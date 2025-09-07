Loại thịt được người Mỹ đánh giá rất tốt cho sức khoẻ hoá ra bán đầy chợ Việt, giá rẻ hơn thịt lợn

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ MedicineNet, protein là một trong những trụ cột dinh dưỡng. Việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống là rất quan trọng vì nó giúp duy trì khối lượng cơ, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng khỏe mạnh.

Để cung cấp protein cho cơ thể, bạn có thể chọn nhiều loại thịt khác nhau, trong đó phần ức gà được xem là một trong những lựa chọn tốt nhất vì chứa hàm lượng chất béo thấp, trong khi vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin B12, niacin, sắt, kẽm và omega-3.

Một thực tế ở các chợ dân sinh Việt Nam, thịt ức gà công nghiệp được bán rẻ hơn nhiều thịt lợn. Song thịt gà lại chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu bữa ăn của người Việt.

Theo số liệu thống kê của Bộ NNPTNT, thịt lợn chiếm tới 65-70% trong cơ cấu bữa ăn của các gia đình, trong khi thịt gia cầm chỉ chiếm từ 15-20%, số còn lại là thịt bò và thủy hải sản.

Vì sao nên chọn ức gà trong chế độ ăn của bạn?

Trong thực đơn hàng ngày, thịt có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng không phải tất cả các loại thịt đều giống nhau. Nếu bạn ăn thịt, bạn nên tìm thịt nạc vì chúng có ít chất béo bão hòa hơn so với thịt mỡ và thịt chế biến sẵn.

Trong số các loại thịt nạc thì thịt gia cầm (bao gồm gà, gà tây, ngỗng và vịt) là loại tốt nhất. Thịt gia cầm cũng được chứng minh là nguồn cung cấp acid béo không bão hòa đa nối đôi thiết yếu, trong đó đặc biệt là acid béo omega 3 (giúp phòng chống các bệnh tim mạch) mà các thịt khác không có. Đặc biệt, các loại chất béo này cao hơn ở thịt gà thả vườn vì chế độ ăn đa dạng hơn.

5 công dụng tuyệt vời của ức gà với sức khỏe

Ức gà giúp giảm cân

Một nghiên cứu khoa học năm 2016 về béo phì chỉ ra rằng protein trong ức gà giúp hỗ trợ giảm cân toàn thân và tạo khối lượng cơ nạc. Đối với người đang giảm cân, ăn ức gà giúp cơ thể không bị bỏ đói lại vừa kích thích quá trình tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả. Protein trong ức gà tạo cảm giác no lâu hơn nên hãy ăn kèm nó với rau củ.

Giúp cơ bắp chắc khỏe

Ức gà chứa nhiều protein nên đây được xem là món ăn không thể bỏ qua trong thực đơn tăng cơ. Nhóm vitamin B và niacin trong ức gà đặc biệt tốt cho những người hoạt động thường xuyên vì chúng giúp cơ thể hoạt động tốt trong suốt quá trình rèn luyện thể chất.

Tốt cho xương khớp

Hàm lượng protein cao cộng với lượng phốt pho trong thịt gà là những chất cần thiết cho hệ xương và răng. Làm giảm khả năng loãng xương và hỗ trợ hệ thần kinh liên quan.

Giảm cao huyết áp

Giá trị dinh dưỡng của ức gà thể hiện ở lượng protein cao góp phần giảm áp suất mạch máu nên hỗ trợ điều chỉnh cân bằng huyết áp. Nó còn chứa một lượng axit béo tốt là omega3 chống đột quỵ.

Ngăn ngừa thiếu máu

Tạo lập các tế bào hồng cầu: Tất cả các sản phẩm thịt đều giàu vitamin B12 vốn rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và tạo ra các dây thần kinh trong cơ thể chúng ta. Ức gà là một nguồn đáng kể vitamin này và việc ăn ức gà giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh như thiếu máu và bệnh Crohn, theo Bold Sky.

Giảm nguy cơ ung thư

Các nghiên cứu cho biết ăn ức gà có thể làm giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng. Tiêu thụ ức gà thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư đến một mức độ nhất định.

Ăn ức gà sao cho an toàn, tốt nhất cho sức khỏe?

Ức gà là thực phẩm giàu calo, ít chất béo nên ức gà rất thích hợp cho người thừa cân và muốn giảm cân. Tuy nhiên, đối với những người chọn ức gà làm thực phẩm chính để giảm cân, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không nên ăn ức gà thường xuyên và liên tục trong một thời gian dài với hàm lượng lớn. Vì ức gà ăn quá nhiều sẽ rất khó tiêu. Nếu bạn tiêu thụ thịt gà quá mức bộ máy tiêu hóa sẽ phải mất nhiều giờ để làm việc, vừa gây khó chịu cho cơ thể, vừa không có lợi về mặt tiêu hóa.

Ngoài ra, việc mua gà không rõ nguồn gốc dễ khiến bạn ăn phải loại thịt gà có chứa chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh mà người nuôi đưa vào cơ thể gia cầm trong quá trình nuôi dưỡng. Nếu người tiêu dùng ăn phải loại gà này tác hại cho sức khỏe rất lớn, đó là cơ thể sẽ dư thừa protein và tích tụ nhiều cholesterol, tạo gánh nặng cho gan và thận…

Để an toàn cho sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo, trung bình 1 bữa ăn bạn có thể ăn 150-200g ức gà. Đối với người vận động ở cường độ cao và tiêu hóa tốt có thể ăn tăng thêm từ 300-400g.