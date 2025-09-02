Mới nhất
Tháng 9 rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm "yêu nước" đong đầy tự hào dân tộc

Thứ ba, 19:00 02/09/2025 | Ẩm thực 360
GĐXH - Tháng 9, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chuẩn bị mâm cơm “yêu nước” đặc biệt, gói trọn hương vị truyền thống và niềm tự hào dân tộc.

Tháng 9 về, tháng mà không ít gia đình Việt lại làm những mâm cơm mừng Quốc khánh để dâng lên bàn thờ gia tiên rồi sum vầy gia đình. Với chị Vũ Thu Hương (Hà Nội), tháng mới còn là dịp để hòa nhịp tinh thần dân tộc khi chị lựa chọn chuẩn bị một mâm cơm "Yêu Nước" với sắc đỏ – vàng rực rỡ, biểu tượng của Tổ quốc.

Chị Hương chia sẻ: "Tôi muốn mâm cơm ngày đầu tháng không chỉ là sự sum vầy, mà còn gợi nhắc về niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong năm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9."

Mâm lễ mặn được chị Hương chăm chút từng món, vừa giữ gìn hương vị truyền thống, vừa mang tính biểu tượng sâu sắc:

1. Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng đỏ – biểu trưng cho khởi đầu may mắn, thanh cao. 

2. Xôi gấc "Lá cờ đỏ sao vàng" – màu đỏ của hạnh phúc, màu vàng của thịnh vượng. 

3. Tôm cua hấp nước dừa Việt Nam – gợi vị ngọt mát, sum vầy. 

4. Nem rán tôm thịt truyền thống – món ăn quen thuộc trên mọi mâm cỗ gia đình. 

5. Bánh bao "yêu nước" – sáng tạo từ món ăn dân dã, gửi gắm niềm tự hào. 

6. Salad "gen Z yêu nước" – sự kết hợp hiện đại, biểu thị sức sống trẻ trung. 

7. Canh bóng thả truyền thống – món ăn thanh tao, gắn liền văn hóa ẩm thực lâu đời.  

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình ngày lễ Quốc khánh rực rỡ sắc đỏ vàng với xôi gấc lá cờ đỏ sao vàng, gà luộc cánh tiên, cua hấp, nem rán truyền thống, bánh bao đỏ và bánh trung thu hình bản đồ Việt Nam – gói trọn tinh hoa ẩm thực và niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: NVCC)

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 2.

Mâm cỗ ngày lễ Quốc khánh trang trí cờ Tổ quốc bằng hoa hồng đỏ và cúc vàng, kèm bánh Trung thu hình bản đồ Việt Nam, bánh ngọt cờ đỏ sao vàng và mâm quả đỏ rực – biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. (Ảnh: NVCC)

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 3.

Mâm lễ Quốc khánh độc đáo với bánh Trung thu đỏ khắc hình bản đồ Việt Nam, mâm bánh xu xê gắn sao vàng, thạch rau câu và flan trang trí cờ đỏ rực rỡ. (Ảnh: NVCC)

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 4.

Mâm cỗ “yêu nước” rực rỡ sắc đỏ – vàng, kết hợp món truyền thống và hiện đại, không chỉ để sum vầy gia đình mà còn gửi gắm niềm tự hào dân tộc, tri ân lịch sử và khát vọng bình an trong tháng mới. (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, chị Hương còn chuẩn bị thêm những mâm cơm "Tổ quốc" với nhiều biến tấu độc đáo: từ mâm cỗ truyền thống gắn liền ký ức gia đình, đến mâm cơm sáng tạo mang sắc đỏ, vàng hiện đại. Mỗi mâm cơm không chỉ là sự đủ đầy cho bữa ăn sum họp, mà còn như một bức tranh nghệ thuật ẩm thực, tái hiện hình ảnh đất nước rực rỡ, gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương trong từng món ăn.

Mâm cơm "Tổ quốc" bao gồm các món:

1. Bê xào sả ớt "yêu nước" – cay nồng, đậm vị, điểm thêm miếng ớt đỏ rực rỡ như ngọn lửa nhiệt huyết.

2. Xôi gấc "cờ đỏ sao vàng" – màu đỏ son tượng trưng cho hạnh phúc, sao vàng năm cánh gợi nhắc niềm tự hào dân tộc.

3. Nem rán tôm thịt truyền thống – món ăn gắn liền với ký ức gia đình Việt.

4. Canh sườn nấu rau củ – bát canh ngọt lành, thanh mát, hòa quyện sắc cam, vàng, xanh của rau củ mùa thu.

5. Flan "yêu nước" – món tráng miệng hiện đại nhưng vẫn giữ hình ngôi sao vàng trên nền đỏ, như điểm nhấn kết nối truyền thống và sáng tạo.

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 5.

Từ mâm cỗ "Yêu Nước" rực rỡ tháng 9, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) còn sáng tạo thêm nhiều mâm cơm mang chủ đề "Tổ quốc" và "Mùa thu", vừa giản dị, gần gũi, vừa tràn đầy ý nghĩa. (Ảnh: NVCC)

Điểm đặc biệt, mỗi món ăn đều được chị Hương bày trí tinh tế trong những chiếc bát, đĩa gốm quen thuộc, khiến mâm cơm vừa gần gũi, vừa như một “bức tranh quê hương” sống động. (Ảnh: NVCC)

Mâm cơm mùa thu với tinh thần "Tổ quốc" của chị Hương gồm các món:

1. Miến xào cua biển "vị mặn Tổ quốc" 

2. Trứng chiên hành lá - trứng chiên là màu của sao vàng 

3. Bánh xu xê "yêu nước" - bánh xu xê đỏ vàng niềm tự hào 

4. Canh bí đỏ nấu thịt băm - canh bí đỏ thịt băm "mùa thu vàng" 

5. Cơm trắng - cơm trắng dẻo thơm sum họp  

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 9.

Mâm cơm mùa thu rực rỡ với miến xào cua biển, trứng chiên hành lá hình cờ đỏ sao vàng, bánh xu xê đỏ vàng, canh bí đỏ thịt băm và cơm trắng dẻo thơm – vừa ấm cúng gia đình, vừa gợi niềm tự hào dân tộc. (Ảnh: NVCC)

Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 10.
Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 11.
Tháng Bảy Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 12.

Mâm cơm mùa thu đậm sắc đỏ – vàng với miến xào cua biển, trứng chiên hành lá hình cờ đỏ sao vàng, bánh xu xê ngọt ngào, canh bí đỏ thịt băm thanh mát và bát cơm trắng dẻo thơm – vừa ấm cúng sum vầy, vừa gửi gắm niềm tự hào dân tộc trong từng hương vị.

Không chỉ là ẩm thực, những mâm cơm đặc biệt của chị Hương còn gửi gắm niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết. Trong từng hương vị, sắc màu, người ta thấy hiện hữu hình ảnh Tổ quốc, thấy tình yêu thương gia đình hòa cùng lòng yêu nước. Đó cũng là thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: từ căn bếp nhỏ, tinh thần Việt có thể lan tỏa và gắn kết muôn người.

Tháng 7 Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 14.12 mâm cơm ngon cuối tuần, cả nhà quây quần thưởng thức trước giờ diễu binh A80

GĐXH - Cuối tuần này, đừng bỏ qua 12 gợi ý mâm cơm ngon vừa đủ món, vừa dinh dưỡng để cả gia đình quây quần bên nhau trước giờ diễu binh A80.

Tháng 7 Âm lịch rực rỡ như màu cờ Tổ quốc: Mâm cơm “yêu nước” đong đầy tự hào dân tộc - Ảnh 15.Đi xem diễu binh 2/9 nên và không nên mang đồ ăn gì?

GĐXH - Không khí lễ hội thường kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nếu không muốn bị đói hoặc mất sức trong lúc chờ đợi, việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ là vô cùng cần thiết. Dưới đây là những món bạn nên và không nên cần cân nhắc.

Bảo An
