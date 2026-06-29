Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 29/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Một phần ấp Tiến Hưng 1, 3 phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 29/06/2026 đến 06:30:00 ngày 29/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tiến Hưng 1, 3 phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 29/06/2026 đến 16:45:00 ngày 29/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Phú Cường, Kp Phú Thanh, Kp Phú Thịnh, Kp Phú Tân, Kp Phú Lộc phường Bình Phước, Một phần Kp Tiến Thành 1, 2, 3, 4, 5, KP Tân Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 07:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm 1, 2, 3, 4, 5 xã Đồng Tâm thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Phú Cường, Kp Phú Thanh, Kp Phú Thịnh, Kp Phú Tân, Kp Phú Lộc phường Bình Phước, Một phần Kp Tiến Thành 1, 2, 3, 4, 5, KP Tân Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Đồng tâm 2 xã Đồng tâm, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Tân, ấp Thuận Thành xã Thuận Lợi, ấp Đồng Tâm 1 xã Đồng Tâm thành phố Đồng Na
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Khu phố 2 Phường Phước Bình, tỉnh Đuồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:49:00 ngày 29/06/2026 đến 07:51:00 ngày 29/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bù Đăng
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 08:40:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 03/07/2026 đến 10:20:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:10:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 03/07/2026 đến 13:50:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:40:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn tỉnh Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 03/07/2026 đến 15:50:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: Thôn Bù Ka 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 15:00:00 ngày 29/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 8 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 13:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 8 xã Long Hà TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 5A thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 10:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 10 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 8 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 4 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 10:30:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 9 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 1 thuộc xã Bình Tân, Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: Một phần khu phố Minh Long 6 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Minh Long 6 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hiếu Cảm phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
KHU VỰC: Một phần Ấp 1,, Ấp 2, Ấp Làng 8, Ấp Suối Vàng xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, 1B, Đồng Dầu, Cao Bằng, Chà Lon, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lộc Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Bù Đốp
KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến,TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đồng Phú
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 09:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 30/06/2026 đến 10:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 30/06/2026 đến 12:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 13:40:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 30/06/2026 đến 14:25:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 30/06/2026 đến 15:40:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 30/06/2026 đến 16:20:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:20:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Hớn Quản
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 09:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 30/06/2026 đến 10:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 30/06/2026 đến 12:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 13:40:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 30/06/2026 đến 14:25:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 30/06/2026 đến 15:40:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 30/06/2026 đến 16:20:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:20:00 ngày 30/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.
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Trải nghiệm xe máy điện giá 31 triệu đồng của Việt Nam thiết kế thể thao, trang bị xịn như xe ga cao cấp, pin rời tiện lợi, rẻ như Vision hợp với giới trẻ năng độngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện nhận được nhiều sự quan tâm ở phân khúc trên 30 triệu đồng nhờ thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ cùng hàng loạt trang bị hiện đại.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Cúp điện cả ngày khu vực Ninh Kiều, Thới Lai, Cờ Đỏ, Bình Thủy,…Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 28/6: Đồng Đô la Mỹ ổn định khối ngân hàng, thị trường 'chợ đen' hạ nhiệtGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 28/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá bạc hôm nay 28/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 28/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, duy trì ở vùng 61 triệu đồng/kg.
Thông báo đặc biệt của Honda về các dòng xe máy liên quan đến xăng E10Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Honda Việt Nam vừa xác nhận toàn bộ các mẫu xe máy chính hãng do hãng sản xuất, lắp ráp và phân phối từ năm 1997 đều tương thích với xăng sinh học E10.