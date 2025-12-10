Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 10 – 14/12/2025): Nhiều hộ dân cư sáng sớm đã không còn điện để dùng
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện liên tục nhiều giờ.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 10 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 10 – 14/12/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp 2; ấp 3; ấp 4 và ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Mỹ A, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thị Tứ; ấp Một Ngàn; ấp 2 và ấp 3, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Bình A, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Long Mỹ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phước Hưng, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: Xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Vị Thủy, xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 10/12/2025 đến 14/12/2025.
