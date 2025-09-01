80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

80 năm trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, tinh thần độc lập và niềm kiêu hãnh dân tộc vẫn vẹn nguyên trong lòng mỗi người Việt. Không chỉ được nhắc nhớ qua những trang sử vàng, mà trong từng gian bếp Việt, tinh thần ấy còn được lưu giữ bằng những bữa cơm gia đình giản dị nhưng thiêng liêng.

Mỗi bữa cơm ngon không đơn thuần là hương vị, mà là hành trình trở về cội nguồn: miếng thịt kho, bát canh ngọt mát, hạt cơm trắng dẻo thơm… tất cả quyện lại thành một sợi dây gắn kết, hun đúc bản sắc và tinh thần Việt.

Mùa thu độc lập – từ trang sử đến gian bếp làm nên mâm cơm Việt

Mỗi độ thu về, hương hoa sữa nồng nàn lại gợi nhắc về mùa thu cách đây 80 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tinh thần ấy không chỉ được ghi dấu trong những trang sử vàng, mà còn được duy trì trong văn hóa gia đình – nơi mâm cơm trở thành sợi dây nối dài ký ức, gắn kết các thế hệ.

Theo chị Vũ Thu Hương, bữa cơm gia đình chính là "biểu tượng của sự đoàn viên", vừa dung dị, vừa thiêng liêng. Để kỷ niệm Quốc khánh 80 năm, chị đã cùng cộng đồng Yêu Bếp lan tỏa hình ảnh 80 mâm cơm đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam, như một cách thắp lửa tình thân và tri ân tiền nhân.

80 mâm cơm – 80 sắc màu tự hào dân tộc

Mỗi mâm cơm là một câu chuyện: có mâm cơm giản dị với bát canh rau tập tàng, đĩa cá kho làng quê; có mâm cơm lại rực rỡ sắc đỏ – vàng, tái hiện niềm tự hào dân tộc trong ngày Tết Độc lập.

Điều đặc biệt là sự hội tụ của ba miền: miền Bắc tinh tế trong từng món canh, món xào; miền Trung đậm đà với hương vị mặn mòi; miền Nam phóng khoáng, đầy ắp món ăn dân dã. 80 mâm cơm hòa quyện, như 80 mạch nguồn tụ về, tạo nên một dòng chảy bất tận của tình yêu Việt Nam.

Chị Hương xúc động chia sẻ: "Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được làm người Việt Nam, để được quây quần bên mâm cơm gia đình, để được sống trong tình thương và niềm tự hào dân tộc."

Dưới đây là 80 mâm cơm chan chứa tình thân do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chuẩn bị, như một lời chào mừng Quốc khánh 80 năm đầy tự hào.

80 mâm cơm gia đình – lời chào mừng Quốc khánh từ gian bếp Việt

Mâm cơm gia đình 1

- Canh dưa chua nấu sườn bò

- Chả lụa

- Thịt bò xào củ quả

- Rau sống ăn kèm

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình giản dị nhưng chan chứa tình thân.

Mâm cơm gia đình 2

- Lòng xào dưa chua

- Canh bí đỏ nấu xương

- Trứng xào cà chua

- Rau rừng xào

- Rau cải luộc kèm trứng

- Niêu cơm trắng

- Bưởi da xanh

Hạnh phúc sum vầy bên mâm cơm gia đình buổi tối.

Mâm cơm gia đình 3

- Dưa muối

- Tôm rim thịt ba chỉ

- Rau muống luộc

- Nước rau

- Thịt quay

- Lạc luộc

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – sợi dây kết nối yêu thương.

Mâm cơm gia đình 4

- Canh bí nấu tôm

- Thịt kho tàu và chả, trứng cút

- Xôi 7 màu

- Nem tai trộn thính

- Lạc rang muối

- Niêu cơm trắng

Cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình ấm áp.

Mâm cơm gia đình 5

- Canh thảo mộc

- Thịt bò xào đậu que

- Bí đỏ hấp bông cải xanh

- Bánh mì

- Niêu cơm trắng

- Cam bổ múi cau

Mâm cơm gia đình ngày lễ đủ đầy hạnh phúc.

Mâm cơm gia đình 6

- Canh rau ngót

- Súp lơ xào cà rốt, cá chép giòn

- Thịt trưng mắm tép

- Đậu bắp luộc

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Trọn vẹn niềm vui bên mâm cơm gia đình giản đơn.

