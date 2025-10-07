Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày

Thứ ba, 11:55 07/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 7-12/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Khu phố 8, 11 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp Xóm Mía, ấp Giữa xã Phước Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Rỗng Tượng phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Phước Tây Phước, Phước Hội B xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp 1, ấp 5 xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B, Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Bến Mương, Bến Đình, Bông Trang xã Thạnh Đức; ấp 7 xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc, Phước Đức A phường Gia Lộc; khu Xóm Đồng phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng; khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Khu phố An Bình phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường An Tịnh; ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Tân Tiến xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Đông Thành xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Võ Thành Đây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Đông Thành xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp 2 xã Tân Hoà

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp Hội An xã Tân Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Tầm Long, xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 12/10/2025

17:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp 4, Suối Dộp, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Khu phố Ninh Hiệp, Ninh An, phường Ninh Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp 1, Tân Định 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp, xã Cầu Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

11:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

09:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 07/10/2025

10:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 07/10/2025

11:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 07/10/2025

11:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 07/10/2025

14:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 07/10/2025

15:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 07/10/2025

17:00:00 ngày 07/10/2025

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 07/10/2025

09:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Tân Thanh, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 07/10/2025

10:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 07/10/2025

11:30:00 ngày 07/10/2025

Ấp Tân Minh, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

09:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 08/10/2025

10:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Suối Mây, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 08/10/2025

14:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 08/10/2025

15:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 08/10/2025

16:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 08/10/2025

16:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

09:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp 6, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 09/10/2025

10:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp 6, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 09/10/2025

11:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 09/10/2025

11:30:00 ngày 09/10/2025

Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 09/10/2025

14:30:00 ngày 09/10/2025

Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 09/10/2025

15:30:00 ngày 09/10/2025

Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 09/10/2025

16:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp 7, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp 2, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

09:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 10/10/2025

10:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 10/10/2025

11:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 10/10/2025

11:30:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 10/10/2025

14:30:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 10/10/2025

15:30:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 10/10/2025

16:30:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 10/10/2025

17:00:00 ngày 10/10/2025

Viettel Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/10/2025

09:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 11/10/2025

10:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 11/10/2025

11:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 11/10/2025

11:30:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 11/10/2025

14:30:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 11/10/2025

15:30:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp 3, 4, xã Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 07/10/2025

10:00:00 ngày 07/10/2025

Khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

10:00:00 ngày 08/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Khu phố 2, phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ (phường Long Hoa); khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình (phường Hòa Thành)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàng Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

08:00:00 ngày 11/10/2025

Khu phố Giang Tân, phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 11/10/2025

17:00:00 ngày 11/10/2025

Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Long Cường, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp Long Hưng, Ấp Long Cường, xã Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 08/10/2025

11:30:00 ngày 08/10/2025

Ấp A, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 08/10/2025

17:00:00 ngày 08/10/2025

Ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

11:30:00 ngày 09/10/2025

Ấp Bến, Ấp Chánh, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 09/10/2025

11:30:00 ngày 09/10/2025

Ấp Chánh, xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 09/10/2025

17:00:00 ngày 09/10/2025

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Chánh, Ấp Bến, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Voi, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Ngã Tắc, Long Phi, Long An, Long Hưng, Long Cường, xã Long Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Chánh, Thuận Đông, Thuận Tâm, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Mộc Bài, Thuận Nam, Thuận Tây, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Voi, Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu và toàn bộ xã Phước Chỉ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 11/10/2025

19:00:00 ngày 11/10/2025

Ấp Xóm Lò, xã Bến Cầu; Ấp Xóm Khách, Bảo, Cao Su, Long Tân, Long Thịnh, Long Phú, xã Long Thuận; Ấp Phước Đông, Phước Tây, Phước Trung, Long Bình, xã Long Chữ; Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 12/10/2025

19:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp Chánh, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 12/10/2025

19:00:00 ngày 12/10/2025

Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùngLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều khách hàng 11 tiếng/ngày không có điện để dùng

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngàyLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 6-12/10/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

