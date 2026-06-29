Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/6 – 5/7/2026: Số lượng khu vực bị mất điện cao đột biến

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 29/6 – 5/7/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 29/6 – 5/7/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần kinh Rạch Sộp, Kinh Bà Mụ, kinh Ông Tơ, khóm Bình Dân, khóm Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, từ tổ 6 đến tổ 10, tổ 52, tổ 55, khóm Tân Thuận, khóm An Nhơn, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 11:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng, Lê Văn Mỹ, Phan Văn Cử, Trần Quang Diệu, tổ 18, tổ 33, tổ 34, khóm Mỹ Trung, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Cống Giữa, tổ 21, tổ 22, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Vạn Thọ, Nguyễn Văn Phối, tổ 2, tổ 10, từ tổ 18 đến tổ 20, khóm 8, khóm 10, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Nhàn, từ tổ 1 đến tổ 7, khóm Tân Chủ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ấp An Lạc, khóm An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Đường ĐT 852 (phía trái từ ngã ba Khu công nghiệp A đến cầu Cao Mên; khu vực rạch Ông Hộ; Kinh Sáu Đỏ; Kinh Trung Ương; khu vực Rau Sạch Tân Lập, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/07/2026 đến 18:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Làng Hoa; đường Trần Quang Khải, Cao Thắng; Thủ Khoa Huân; Thiên Hộ Dương; một phần đường ĐT 852B (từ cầu Sa Đéc 2 đến cầu Sa Nhiên 2; khu vực rạch Bờ Đai; rạch Cây Vừng; khu vực nhà úp ngược, phường Sa Đéc. Toàn bộ ấp Tân Thuận A; ấp Tân Thuận B (từ Rạch Tứ Quí đến rạch Múc); rạch Bà Hội; rạch Bà Bống; rạch Cái Dâu; rạch Bần, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 17:45:00 ngày 01/07/2026 đến 18:15:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Lê Lợi (từ ngã ba Lý Tự Trọng đến đường ĐT 848); đường Nguyễn Trãi; đường Phan Văn Vẽ; đường Võ Văn Tần; đường Lê Văn Liêm; khu dân cư Cây Cảnh; đường Vườn Hồng; đường Bùi Thị Xuân; đường Nguyễn Khuyến; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường Hoàng Sa, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Quốc Lộ 80 (từ cầu Đốc Phủ Hiền đến cầu Đội Thơ); đường ĐT 848 (từ cầu Ngã Bát đến rạch Ngã Cạy), xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ chợ Phú Hựu đến Cầu Kinh Mới thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 11:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Cái Tôm Ngang xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 11:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM XX Ngọc Đài.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Rạch Ông Kế thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cây Da đến Cầu Xẻo Lát thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 15:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Bạch Viên đến Rạch Tắc Te thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Kênh Bê Lê thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Trại Quán đến Cầu Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thái Nhật Anh (cơ sở II).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Chả lụa Tân Hương.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Chùa 2 đến chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cổng KCN Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, Cty TNHH XNK Cỏ May, Cty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Cty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/07/2026 đến 06:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/07/2026 đến 06:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Khải Phát Việt Nam, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Ngư Long, Cty TNHH XNK Cỏ May, Cty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn, Cty CP Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Mất điện TBA Chiếu sáng kè TTT (trạm chuyên dùng khách hàng)

THỜI GIAN: Từ 09:04:00 ngày 29/06/2026 đến 09:40:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm TB VĂN BUỘC ( trạm chuyên dùng khách hàng)

THỜI GIAN: Từ 10:05:00 ngày 29/06/2026 đến 12:12:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ mương miểu ấp Mương Miểu xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phước Tiền, ấp Mương Miểu, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 02/07/2026 đến 06:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ thường thới, lộ cải tiến, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ kinh tứ thường Ấp 2 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phước Tiền, ấp Mương Miểu, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực từ đình long thuận tới cầu cái vừng ấp Long Thới B, ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư đường mương trên ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA thị trấn Sa Rài 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 12:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA Bãi Lúa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 12:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA chợ Tân Thành B

