:00 ngày 07/10/2025
Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 07/10/2025
09:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Tân Thanh, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 07/10/2025
10:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 07/10/2025
11:30:00 ngày 07/10/2025
Ấp Tân Minh, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
09:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 08/10/2025
10:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Suối Mây, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 08/10/2025
14:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 08/10/2025
15:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 08/10/2025
16:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 08/10/2025
16:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
09:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp 6, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 09/10/2025
10:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp 6, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 09/10/2025
11:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 09/10/2025
11:30:00 ngày 09/10/2025
Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 09/10/2025
14:30:00 ngày 09/10/2025
Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 09/10/2025
15:30:00 ngày 09/10/2025
Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 09/10/2025
16:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp 7, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp 2, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
09:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 10/10/2025
10:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 10/10/2025
11:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 10/10/2025
11:30:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 10/10/2025
14:30:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 10/10/2025
15:30:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 10/10/2025
16:30:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 10/10/2025
17:00:00 ngày 10/10/2025
Viettel Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/10/2025
09:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 11/10/2025
10:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 11/10/2025
11:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 11/10/2025
11:30:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 11/10/2025
14:30:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 11/10/2025
15:30:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp 3, 4, xã Tân Biên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 07/10/2025
10:00:00 ngày 07/10/2025
Khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
10:00:00 ngày 08/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Khu phố 2, phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ (phường Long Hoa); khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình (phường Hòa Thành)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàng Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
08:00:00 ngày 11/10/2025
Khu phố Giang Tân, phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 11/10/2025
17:00:00 ngày 11/10/2025
Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Long Cường, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp Long Hưng, Ấp Long Cường, xã Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 08/10/2025
11:30:00 ngày 08/10/2025
Ấp A, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 08/10/2025
17:00:00 ngày 08/10/2025
Ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
11:30:00 ngày 09/10/2025
Ấp Bến, Ấp Chánh, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 09/10/2025
11:30:00 ngày 09/10/2025
Ấp Chánh, xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 09/10/2025
17:00:00 ngày 09/10/2025
Ấp Long Hòa, xã Long Chữ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Chánh, Ấp Bến, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Voi, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Ngã Tắc, Long Phi, Long An, Long Hưng, Long Cường, xã Long Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Chánh, Thuận Đông, Thuận Tâm, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Mộc Bài, Thuận Nam, Thuận Tây, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Voi, Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu và toàn bộ xã Phước Chỉ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 11/10/2025
19:00:00 ngày 11/10/2025
Ấp Xóm Lò, xã Bến Cầu; Ấp Xóm Khách, Bảo, Cao Su, Long Tân, Long Thịnh, Long Phú, xã Long Thuận; Ấp Phước Đông, Phước Tây, Phước Trung, Long Bình, xã Long Chữ; Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 12/10/2025
19:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp Chánh, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 12/10/2025
19:00:00 ngày 12/10/2025
Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
