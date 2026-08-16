Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026

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Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 16/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 15/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 15/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 - Ảnh 2.Hôm nay 13/8 có 2 người cùng trúng Vietlott với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 75 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 16/8/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 16/8/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O


10.000.000
Giải Nhì

O O O O


300.000
Giải Ba

O O O


30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 - Ảnh 3.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 16/8/2026 - Ảnh 4.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế


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