Mâm cơm gia đình 7

- Canh cà chua nấu mọc

- Sườn xào chua ngọt

- Đậu que luộc

- Hành muối

- Thịt viên chiên

- Niêu cơm trắng

- Tào phớ

Tình thân lan tỏa từ mâm cơm gia đình Việt.

Mâm cơm gia đình 8

- Canh cá

- Cua rang giòn

- Thịt luộc

- Rau bí xào tỏi

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

- Quả nhãn

Mâm cơm gia đình – ký ức tuổi thơ không thể quên.

Mâm cơm gia đình 9

- Bánh cuốn chả lụa

- Nhộng xào

- Dưa cải muối

- Canh rau cải nấu

- Cà muối

- Mướp luộc

- Thịt luộc

- Lạc rang

Dù xa đến đâu, vẫn nhớ về mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 10

- Gà kho nghệ

- Lạc rang

- Sung muối

- Rau muống luộc

- Nước rau luộc

- Niêu cơm trắng

- Cá biển rim

Mâm cơm gia đình, nơi giữ trọn hương vị Việt.

Mâm cơm gia đình 11

- Gà om nghệ

- Cá cơm rang giòn

- Rau củ luộc

- Cà muối

- Rau sống

- Niêu cơm trắng

Một mâm cơm gia đình, vạn niềm vui sum họp.

Mâm cơm gia đình 12

- Vỏ ốc nhồi mọc

- Đậu nấu chuối ốc

- Nem tai trộn thính

- Bún

- Bánh xu xê

Mâm cơm gia đình – nơi tình thương đong đầy.

Mâm cơm gia đình 13

- Canh chua

- Đậu nhồi thịt

- Cá nấu

- Rau cuốn ăn kèm

- Niêu cơm trắng

- Cà muối

Hạnh phúc đôi khi chỉ là mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 14

- Canh bí nấu tôm

- Thịt dê

- Đậu tẩm hành

- Dưa muối

- Chả mực

- Cá hồi và rau sống ăn kèm

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình Việt – giá trị truyền thống bất diệt.

Mâm cơm gia đình 15

- Canh cua nấu mướp và rau

- Nem rán

- Đậu phụ chiên giòn

- Cà muối

- Lạc luộc

- Niêu cơm trắng

Giản dị nhưng thiêng liêng: mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 16

- Canh mọc nấu

- Rau sống

- Xôi cốm

- Thịt gà lá chanh

- Nộm trộn tôm

- Niêu cơm trắng

Bữa tối ấm áp bên mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 17

- Canh cá nấu chua

- Cá cơm rim

- Rau sống ăn kèm

- Dưa chuột

- Lòng heo xào

- Niêu cơm trắng

Nơi yêu thương khởi nguồn: mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 18

- Canh bí nấu

- Cà muối

- Cá khô

- Thịt ba chỉ

- Tôm rim thịt

- Niêu cơm trắng

Hương vị quê nhà trong mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 19

- Cá kho

- Lặc lày luộc

- Nước rau luộc

- Rau muống luộc

- Đậu nhồi thịt

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình nhỏ, tình thân lớn lao.

Mâm cơm gia đình 20

- Canh trứng nấu cà chua

- Rau bí luộc

- Cà muối

- Cá kho

- Thịt ba chỉ luộc

- Tôm rim mắm

- Caramen

Mâm cơm gia đình – bến đỗ của yêu thương.

Mâm cơm gia đình 21

- Cá kho tiêu

- Rau luộc

- Lặc lày luộc

- Cà muối

- Thịt chiên

- Nước rau luộc

- Niêu cơm trắng

- Bánh xu xê

Mâm cơm gia đình thời 4.0 vẫn đầy đủ nghĩa tình.

Mâm cơm gia đình 22

- Đậu tẩm hành

- Thịt kho dừa

- Rau muống luộc

- Nhộng xào

- Dưa muối

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình hiện đại nhưng giữ hồn Việt.

Mâm cơm gia đình 23

- Canh trai nấu chua

- Thịt luộc

- Cá cơm chiên

- Cà muối

- Rau xào tỏi

- Niêu cơm trắng

Công nghệ thay đổi, mâm cơm gia đình vẫn bền vững.

Mâm cơm gia đình 24

- Canh rau cải ngọt nấu

- Thịt chiên

- Cá kho

- Thiên lý xào thịt bò

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại.

Mâm cơm gia đình 25

- Canh bí nấu tôm

- Tôm rim

- Mướp đắng xào trứng

- Trứng rán lá mơ

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Sống chậm lại bên mâm cơm gia đình mỗi tối.

