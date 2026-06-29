Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 28/6 – 5/7/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 28/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 29/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 50, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Lộ Kênh Nổi, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Môt phần Liên Khu phố 4,5 phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghề, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Môt phần Liên Khu phố 4,5 phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Nghề, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 5, ấp Tân Tây 6, ấp Tân Tây 7 xã Tân Đông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/06/2026 đến 18:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 5, Tân Tây 6, Tân Tây 7 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/06/2026 đến 18:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/06/2026 đến 18:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, Đôi Ma, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/06/2026 đến 18:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp Chợ, ấp Chợ 1, ấp Lăng, ấp Lăng 1, Đôi Ma, Đôi Ma 1, Đôi Ma 2, Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/06/2026 đến 18:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/06/2026 đến 18:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu Long Bình - phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/06/2026 đến 18:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Một phần khu phố Cộng Lạc, Muôn Nghiệp, Hòa Thân, Năm Châu phường Sơn Qui và khu phố 4, 5, 6, 7 phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/06/2026 đến 18:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/07/2026 đến 18:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố Sơn Qui A, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 13:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Trung xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Phú Thuận phường Cai Lậy và một phần ấp 9, 10 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/06/2026 đến 18:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thanh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 13:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thanh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/06/2026 đến 18:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thanh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 13:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8, 9, 11 xã Long Tiên và một phần ấp Bình Thạnh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 17, Mỹ Thạnh A xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 13:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Láng Biển, Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Mỹ Phú xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi, Mỹ Đa, Mỹ Luận, Rạch Trắc, Láng Biển, Bà Bèo phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Mỹ Bình, Mỹ Phú xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 17, Mỹ Thạnh A xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, 2, 3, 4, 5, ấp 5B xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thành xã Tân Phước 3, tỉnh Tiền Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Điền mỹ, Bình Hòa A, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 18:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 18:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2A, xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Một phần ấp Bình Ninh, xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Điền Mỹ, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, Bình Phong, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thượng, xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Thuận, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú, Bình Hưng Hạt, xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quang Phú, xã tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Hạnh, xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thới A xã Bình Trưng và ấp Dầu xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Dầu, ấp Ngươn xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Hòa xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Toàn ấp Vĩnh Phú, Long Thạnh, Long Trị, Long Thành A, Long Hoà A, Long Thành B, Long Hoà B xã Vĩnh Kim. - Một phần: ấp Hữu Lợi xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nhựt Tân, Trung Lợi xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng, Hoà xã Long Định.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Long Thạnh, Ngãi Thuận xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Thuận, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, ấp Mỹ Chánh A, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Hoa, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Lê Ngọc Thạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa, ấp An Lạc, xã Mỹ lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh, xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú, ấp Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thiện, An Thái, xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Âp 3, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Lễ, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ấp 10, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Quí , xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phúc, xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã An Hữu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 11, ấp 12, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Tín, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Mỹ Trung, ấp Mỹ Chánh A, ấp Mỹ Chánh B, xã Hội Cư. - Một phần ấp 8, ấp 9A, ấp 9B xã Mỹ Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa, xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lược, xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm khách hàng Phạm Văn Lẹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Huỳnh Văn Phúc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Phan Thị Ngọc Liên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Tăng Văn Dũng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Ngô Đề Chương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Từ Văn Ren

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Nguyễn Hoàng Bá ( Võ Minh Ngoan )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng Tăng Văn Trót ( Đặng Hoàng Phong )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp