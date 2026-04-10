Thực đơn 7 ngày cho người tiểu đường
GĐXH - Dưới đây là gợi ý thực đơn trong 7 ngày cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng phương pháp chế biến ít dầu mỡ và gia vị, người bệnh tiểu đường có thể tham khảo.
Thực phẩm nên ăn
Một số thực phẩm nên có trong thực đơn hàng ngày cho người tiểu đường gồm: Thực phẩm cung cấp carbohydrate phức hợp: Ngũ cốc nguyên hạt, hạt diêm mạch, yến mạch, các loại khoai củ, gạo lứt, lúa mạch…
Thực phẩm cung cấp chất đạm ít béo: Thịt gia súc hoặc gia cầm bỏ mỡ và da, các loại đậu (đặc biệt là đậu nành), các loại cá, thủy hải sản…
Thực phẩm cung cấp chất xơ: Các loại rau lá xanh (cải xanh, cải ngọt, bông cải xanh, mồng tơi…), các loại đậu (đậu xanh, đậu nành, đậu ngự…), ngũ cốc nguyên hạt, măng tây, cà rốt, củ dền…
Thực phẩm cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa: Các loại quả mọng (dâu tây, mâm xôi, việt quất…), trái cây họ cam quýt (bưởi, chanh, cam, quýt…), táo, lê, quả thơm…
Thực phẩm cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn
Người bệnh tiểu đường cần hạn chế tối đa hoặc tránh hoàn toàn việc dung nạp carbohydrate tinh chế, đường bổ sung, chất kích thích, cholesterol, chất béo có hại (chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa), chất bảo quản và gia vị công nghiệp… từ thực phẩm, cụ thể:
Thực phẩm giàu carbohydrate tinh chế: Cơm trắng, bánh kẹo, bánh mì trắng, bún/phở/miến từ gạo tẻ, xôi nếp…
Thực phẩm chứa hàm lượng đường bổ sung cao: Món ăn nêm nếm nhiều đường, nước ngọt đóng chai, nước ngọt có ga, nước trái cây đóng lon, trái cây sấy, siro, kem, các loại mứt, kẹo…
Thực phẩm chứa nhiều cholesterol, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa như: Nội tạng động vật, da và mỡ động vật, dầu dừa, dầu cọ, lạp xưởng nhiều mỡ, món ăn chiên ngập dầu…
Thực phẩm chứa nhiều gia vị, chất bảo quản, chất điều vị: Để tránh thúc đẩy phản ứng viêm nhiễm tiến triển nghiêm trọng, người bệnh tiểu đường nên hạn chế dung nạp các loại thực phẩm như thịt hộp, thịt xông khói, món ăn chế biến công nghiệp, thực phẩm muối chua…
Thực phẩm chứa chất kích thích: Dụng nạp chất kích thích sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng tiểu đường nguy hiểm, vì vậy người bệnh tiểu đường cần tránh tiêu thụ bia, rượu, cocktail, nước tăng lực…
Thứ 2
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
200 g cháo yến mạch nấu tôm
1 quả táo và 10 g bơ đậu phộng
1 chén cơm gạo lứt
100 g cá hồi áp chảo
100 g canh cải xanh
1 chén cơm gạo lứt
100 g thịt nạc heo luộc
100 g cải thìa xào (sử dụng dầu hạt cải)
180 ml sinh tố bơ không đường
Thứ 3
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
180 g yến mạch ngâm qua đêm ăn cùng trái cây tươi
150 g khoai lang luộc
1 chén cơm gạo lứt
150 g cá ngừ kho thơm
100 g canh củ dền khoai tây
1 chén cơm gạo lứt
200 g bông cải xanh xào tôm
100 g canh khoai mỡ thịt nạc băm
180 ml sữa hạt sen
Thứ 4
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
180 ml sữa tách béo
100 g bánh chuối yến mạch
180 ml sinh tố mãng cầu không đường
1 chén cơm gạo lứt
100 g tôm rang
100 g canh cải bó xôi
½ quả táo
1 chén cơm gạo lứt
150 g thịt nạc heo xào giá đỗ
100 g rau củ luộc
100 ml sữa chua hy lạp ăn kèm 20 g hạt óc chó
Thứ 5
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
200 g miến khoai lang nấu tôm mực
100 g dâu tây
250 g Salad cá hồi và quả bơ
1 chén cơm gạo lứt
200 g cá diêu hồng hấp hongkong
100 g canh bí xanh
1 chén cơm gạo lứt
200 g cá thu sốt cà
100 g rau muống luộc
1 quả trứng luộc
Thứ 6
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
250 g cháo yến mạch đậu xanh nấu thịt nạc băm
100 g súp bí đỏ, thịt gà xé
1 chén cơm gạo lứt
180 g cá basa kho nhạt
100 g canh bí đỏ nấu sườn
250 g bún gạo lứt nấu thịt viên (thịt nạc) cùng rau củ
|
180 ml sinh tố cần tây, táo
Thứ 7
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
150 g bánh mì nguyên cám ăn cùng 1 quả trứng gà ốp la
180 ml sữa hạnh nhân và hạt óc chó
1 chén cơm gạo lứt
180 g cá hồi sốt cam
100 g canh cải ngọt nấu thịt nạc băm
1 chén cơm gạo lứt
180 g ức gà xào cà rốt và su su
100 g canh rau má
100 g salad bơ, trứng luộc
Chủ nhật
Bữa sáng
Bữa phụ
Bữa trưa
Bữa chiều
Bữa phụ
Món ăn
250 g phở gạo lứt nấu ức gà
180 ml sữa yến mạch
1 chén cơm gạo lứt
100 g trứng đúc thịt (dùng dầu hạt cải)
100 g bắp cải luộc
1 chén cơm gạo lức
100 g đùi gà bỏ da đút lò
150 g mướp luộc
180 ml sinh tố dâu không đường
