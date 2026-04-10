Thực phẩm nên ăn

Một số thực phẩm nên có trong thực đơn hàng ngày cho người tiểu đường gồm: Thực phẩm cung cấp carbohydrate phức hợp: Ngũ cốc nguyên hạt, hạt diêm mạch, yến mạch, các loại khoai củ, gạo lứt, lúa mạch…

Thực phẩm cung cấp chất đạm ít béo: Thịt gia súc hoặc gia cầm bỏ mỡ và da, các loại đậu (đặc biệt là đậu nành), các loại cá, thủy hải sản…

Thực phẩm cung cấp chất xơ: Các loại rau lá xanh (cải xanh, cải ngọt, bông cải xanh, mồng tơi…), các loại đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu ngự…), ngũ cốc nguyên hạt, măng tây, cà rốt, củ dền…

Thực phẩm cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa: Các loại quả mọng (dâu tây, mâm xôi, việt quất…), trái cây họ cam quýt (bưởi, chanh, cam, quýt…), táo, lê, quả thơm…

Thực phẩm cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn

Người bệnh tiểu đường cần hạn chế tối đa hoặc tránh hoàn toàn việc dung nạp carbohydrate tinh chế, đường bổ sung, chất kích thích, cholesterol, chất béo có hại (chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa), chất bảo quản và gia vị công nghiệp… từ thực phẩm, cụ thể:

Thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế: Cơm trắng, bánh kẹo, bánh mì trắng, bún/phở/miến từ gạo tẻ, xôi nếp…

Thực phẩm chứa hàm lượng đường bổ sung cao: Món ăn nêm nếm nhiều đường, nước ngọt đóng chai, nước ngọt có ga, nước trái cây đóng lon, trái cây sấy, siro, kem, các loại mứt, kẹo…

Thực phẩm chứa nhiều cholesterol, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như: Nội tạng động vật, da và mỡ động vật, dầu dừa, dầu cọ, lạp xưởng nhiều mỡ, món ăn chiên ngập dầu…

Thực phẩm chứa nhiều gia vị, chất bảo quản, chất điều vị: Để tránh thúc đẩy phản ứng viêm nhiễm tiến triển nghiêm trọng, người bệnh tiểu đường nên hạn chế dung nạp các loại thực phẩm như thịt hộp, thịt xông khói, món ăn chế biến công nghiệp, thực phẩm muối chua…

Thực phẩm chứa chất kích thích: Dụng nạp chất kích thích sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng tiểu đường nguy hiểm, vì vậy người bệnh tiểu đường cần tránh tiêu thụ bia, rượu, cocktail, nước tăng lực…

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Thứ 2 Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 200 g cháo yến mạch nấu tôm 1 quả táo và 10 g bơ đậu phộng 1 chén cơm gạo lứt 100 g cá hồi áp chảo 100 g canh cải xanh 1 chén cơm gạo lứt 100 g thịt nạc heo luộc 100 g cải thìa xào (sử dụng dầu hạt cải) 180 ml sinh tố bơ không đường Thứ 3 Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 180 g yến mạch ngâm qua đêm ăn cùng trái cây tươi 150 g khoai lang luộc 1 chén cơm gạo lứt 150 g cá ngừ kho thơm 100 g canh củ dền khoai tây 1 chén cơm gạo lứt 200 g bông cải xanh xào tôm 100 g canh khoai mỡ thịt nạc băm 180 ml sữa hạt sen Thứ 4 Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 180 ml sữa tách béo 100 g bánh chuối yến mạch 180 ml sinh tố mãng cầu không đường 1 chén cơm gạo lứt 100 g tôm rang 100 g canh cải bó xôi ½ quả táo 1 chén cơm gạo lứt 150 g thịt nạc heo xào giá đỗ 100 g rau củ luộc 100 ml sữa chua hy lạp ăn kèm 20 g hạt óc chó Thứ 5 Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 200 g miến khoai lang nấu tôm mực 100 g dâu tây 250 g Salad cá hồi và quả bơ 1 chén cơm gạo lứt 200 g cá diêu hồng hấp hongkong 100 g canh bí xanh 1 chén cơm gạo lứt 200 g cá thu sốt cà 100 g rau muống luộc 1 quả trứng luộc Thứ 6 Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 250 g cháo yến mạch đậu xanh nấu thịt nạc băm 100 g súp bí đỏ, thịt gà xé 1 chén cơm gạo lứt 180 g cá basa kho nhạt 100 g canh bí đỏ nấu sườn 250 g bún gạo lứt nấu thịt viên (thịt nạc) cùng rau củ 180 ml sinh tố cần tây, táo Thứ 7 Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 150 g bánh mì nguyên cám ăn cùng 1 quả trứng gà ốp la 180 ml sữa hạnh nhân và hạt óc chó 1 chén cơm gạo lứt 180 g cá hồi sốt cam 100 g canh cải ngọt nấu thịt nạc băm 1 chén cơm gạo lứt 180 g ức gà xào cà rốt và su su 100 g canh rau má 100 g salad bơ, trứng luộc Chủ nhật Bữa sáng Bữa phụ Bữa trưa Bữa chiều Bữa phụ Món ăn 250 g phở gạo lứt nấu ức gà 180 ml sữa yến mạch 1 chén cơm gạo lứt 100 g trứng đúc thịt (dùng dầu hạt cải) 100 g bắp cải luộc 1 chén cơm gạo lức 100 g đùi gà bỏ da đút lò 150 g mướp luộc 180 ml sinh tố dâu không đường

