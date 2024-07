Loại quả màu đỏ giúp hạ đường huyết, ngừa ung thư đang được bán đầy ở các siêu thị Việt

Ngoài ra, quả sơ ri ngăn chặn sự hình thành ung thư ở giai đoạn đầu và do đó, có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh. Như đã nói ở trên, quả sơ ri chứa nhiều vitamin C gấp 50-100 lần so với chanh hoặc cam. Vitamin C có khả năng ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do đối với các tế bào khác nhau.