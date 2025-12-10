Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 10 – 14/12/2025): Nhiều hộ dân cư sáng sớm đã không còn điện để dùng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 10 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp 2; ấp 3; ấp 4 và ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thị Tứ; ấp Một Ngàn; ấp 2 và ấp 3, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trường Bình A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.

