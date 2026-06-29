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Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao

Thứ hai, 10:46 29/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 29/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài


KHU VỰC: Một phần ấp Tiến Hưng 1, 3 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 29/06/2026 đến 06:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tiến Hưng 1, 3 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 29/06/2026 đến 16:45:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KP Phú Cường, Kp Phú Thanh, Kp Phú Thịnh, Kp Phú Tân, Kp Phú Lộc phường Bình Phước, Một phần Kp Tiến Thành 1, 2, 3, 4, 5, KP Tân Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/07/2026 đến 07:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm 1, 2, 3, 4, 5 xã Đồng Tâm thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KP Phú Cường, Kp Phú Thanh, Kp Phú Thịnh, Kp Phú Tân, Kp Phú Lộc phường Bình Phước, Một phần Kp Tiến Thành 1, 2, 3, 4, 5, KP Tân Thành 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phường Đồng Xoài thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Đồng tâm 2 xã Đồng tâm, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Tân, ấp Thuận Thành xã Thuận Lợi, ấp Đồng Tâm 1 xã Đồng Tâm thành phố Đồng Na

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phước Long


KHU VỰC: Khu phố 2 Phường Phước Bình, tỉnh Đuồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:49:00 ngày 29/06/2026 đến 07:51:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bù Đăng


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 09:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:35:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 08:40:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 03/07/2026 đến 10:20:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/07/2026 đến 11:10:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Bù Đăng tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 03/07/2026 đến 13:50:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 14:40:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thọ Sơn tỉnh Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 03/07/2026 đến 15:50:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Riềng


KHU VỰC: Thôn Bù Ka 2 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 15:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 8 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 13:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 8 xã Long Hà TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 5A thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 10:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 10 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 8 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 4 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 10:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 1 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 9 thuộc xã Long Hà, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Long Bình 1 thuộc xã Bình Tân, Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chơn Thành


KHU VỰC: Một phần khu phố Minh Long 6 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Minh Long 6 phường Minh Hưng thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Hiếu Cảm phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Tâm 2 phường Chơn Thành thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bình Long


KHU VỰC: Một phần Ấp 1,, Ấp 2, Ấp Làng 8, Ấp Suối Vàng xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, 1B, Đồng Dầu, Cao Bằng, Chà Lon, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp


KHU VỰC: Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến,TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5, xã Thiện Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Xuân, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đồng Phú


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 09:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 30/06/2026 đến 10:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 30/06/2026 đến 12:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 13:40:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 30/06/2026 đến 14:25:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 30/06/2026 đến 15:40:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 30/06/2026 đến 16:20:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:20:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bù Gia Mập

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Hớn Quản


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 09:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 30/06/2026 đến 10:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 30/06/2026 đến 11:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 30/06/2026 đến 12:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/06/2026 đến 13:40:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:45:00 ngày 30/06/2026 đến 14:25:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 30/06/2026 đến 15:40:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 15:50:00 ngày 30/06/2026 đến 16:20:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:20:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Lợi, Thành Phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 16:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/6 – 5/7/2026.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện tăng cao - Ảnh 2.Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 - 28/6/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khách hàng để phục vụ sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

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