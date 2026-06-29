Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Cúp điện từ 7h đến 17h nhiều hộ dân

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Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 29/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 29/6 – 5/7/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 29/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khu vực một phần đường Đinh Tiên Hoàng phía tay trái từ cầu Đường Chừa đến ngã tư bến xe mới- Phường Tân Hạnh, Khu vực một phần đường Nguyễn Huệ phía tay trài từ cầu Tân Hữu đến Ngả 3 cần thơ, phía tay phải từ Ngả 3 Cần Thơ đến Cảng Vĩnh Thái - Phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 02:41:00 ngày 29/06/2026 đến 02:45:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực một phần đường Đinh Tiên Hoàng phía tay trái từ cầu Đường Chừa đến ngã tư bến xe mới- Phường Tân Hạnh, Khu vực một phần đường Nguyễn Huệ phía tay trài từ cầu Tân Hữu đến Ngả 3 cần thơ, phía tay phải từ Ngả 3 Cần Thơ đến Cảng Vĩnh Thái - Phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 03:55:00 ngày 29/06/2026 đến 03:59:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện từ Trường Tiểu học Thiềng Đức đến Cầu Long Thanh, đường 8/3, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K3P9C, tổ 5 khóm 3, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Sơn Đông 1 thuộc tổ 6, ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH MTV SX- TM Hoàng Sơn, thuộc tổ 3, khóm 3, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thủ Khoa Nghĩa 4, tổ 3 khóm 3, đường Mậu Thân, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Lộc Hưng 1A, tổ 8 khóm 8, ấp Lộc Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc các ấp: Phú Lợi, Phú Thạnh B, Xẻo Mít, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 7, 10, khóm 8, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 6, ấp Phước Hòa; tổ 7, ấp Phước Lộc; tổ 8, ấp Phước Bình, xã Phú Quới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quốc Lộ 5A, tổ 8, khóm 8, (phía tay phải đường Phạm Hùng hướng từ Trường Mầm Non P9 đến hẻm 259), phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 5, tổ 7, khóm Mỹ Phú; tổ 7, tổ 8, khóm Tân Phú; tổ 11, tổ 12 khóm Tân Bình, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Hiệp Hòa, Hồi Lộc, Hồi Thọ, Hồi Thành, Hiệp Lợi, Kinh Mới, Tân Thuận, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/06/2026 đến 13:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Chùa Quan Âm, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Xốp Bọc Trái Cây Thắng Lợi, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm NMXX Lâm Văn Ảnh, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm NMXX Phạm Thị Thê, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Phú Sơn C2A thuộc tổ 10 ấp Phú Sơn C, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đại Thọ 5 thuộc tổ 6 ấp Đại Thọ, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Thanh Long Hồng Dân thuộc ấp An Phong, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Phạm Minh Tấn thuộc ấp Mỹ An, xã Ngãi Tứ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty Bảo Ngọc thuộc ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm XX Vũ Đình Tuyến thuộc ấp 5, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Kaoke Thảo Anh thuộc ấp 6, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Thanh Long Phan Hữu Khanh thuộc ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cty TNHH Thương Mại DV Tinh Anh thuộc ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 16:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 2 ấp 2 Tân Lộc thuộc tổ 10, ấp 2, xã Cái Ngang.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm May Thanh Hà Thanh thuộc ấp Thạnh Trí, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng tram Đặng Văn Đông thuộc tổ 2 ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Ngân hàng Tam Bình thuộc ấp 2, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cơ sở hàn tiện Bi Trần thuộc ấp Mỹ Phú 4, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm HKD Đặng Hữu Vân thuộc ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Phú 1.1 thuộc tổ 6, 7 ấp Mỹ Phú 1, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Phú 1.1A thuộc tổ 9, ấp Mỹ Phú 1, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 2 Phú Sơn A thuộc tổ 7, ấp Phú Sơn A, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 13:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





HU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Hưng 5A thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 9 khóm Mỹ Hưng 1 và một phần khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Phú 2 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 8 khóm Thuận Phú B, phường Bình Minh; một phần ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 2B thuộc một phần từ tổ 8 đến tổ 11 ấp Phú Hữu Tây và một phần ấp Phú Hưng, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 30/06/2026 đến 10:20:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1B thuộc một phần tổ 8 ấp Phú Hữu Tây và một phần ấp Phú Hưng, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 30/06/2026 đến 12:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Hưng 1C thuộc một phần ấp Phú Hưng, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trên tuyến đường liên ấp Phú Thịnh đoạn từ cổng ấp Phú Thuận (ngay chân cầu Ba Càng) đến ngã ba giao với đường tỉnh 908 thuộc các ấp Phú Thuận, Phú Hoà, Phú Bình, Phú Hữu Đông, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Hậu 4 thuộc một phần từ tổ 18 đến tổ 26 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thanh Lương 3B, thuộc tổ 10, ấp Thanh Lương, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bình Thủy 2, thuộc tổ 13, ấp Bình Thủy, xã Quới Thiện

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Trường cấp 2 Vũng Liêm, và Trường TH Vũng Liêm, thuộc ấp 2, xã Trung Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Cơ khí Nguyễn Thị Điệp, thuộc ấp Xuân Minh 1, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng HKD Nguyễn Đức Hòa, thuộc ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng Trường TH Trung Nghĩa A, thuộc ấp Phú Tân, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Lạc Đông, thuộc tổ 8, ấp An Lạc Đông, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Phước 2, thuộc tổ 12, ấp An Phước, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hậu 2, thuộc tổ 6, ấp An Hậu, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm An Hậu 3A, thuộc tổ 8, ấp An Hậu, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Ấp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thiềng Long, ấp Thiềng Long 1, ấp Thiềng Long 2, ấp Vườn Cò, xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ tổ 23 đến tổ 25, Ấp Bình Hòa 2, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ tổ 4 đến tổ 9, ấp Phước Trinh, xã Long Hồ; từ tổ 10 đến tổ 12, Khóm Phước Lợi C, Phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ tổ 15 đên tổ 19, ấp Long Thới, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hòa, ấp Thông Quan, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh, Phước Tân, Long Bình, xã Phú Qưới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ tổ 7 đến tổ 10, Khóm Phước Hanh A; từ tổ 15 đến tổ 19, Khóm Phước Hanh B, Phước Lợi B, Phước Lợi C, Phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 17, ấp Phú An, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh, Phước Tân, Long Bình, xã Phú Qưới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện tư ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 3, thuộc tổ 4, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Thuộc tổ 6, ấp Thành Nghĩa, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: An Thới, An Thành, An Thạnh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Thành Tân, Thành An, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp