Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Thứ sáu, 10:01 10/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn trong 7 ngày cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ và gia vị, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo.

Thực phẩm nên ăn

Một số thực phẩm nên có trong thực đơn hàng ngày cho người tiểu đường gồm: Thực phẩm cung cấp carbohydrate phức hợp: Ngũ cốc nguyên hạt, hạt diêm mạch, yến mạch, các loại khoai củ, gạo lứt, lúa mạch…

Thực phẩm cung cấp chất đạm ít béo: Thịt gia súc hoặc gia cầm bỏ mỡ và da, các loại đậu (đặc biệt là đậu nành), các loại cá, thủy hải sản…

Thực phẩm cung cấp chất xơ: Các loại rau lá xanh (cải xanh, cải ngọt, bông cải xanh, mồng tơi…), các loại đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu ngự…), ngũ cốc nguyên hạt, măng tây, cà rốt, củ dền…

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường - Ảnh 1.

Một số thực phẩm nên có trong thực đơn hàng ngày cho người tiểu đường gồm: Thực phẩm cung cấp carbohydrate phức hợp: Ngũ cốc nguyên hạt, hạt diêm mạch, yến mạch...

Thực phẩm cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa: Các loại quả mọng (dâu tây, mâm xôi, việt quất…), trái cây họ cam quýt (bưởi, chanh, cam, quýt…), táo, lê, quả thơm…

Thực phẩm cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn

Người bệnh tiểu đường cần hạn chế tối đa hoặc tránh hoàn toàn việc dung nạp carbohydrate tinh chế, đường bổ sung, chất kích thích, cholesterol, chất béo có hại (chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa), chất bảo quản và gia vị công nghiệp… từ thực phẩm, cụ thể:

Thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế: Cơm trắng, bánh kẹo, bánh mì trắng, bún/phở/miến từ gạo tẻ, xôi nếp…

Thực phẩm chứa hàm lượng đường bổ sung cao: Món ăn nêm nếm nhiều đường, nước ngọt đóng chai, nước ngọt có ga, nước trái cây đóng lon, trái cây sấy, siro, kem, các loại mứt, kẹo…

Thực phẩm chứa nhiều cholesterol, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như: Nội tạng động vật, da và mỡ động vật, dầu dừa, dầu cọ, lạp xưởng nhiều mỡ, món ăn chiên ngập dầu…

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường - Ảnh 2.

Người bị tiểu đường cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn thực phẩm chứa nhiều cholesterol, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như: Nội tạng động vật, da và mỡ động vật, dầu dừa, dầu cọ, lạp xưởng nhiều mỡ.

Thực phẩm chứa nhiều gia vị, chất bảo quản, chất điều vị: Để tránh thúc đẩy phản ứng viêm nhiễm tiến triển nghiêm trọng, người bệnh tiểu đường nên hạn chế dung nạp các loại thực phẩm như thịt hộp, thịt xông khói, món ăn chế biến công nghiệp, thực phẩm muối chua…

Thực phẩm chứa chất kích thích: Dụng nạp chất kích thích sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng tiểu đường nguy hiểm, vì vậy người bệnh tiểu đường cần tránh tiêu thụ bia, rượu, cocktail, nước tăng lực…

Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường

Thứ 2

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

200 g cháo yến mạch nấu tôm

1 quả táo và 10 g bơ đậu phộng

1 chén cơm gạo lứt

100 g cá hồi áp chảo

100 g canh cải xanh

1 chén cơm gạo lứt

100 g thịt nạc heo luộc

100 g cải thìa xào (sử dụng dầu hạt cải)

180 ml sinh tố bơ không đường

Thứ 3

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

180 g yến mạch ngâm qua đêm ăn cùng trái cây tươi

150 g khoai lang luộc

1 chén cơm gạo lứt

150 g cá ngừ kho thơm

100 g canh củ dền khoai tây

1 chén cơm gạo lứt

200 g bông cải xanh xào tôm

100 g canh khoai mỡ thịt nạc băm

180 ml sữa hạt sen

Thứ 4

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

180 ml sữa tách béo

100 g bánh chuối yến mạch

180 ml sinh tố mãng cầu không đường

1 chén cơm gạo lứt

100 g tôm rang

100 g canh cải bó xôi

½ quả táo

1 chén cơm gạo lứt

150 g thịt nạc heo xào giá đỗ

100 g rau củ luộc

100 ml sữa chua hy lạp ăn kèm 20 g hạt óc chó

Thứ 5

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

200 g miến khoai lang nấu tôm mực

100 g dâu tây

250 g Salad cá hồi và quả bơ

1 chén cơm gạo lứt

200 g cá diêu hồng hấp hongkong

100 g canh bí xanh

1 chén cơm gạo lứt

200 g cá thu sốt cà

100 g rau muống luộc

1 quả trứng luộc

Thứ 6

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

250 g cháo yến mạch đậu xanh nấu thịt nạc băm

100 g súp bí đỏ, thịt gà xé

1 chén cơm gạo lứt

180 g cá basa kho nhạt

100 g canh bí đỏ nấu sườn

250 g bún gạo lứt nấu thịt viên (thịt nạc) cùng rau củ

180 ml sinh tố cần tây, táo

Thứ 7

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

150 g bánh mì nguyên cám ăn cùng 1 quả trứng gà ốp la

180 ml sữa hạnh nhân và hạt óc chó

1 chén cơm gạo lứt

180 g cá hồi sốt cam

100 g canh cải ngọt nấu thịt nạc băm

1 chén cơm gạo lứt

180 g ức gà xào cà rốt và su su

100 g canh rau má

100 g salad bơ, trứng luộc

Chủ nhật

Bữa sáng

Bữa phụ

Bữa trưa

Bữa chiều

Bữa phụ

Món ăn

250 g phở gạo lứt nấu ức gà

180 ml sữa yến mạch

1 chén cơm gạo lứt

100 g trứng đúc thịt (dùng dầu hạt cải)

100 g bắp cải luộc

1 chén cơm gạo lức

100 g đùi gà bỏ da đút lò

150 g mướp luộc

180 ml sinh tố dâu không đường
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top