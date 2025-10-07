Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 7-12/10/2025: Một số khu vực bị cúp điện từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối trong ngày

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 7-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 7-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 7-12/10/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Khu phố 8, 11 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Khu phố Thạnh Đông, phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Khu phố Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp Xóm Mía, ấp Giữa xã Phước Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc; khu phố Rỗng Tượng phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Phước Tây Phước, Phước Hội B xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp 1, ấp 5 xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B, Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Bến Mương, Bến Đình, Bông Trang xã Thạnh Đức; ấp 7 xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc, Phước Đức A phường Gia Lộc; khu Xóm Đồng phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng; khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gia Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Khu phố An Bình phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường An Tịnh; ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Tân Tiến xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Đông Thành xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Võ Thành Đây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Đông Thành xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp 2 xã Tân Hoà Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp Hội An xã Tân Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Tầm Long, xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 12/10/2025 17:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp 4, Suối Dộp, Thanh An, Tam Hạp, Suối Muồn, Bình Phong, xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Khu phố Ninh Hiệp, Ninh An, phường Ninh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp 1, Tân Định 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Bàu Dài, Phước Hiệp, xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thuận Bình, xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Phước Long 2, xã Dương Minh Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Chi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 11:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 09:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 07/10/2025 10:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 07/10/2025 11:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 07/10/2025 11:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 07/10/2025 14:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 07/10/2025 15:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 07/10/2025 17:00:00 ngày 07/10/2025 Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 07/10/2025 09:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Tân Thanh, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 07/10/2025 10:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 07/10/2025 11:30:00 ngày 07/10/2025 Ấp Tân Minh, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 09:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 08/10/2025 10:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Suối Mây, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 08/10/2025 14:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 08/10/2025 15:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 08/10/2025 16:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 08/10/2025 16:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Tân Hòa, Tân Đông 1, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 09:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp 6, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 09/10/2025 10:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp 6, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 09/10/2025 11:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 09/10/2025 11:30:00 ngày 09/10/2025 Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 09/10/2025 14:30:00 ngày 09/10/2025 Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 09/10/2025 15:30:00 ngày 09/10/2025 Ấp Thạnh Sơn, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 09/10/2025 16:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp 7, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp 2, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 09:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 10/10/2025 10:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 10/10/2025 11:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 10/10/2025 11:30:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 10/10/2025 14:30:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 10/10/2025 15:30:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 10/10/2025 16:30:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 10/10/2025 17:00:00 ngày 10/10/2025 Viettel Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/10/2025 09:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 11/10/2025 10:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 11/10/2025 11:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 11/10/2025 11:30:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 11/10/2025 14:30:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 11/10/2025 15:30:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Hòa Đông B, xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp 3, 4, xã Tân Biên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 07/10/2025 10:00:00 ngày 07/10/2025 Khu phố Hiệp An, phường Thanh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 10:00:00 ngày 08/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Khu phố 2, phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Khu phố Long Hải, Trường An, Trường Huệ (phường Long Hoa); khu phố Long Thới, Long Chí, Long Khương, Long Bình (phường Hòa Thành) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng DNTN Hoàng Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 08:00:00 ngày 11/10/2025 Khu phố Giang Tân, phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 11/10/2025 17:00:00 ngày 11/10/2025 Khu phố Long Yên, Bến Kéo, phường Hòa Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Long Cường, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp Long Hưng, Ấp Long Cường, xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 08/10/2025 11:30:00 ngày 08/10/2025 Ấp A, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 08/10/2025 17:00:00 ngày 08/10/2025 Ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 11:30:00 ngày 09/10/2025 Ấp Bến, Ấp Chánh, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 09/10/2025 11:30:00 ngày 09/10/2025 Ấp Chánh, xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 09/10/2025 17:00:00 ngày 09/10/2025 Ấp Long Hòa, xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Chánh, Ấp Bến, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Voi, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Ngã Tắc, Long Phi, Long An, Long Hưng, Long Cường, xã Long Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Chánh, Thuận Đông, Thuận Tâm, Thuận Hòa, Thuận Bắc, Mộc Bài, Thuận Nam, Thuận Tây, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Voi, Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu và toàn bộ xã Phước Chỉ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 11/10/2025 19:00:00 ngày 11/10/2025 Ấp Xóm Lò, xã Bến Cầu; Ấp Xóm Khách, Bảo, Cao Su, Long Tân, Long Thịnh, Long Phú, xã Long Thuận; Ấp Phước Đông, Phước Tây, Phước Trung, Long Bình, xã Long Chữ; Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 12/10/2025 19:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp Chánh, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 12/10/2025 19:00:00 ngày 12/10/2025 Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