Mâm cơm gia đình 26

- Canh hến nấu chua

- Tôm rim

- Rau muống luộc

- Bánh đa xúc hến

- Thịt quay

- Dưa cải muối

- Thạch ngũ sắc

Mâm cơm gia đình – bí quyết giữ lửa hạnh phúc.

Mâm cơm gia đình 27

- Cơm cháy ruốc

- Canh ngao nấu chua

- Nộm thịt bò

- Thịt gà viên chiên

- Niêu cơm trắng

- Quả táo

Dù bận rộn, vẫn dành thời gian cho mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 28

- Canh thiên lý nấu tôm

- Thịt quay giòn bì

- Nộm đu đủ và cà rốt

- Nem lụi

- Bánh bột lọc

- Củ kiệu muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – góc bình yên giữa phố thị.

Mâm cơm gia đình 29

- Canh ngao nấu chua

- Thịt heo kho trứng cút

- Rau muống luộc

- Mực xào dứa

- Tép xào khế

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Một ngày vội vã, chỉ cần mâm cơm gia đình để dừng lại.

Mâm cơm gia đình 30

- Canh ốc nấu chuối đậu

- Rau sống

- Đậu bắp luộc

- Thịt ba chỉ kho

- Xoài lắc muối ớt

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình là món quà vô giá của đời sống.

Mâm cơm gia đình 31

- Canh tôm nấu mướp

- Cà muối

- Cua rang giòn

- Sườn rim chua ngọt

- Niêu cơm trắng

Chẳng có nơi đâu ấm áp bằng mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 32

- Canh cua nấu mướp

- Cà muối

- Chả mực

- Tôm rim

- Đậu tẩm hành

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – thói quen nhỏ, giá trị lớn.

Mâm cơm gia đình 33

- Canh rau đay nấu tôm

- Dưa chuột

- Nem rán

- Mực xào

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Giữ gìn nếp sống Việt qua mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 34

- Canh cua

- Cà muối

- Tôm rim thịt

- Đậu chiên

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình, thước đo hạnh phúc giản đơn.

Mâm cơm gia đình 35

- Canh rau cải ngọt

- Phở cuốn

- Sườn rim chua ngọt

- Dưa chuột

- Rau sống

- Dâu tây

Phong cách sống hiện đại nhưng vẫn giữ mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 36

- Canh rau rút nấu sườn và khoai sọ

- Cà pháo muối

- Sườn rim

- Lòng gà xào bầu non

- Ngô luộc

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình là “đặc sản” Việt không thể mất.

Mâm cơm gia đình 37

- Canh bí nấu

- Bầu non xào

- Thịt heo luộc

- Tôm sông rang

- Cà muối

- Niêu sơm trắng

Mâm cơm gia đình – điểm tựa tinh thần của mỗi người.

Mâm cơm gia đình 38

- Canh cua

- Nem rán

- Tôm sông rang

- Đậu hũ chiên

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Bữa ăn hiện đại vẫn mang dáng dấp mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 39

- Trứng rán thịt

- Canh cá nấu giấm nghệ

- Rau sống

- Cà muối

- Lòng heo xào rau

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình là bản sắc trong văn hóa Việt.

Mâm cơm gia đình 40

- Canh cá nấu chua

- Chả cá

- Cà muối

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

- Đậu tẩm hành

- Rau sống

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – nơi ta luôn muốn trở về.

Mâm cơm gia đình 41

- Canh cá nấu

- Giò xào

- Cá chép giòn xào bông cải, cà rốt

- Thịt viên sốt cà chua

- Củ cải muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình chào đón Quốc khánh rực rỡ.

Mâm cơm gia đình 42

- Canh chua

- Chả mực

- Tôm hùm

- Nộm tai heo

- Niêu cơm trắng

Hạnh phúc tròn đầy trong mâm cơm gia đình ngày lễ.

Mâm cơm gia đình 43

- Canh thảo mộc

- Lạc rang

- Dưa muối

- Rau củ luộc

- Tôm rang

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Mâm cơm gia đình 44

- Canh cá nấu giấm

- Thịt kho dừa

- Lạc rang

- Bầu non xào

- Rau sống

- Niêu cơm trắng

Hương vị sum vầy trong mâm cơm gia đình mùa thu.

Mâm cơm gia đình 45

- Cà nấu chuối đậu

- Rau củ luộc

- Lạc rang

- Xôi cốm

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình đậm sắc đỏ – vàng, chan chứa tự hào.

Mâm cơm gia đình 46

- Súp lơ trắng nấu canh

- Cá kho

- Gà chiên viên

- Gà kho nghệ

- Củ cải muối

- Niêu cơm trắng

Quốc khánh thêm ý nghĩa với mâm cơm gia đình Việt.