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc nhánh rẽ Đuôi Tôm từ cầu Gò Việt Thượt lên đến CDC Gò Ô Môi.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc TBA cơ sở gọt xoài Văn Toàn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 16:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 09:15:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 30/06/2026 đến 10:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/06/2026 đến 11:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/06/2026 đến 14:45:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/06/2026 đến 16:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 4 xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền,TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 11:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Lồng Ống)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân xã Mỹ Hiệp ( mất điện một phần Rạch Hai Mạnh)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:30:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần kinh 14 ấp Hưng Thạnh, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Phong Mỹ (khu vực mất điện một phần Rạch Trâu Trắng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Ba Sao ( mất điện một phần Kinh Ông Cả)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mốt điện một phần khu vực kênh hội kỳ Nhì, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Hưng Thạnh,xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Hưng Thạnh,xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Rạch An Thuận - Lung Độn xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Rau Cần, Rạch Cả Gáo xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/06/2026 đến 18:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cống Rạch Cưởi xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 11:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Ngọn Rạch Cưởi xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Nhà máy nước đá Hoàng Minh, đường Tỉnh 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/07/2026 đến 18:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu dân cư Trung tâm Thương Mại Lấp Vò xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 18:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Đình Bình Thạnh Trung xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 10:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Hai Ẩn xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Mương Lớn xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/07/2026 đến 16:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực gần bãi rác xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/06/2026 đến 11:30:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực kênh Sáu Sa, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 13:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (khu vực gần Cầu Ngang)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/06/2026 đến 14:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực Nhà máy nước gần nước đá Quốc Cường)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực Vành Đai, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/06/2026 đến 17:00:00 ngày 30/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng bơm Tư Sơn, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Rạch Chùa gần Chùa Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Rạch Chùa gần Chùa Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Chín Cứng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/07/2026 đến 14:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực Giồng Gòn-Tân Phong, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Trần Ngọc Huy, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần ranh xã Tân Long và xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực đầu kênh Mương Cả Khánh xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 12:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần Mương Út Quýnh, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/07/2026 đến 14:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Nước đá Nguyễn Trường Tỏ, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Nhà thờ Bến Siêu, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực một phần Chợ Tân Hưng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực một phần Mương Sáu Trác, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 12:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm HTXNN Hòa Tiến, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực Lộ Mới ấp Hạ, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/07/2026 đến 17:00:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/07/2026 đến 17:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 08:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Đường Nước Giáo Luận đến nhà văn hóa ấp 5, xã Phú Cường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:00:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 01/07/2026 đến 12:30:00 ngày 01/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ cầu kênh Ông Kỹ đến trạm bơm hợp tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường. (Khu vực từ Giếng nước Phú Cường đến nhà ông Nguyễn Văn Dũng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/07/2026 đến 10:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Kênh Mười Tải dọc kênh Đồng Tiến đến trạm Nuôi trồng thủy sản Võ Hoàng Thập).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/07/2026 đến 11:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm Bơm Gò Cát 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Định).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/07/2026 đến 14:30:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Cát, xã Phú Cường. (Khu vực từ Lê Hồng Hiệp đến nhà ông Nguyễn Cao Trúc).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Gò Cát 1, Bơm Gò Cát 2

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/07/2026 đến 17:00:00 ngày 02/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Lò giết mổ dọc theo đường ĐT 844 đến Áo cưới Do Do).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 09:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thành, xã Phú Thọ. (Khu vực từ nhà bà Nguyễn Thị Bé đến nhà bà Nguyễn Thị Tha).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/07/2026 đến 17:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ quán cơm Ngọc Ánh dọc theo đường ĐT 843 đến chợ Phú Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/07/2026 đến 11:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ. (Khu vực từ cửa hàng Tole Nam Thuận Phong đến cầu Tổng Đài).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/07/2026 đến 16:30:00 ngày 03/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực trạm bơm Cây Gáo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực cù lao Sếp trên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/06/2026 đến 17:00:00 ngày 29/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp