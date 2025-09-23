Mặc quần âu đi với giày gì?

Quần âu đi với giày Derby

Derby là mẫu giày có thiết kế phần dây buộc. Nó có đặc điểm khá nổi bật nằm ở thiết kế mở của chi tiết mui giày. Đối với kiểu này thì phần dây buộc sẽ ở phía trên và thiết kế mở.

Cổ giày derby khá thấp và sẽ để lộ mắt cá chân người mang. Kết hợp quần âu đi với giày Derby quý ông có thể ko cần sử dụng đến tất chân. Nó sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất khi bạn phối cùng quần âu dáng ngắn đến khoảng mắt cá chân.

Quần âu đi với giày Oxford

Oxford là mẫu giày có thiết kế phần cổ nằm dưới mắt cá chân, có đế thấp và phần dây giày thắt chặt, buộc khít với nhau. Kiểu giày này khá phổ biến, sang trọng, nam tính và lịch lãm nên rất được sự ưa chuộng của các quý ông.

Nếu như bạn chưa biết nên lựa chọn phối quần âu đi với giày gì thì đừng quá lăn tăn, hãy chọn luôn oxford nhé. Màu sắc của giày có thể trùng với thắt lưng hoặc áo mặc kèm là quá hoàn hảo.

Quần âu đi với giày lười

Đây là thiết kế giày không dây rất được lòng các quý ông trung tuổi bởi sự tiện dùng trong cách mang. Nó có thiết kế không dây, dễ dàng xỏ chân và mang tới cảm giác thoải mái dành cho người sử dụng.

Sự lựa chọn quần âu đi với giày lười phù hợp cho những anh em văn phòng thường xuyên phải sử dụng 2 item quần âu và giày. Hoặc những buổi hẹn hò, dạo phố hay đi chơi cùng bạn bè cũng rất phù hợp.

Quần âu đi với giày chelsea boot

Rất nhiều quý ông nghĩ rằng mẫu giày chelsea boot dường như chỉ phù hợp để phối cùng những thiết kế quần jean cá tính hoặc bụi bặm. Xong khi được phối cùng quần âu nó lại mang tới một phong cách thời trang cực kỳ cá tính, độc đáo và ấn tượng.

Sự lựa chọn quần âu và giày chelsea boot rất được giới trẻ yêu thích bởi sự phá cách trong thời trang, sự chỉn chu và rất sành điệu. Hãy thử với sự kết hợp này để thay đổi hình ảnh của mình.

Kết hợp quần âu với giày thể thao

Nếu bạn lựa chọn 2 item này mix cùng nhau nó sẽ mang tới cho bạn 1 hình ảnh trẻ trung, năng động, cá tính, tươi trẻ và rất mới lạ. Cách lựa chọn thời trang này đang rất phổ biến, nó phù hợp với các hoạt động từ đi làm đến đi chơi, hẹn hò hay dạo phố.

Lưu ý khi chọn giày đi với quần âu

Để sở hữu set đồ ưng ý và thời trang, việc chọn giày đi cùng quần âu cần lưu ý: Chọn giày phù hợp với hoàn cảnh: Mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ yêu cầu một phong cách ăn mặc riêng. Giày tây phù hợp với môi trường công sở, giày Sneaker năng động cho những buổi dạo phố, giày lười thoải mái khi ở nhà...

Chọn giày phù hợp với vóc dáng: Người cao gầy có thể lựa chọn nhiều kiểu giày khác nhau, trong khi người chân ngắn nên ưu tiên những đôi giày có khả năng "hack" chiều cao.

Chọn màu sắc hài hòa: Nên chọn màu giày hài hòa với màu sắc của quần âu, áo và phụ kiện. Chọn size giày vừa vặn, thoải mái: Size giày vừa vặn sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tự tin khi di chuyển.