Mâm cơm gia đình 47

- Canh sườn nấu rau ngót

- Lạc rang muối

- Cá tẩm bột chiên giòn

- Cá cơm khô chiên

- Dưa muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – lễ hội ẩm thực nơi mái ấm.

Mâm cơm gia đình 48

- Canh rau củ nấu

- Dưa chuột

- Cá nấu

- Đậu chiên

- Rau sống

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình hòa cùng nhịp đập dân tộc.

Mâm cơm gia đình 49

- Canh bí nấu

- Gà luộc

- Chả lụa

- Rau bí xào tỏi

- Xôi đồ

- Cơm lam

Gửi yêu thương qua từng món trong mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 50

- Canh sườn nấu cà chua

- Chả cá chiên

- Cá nấu chua

- Dưa muối, cà muối

- Bông cải xào cà rốt

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – lời tri ân tiền nhân.

Mâm cơm gia đình 51

- Canh bí nấu

- Gà kho nghệ

- Bầu xào

- Tôm rang

- Xôi cốm

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình ấm nồng hương vị ba miền.

Mâm cơm gia đình 52

- Canh đậu nấu nấm

- Trứng rán

- Thịt quay

- Tôm rim

- Niêu cơm gạo lứt

Tự hào Việt Nam trên từng mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 53

- Canh cá nấu nghệ

- Chả cốm

- Lặc lày luộc

- Rau sống

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – nơi lưu giữ ký ức lịch sử.

Mâm cơm gia đình 54

- Ốc nấu chuối đậu

- Vỏ ốc nhồi mọc

- Ốc nhồi hấp sả ớt

- Rau sống

- Sung muối

- Niêu cơm trắng

Một mâm cơm gia đình, một mảnh hồn quê.

Mâm cơm gia đình 55

- Khâu nhục

- Bắp cải luộc

- Cá sốt cà chua

- Thịt bò xào đậu que

- Niêu cơm trắng

- Dưa vàng

Mâm cơm gia đình đoàn viên ngày Quốc khánh.

Mâm cơm gia đình 56

- Canh dưa chua nấu sườn

- Bông cải xanh và bầu luộc

- Lưỡi heo luộc

- Chuối xanh

- Rau sống

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình thắp sáng tình yêu nước.

Mâm cơm gia đình 57

- Canh chua nấu cá

- Gỏi tôm trộn thính

- Cá kho tiêu

- Bí xanh luộc

- Đậu tẩm hành

- Bánh bột lọc

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – nơi hội tụ tình thân và Tổ quốc.

Mâm cơm gia đình 58

- Canh cá nấu

- Rau sống

- Nem cua bể

- Đậu hũ chiên

- Dưa muối

- Niêu cơm trắng

Mỗi mâm cơm gia đình là một câu chuyện Việt Nam.

Mâm cơm gia đình 59

- Nộm dọc mùng

- Gà hầm thuốc bắc

- Nộm rau củ

- Bánh trôi tàu

- Củ cải muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình gợi nhớ ký ức 80 năm độc lập.

Mâm cơm gia đình 60

- Bò kho

- Đậu sốt cà chua thịt

- Nước canh cà chua nấu

- Bắp cải luộc

- Niêu cơm trắng

Gói trọn niềm tự hào dân tộc trong mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 61

- Canh bí xanh

- Lạc rang muối

- Măng nhồi thịt

- Sườn xào chua ngọt

- Củ cải muối

- Niêu cơm trắng

- Mít

Đi xa mấy cũng nhớ mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 62

- Canh sườn nấu củ quả

- Thịt bò xào

- Cá rim

- Cà muối

- Xôi gấc đỏ

- Lạc rang

- Niêu cơm trắng

Ăn gì cũng được, miễn là bên mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 63

- Canh bí nấu tôm

- Cá bống chiên lá lốt

- Trứng chiên

- Bò xào rau cần

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – bữa tiệc cảm xúc hơn cả cao lương.

Mâm cơm gia đình 64

- Canh chua

- Rau sống

- Mực hấp

- Thịt xào sả ớt

- Niêu cơm trắng

Hạnh phúc là khi cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 65

- Canh rau

- Đậu tẩm hành

- Tai heo trộn thính

- Thịt viên chiên

- Tai heo trộn dưa chuột

- Cà pháo muối

- Niêu cơm trắng

Trend nào cũng có thể bỏ qua, trừ mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 66

- Canh bông cải nấu cà rốtt

- Lạc rang

- Chả lụa

- Cơm bầu

- Xôi gấc

- Niêu cơm trắng

Có một nơi không bao giờ lỗi mốt: mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 67

- Canh sườn hầm bông cải và cà rốt

- Thịt quay

- Cà muối

- Niêu cơm trắng

- Quả cam bổ cau

Mâm cơm gia đình – nơi yêu thương chẳng cần filter.

