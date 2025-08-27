Loại cá được ví như "linh dược của đàn ông", phổ biến ở miền Trung và miền Tây, giá có thể vài triệu/con
So với các loại cá nước ngọt, loại cá này có giá cao hơn hẳn nhờ công dụng vượt trội.
Bên cạnh các loại thịt hay rau xanh, cá được đánh giá là nguồn dinh dưỡng quan trọng và không thể thiếu trong mâm cơm của các gia đình. Có nhiều loài cá không chỉ chế biến được thành nhiều món ăn ngon mà còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt phù hợp với một số đối tượng cụ thể. Cũng bởi điều này mà thành của chúng đôi khi có thể cao hơn so với các loại cá phổ biến thông thường.
Sau đây là một ví dụ, loại cá chủ yếu xuất hiện ở khu vực miền Trung hoặc miền Tây Việt Nam, được ví như "linh dược của đàn ông". Đó là cá chình. Được biết, cá chính là loài cá nước ngọt nhưng cũng có thể sống ở môi trường nước lợ ở các cửa sông, cửa biển.
Được mệnh danh như linh dược của phái mạnh là nhờ hàm lượng dinh dưỡng bên trong cá. Cụ thể, cá chình chứa lượng lớn protein, omega-3, vitamin A, B1, B6, B12, kẽm, và các khoáng chất thiết yếu khác như sắt, phốt-pho, giúp hỗ trợ tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch.
Với hàm lượng protein và chất béo tốt, cá chình mang lại nhiều lợi ích cho nam giới, đặc biệt là trong việc cải thiện sức khỏe sinh lý và thể lực. Ngoài ra, ăn cá chính còn giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, hỗ trợ quá trình phục hồi cơ thể, đặc biệt là cho những người có sức khỏe yếu hoặc người đang tập luyện thể thao.
Cá chình phổ biến ở đâu, vào mùa nào?
Tại Việt Nam, cá chình chủ yếu được tìm thấy ở các tỉnh miền Trung và miền Tây Nam Bộ, nơi có hệ thống sông suối dày đặc và môi trường tự nhiên phù hợp với sự sinh trưởng của loài cá này. Miền Trung là khu vực nổi bật với cá chình, đặc biệt ở các tỉnh như Quảng Ngãi cũ, Bình Định cũ, Quảng Nam cũ, và Hà Tĩnh.
Các con sông như Trà Khúc và các khu vực ven biển của Bình Định (nay là Khánh Hòa), Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) có nhiều cá chình sinh sống. Nơi đây, cá chình được khai thác chủ yếu từ các sông, ao hồ và vùng nước lợ gần biển. Cá chình sinh trưởng nhanh và rất phù hợp với các điều kiện thủy sinh tại khu vực này.
Miền Tây Nam Bộ cũng là một trong những nơi có cá chình phong phú, với các tỉnh như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp. Tại đây, cá chình sống chủ yếu trong các kênh rạch, sông ngòi lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng như Long Xuyên (An Giang), Cần Thơ nổi tiếng với các giống cá chình đặc sản, thường được khai thác để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Mùa sinh sản chủ yếu của loài cá linh dược này chủ yếu vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, khi nhiệt độ nước ổn định và có nhiều nguồn thức ăn. Đây cũng là thời điểm cá chình đẻ trứng, và do đó, sản lượng đánh bắt tăng cao vào mùa này. Những tháng tháng 6 đến tháng 9 là mùa thu hoạch chính của cá chình, khi cá trưởng thành và có chất lượng thịt tốt nhất.
Các ngư dân thường sử dụng lưới đánh cá hoặc bẫy cá để bắt cá chình trong các con sông, ao hồ hoặc kênh rạch. Đặc biệt ở một số nơi, người ta còn sử dụng cọc tre và lưới cuộn để thu hoạch cá. Sau khi được bắt lên bờ, cá sẽ được chuyển tới chợ đầu mối hoặc cơ sở kinh doanh, bán tươi sống cho người dân. Ở khu vực miền Bắc hay các thành phố lớn, việc tìm mua cá chình tại chợ hay siêu thị khó khăn hơn. Chủ yếu người mua phải tìm ở các cơ sở hay chợ hải sản chuyên dụng hoặc những siêu thị lớn và chỉ có 1 số thời điểm trong năm mới có.
Theo Báo Khánh Hòa, giá bán cá chình thương phẩm dao động tùy thuộc vào trọng lượng và chất lượng cá. Cá loại 1 (khoảng 3–6 kg/con) thường có giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/kg, trong khi cá loại 2 có giá từ 370.000 đến 500.000 đồng/kg . Với trọng lượng từ 2 đến 7 kg/con, giá bán có thể từ 1 triệu đến 4 triệu đồng/con, mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi.
Món ngon dễ chế biến từ cá chình
1. Cá chình kho tộ
2. Cá chình nướng riềng mẻ
3. Lẩu cá chình