Mâm cơm gia đình 68

- Canh rau cải

- Dưa cải muối

- Cá kho

- Lòng heo luộc

- Niêu cơm trắng

- Bánh xu xê

Món ngon nhất không ở nhà hàng, mà ở mâm cơm gia đình.”

Mâm cơm gia đình 69

- Gà tiềm thuốc bắc

- Cá chiên lá lốt

- Gà kho gừng

- Thịt bò xào măng

- Lạc rang

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – trend bất hủ của người Việt.

Mâm cơm gia đình 70

- Canh rau nấu cà chua

- Dưa chuột

- Cá cơm rim

- Cánh gà tẩm bột chiên

- Xôi cốm sen dừa

- Niêu cơm trắng

Càng trưởng thành, càng thèm mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 72

- Canh mọc nấu rau cải

- Thịt bò xào

- Cá hồi chiên

- Rau củ luộc

- Niêu cơm trắng

- Quả kiwi

Không cần check-in sang chảnh, chỉ cần mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 73

- Canh dưa chua nấu sườn

- Rau sống

- Tôm rang

- Đậu tẩm hành

- Lưỡi heo luộc

- Lạc rang muối

- Niêu cơm trắng

Món ăn mẹ nấu luôn làm nên mâm cơm gia đình tuyệt vời nhất.

Mâm cơm gia đình 74

- Canh rau cải ngọt nấu

- Cá kho

- Cải bắp muối

- Giò xào

- Thit bò xào mướp

- Đậu kho

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – phiên bản luxury của trái tim Việt.

Mâm cơm gia đình 75

- Canh khoai mỡ

- Sung muối

- Lạc rang muối

- Chả cá

- Bắp cải luộc

- Niêu cơm trắng

"Bão like" cho mâm cơm gia đình ấm áp này.

Mâm cơm gia đình 76

- Thịt chim hấp

- Xôi cốm sen dừa

- Rau cải luộc

- Thịt bò xào đu đủ

- Chân gà sốt

- Nước rau luộc

Ai đi xa cũng mong trở về với mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 77

- Canh rau ngót nấu tôm

- Cá chiên

- Đậu sốt cà chua

- Cà muối

- Lạc rang muối

- Niêu cơm trắng

- Bánh trung thu

Không gì viral hơn mâm cơm gia đình Việt.

Mâm cơm gia đình 78

- Canh rau củ nấu mọc

- Cá kho tiêu

- Su hào và cà rốt muối chua ngọt

- Lạc rang muối

- Rau sống

- Thịt xào nấm và rau củ

- Niêu cơm trắng

Mâm cơm gia đình – content bất tử của yêu thương.

Mâm cơm gia đình 79

- Canh rau củ nấu nước luộc gà

- Cải chíp xào

- Cà muối

- Gà cuộn rong biển

- Niêu cơm trắng

- Bánh trung thu

Bí quyết giữ trend hạnh phúc: đừng quên mâm cơm gia đình.

Mâm cơm gia đình 80

- Đậu luộc

- Giò bò

- Thịt bê xào

- Canh rau củ

- Niêu cơm trắng

- Bánh bao kim sa

Mâm cơm gia đình – thứ xa xỉ mà ai cũng cần.

Trong không khí Quốc khánh, khi những bước chân diễu binh rầm rập sẽ vang trên Quảng trường Ba Đình, thì ở mỗi mái nhà, bữa cơm gia đình lại vang lên âm hưởng lặng lẽ mà sâu xa: tình yêu, sự sum vầy và lòng biết ơn.

80 mâm cơm không chỉ là con số biểu tượng, mà còn là lời nhắn nhủ: hòa bình và hạnh phúc bắt đầu từ những điều bình dị nhất – một bữa ăn quây quần, một mái ấm chan chứa tình thân.

Kỷ niệm Quốc khánh 80 năm, hình ảnh 80 mâm cơm của chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã trở thành biểu tượng đẹp: ẩm thực gia đình không chỉ nuôi dưỡng thể chất, mà còn nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Từ mâm cơm, người Việt cùng nhìn về quá khứ để biết ơn, và hướng tới tương lai với niềm tự hào bất diệt.

