Mạnh Trường và 'cháu gái' Hà Bích Ngọc 'gây sốt' với màn tương tác hài hước

'Cháu gái' Mạnh Trường chia tay phim, đặc biệt cảm ơn NSND Trung Anh GĐXH - "Cảm ơn thầy NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho em những bài học và lời khuyên về nghề để em được góp một phần nhỏ trong bộ phim 'Lằn ranh', Hà Bích Ngọc chia sẻ.

"Lằn ranh" - bộ phim hot của giờ vàng VTV đang đi dần đến hồi kết với những diễn biến bất ngờ. Trong tập 50 mới lên sóng (tối 12/1), phân cảnh sau khi lên giường với Triển (Mạnh Trường), Thuỷ (Hà Bích Ngọc) đã tiết lộ bản thân được Chủ tịch Trinh (Huyền Trang) cài vào bên Triển và ngọt nhạt mong anh giúp đỡ. Tuy nhiên, một người thực dụng như Triển cũng ngay lập tức tính toán và đặt vấn đề muốn Thủy lấy giúp một cuốn sổ chứa dữ liệu quan trọng của Trinh, sau đó cô có thể rời đi với một khoản tiền lớn.

Phân cảnh này ngay lập tức được lan truyền trên mạng xã hội không chỉ vì sự mưu mô, toan tính của 2 nhân vật, góp vai trò bước ngoặt trong phim mà còn vì độ ăn ý, đẹp đôi rất "tình" của Mạnh Trường và Hà Bích Ngọc.

Không dừng lại ở trên phim, ngoài đời, cả hai diễn viên đồng loạt chia sẻ lại phân cảnh "ăn khách" này kèm dòng trạng thái hài hước khiến fan thích thú.

Phân cảnh của Triển (Mạnh Trường) và Thủy (Hà Bích Thủy) đang nhận được sự quan tâm yêu thích của khán giả.

Lằn ranh tập 50: Phân cảnh Triển ra điều kiện sau khi lên giường với Thủy - đàn em của Trinh.

Mạnh Trường hài hước viết: "Chú nhắc em, lần thứ 2 làm mọi người hiểu lầm tôi rồi đó. Tự nhiên sáng ngày ra vào phòng tôi xong ngồi ngay cạnh giường, làm tôi mở mắt ra giật cả mình. May là tôi có thói quen dậy sớm đọc sách đấy, ko thì ko biết chuyện gì xảy ra nữa". Ngay dưới bài đăng của "chú" Mạnh Trường, Hà Bích Ngọc đáp: "Cháu vào trông chú ngủ cho ngon giấc thôi mà! Đã ai làm gì đâu, đã động vào chú đâu".

Cùng với đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 2001 cũng đăng hình ảnh với "chú" kèm dòng chia sẻ: "Trông cho chú ngủ cả đêm, sáng dậy chú cháu tâm sự chút mà chú toàn xui dại cháu". Mạnh Trường cũng trả lời ngay bên dưới bài đăng: "Cháu mưu mô như chú rồi đó".

Màn tương tác của "chú" và "em" khiến fan thích thú.

Có thể nói, Mạnh Trường và Hà Bích Ngọc là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngay ở lần xuất hiện đầu tiên, những phân cảnh đối diễn giữa Hà Bích Ngọc và Mạnh Trường nhận được nhiều lời khen từ người xem. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn và là lần đầu đóng phim truyền hình, nữ diễn viên trẻ không hề lép vế khi đứng cạnh đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Về phía Bích Ngọc, cô cũng thừa nhận "độ hot" của vai diễn là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: Tình tiết phim hấp dẫn, cơ hội diễn chung với diễn viên Mạnh Trường và sự tò mò của khán giả dành cho một gương mặt mới.

Nữ diễn viên sinh năm 2001 cũng bày tỏ lòng biết ơn người thầy - NSND Trung Anh - người đã kết nối, cho cô những bài học và lời khuyên về nghề để được góp một phần nhỏ trong bộ phim "Lằn ranh".

Hà Bích Thủy chia sẻ hình ảnh hậu trường phim.

Hà Bích Ngọc sinh năm 2001, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m65 cùng số đo 83-61-90 cm, được khen có vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Hà Bích Ngọc có 4 năm làm người mẫu ảnh. Nhờ đó, cô dần hình thành phong thái tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, sau quãng thời gian thực tập tại cơ quan báo chí, Bích Ngọc nhận ra bản thân phù hợp với diễn xuất hơn và quyết định rẽ hướng.

Cô đăng ký theo học lớp đào tạo ngắn hạn của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC trong 6 tháng - bước đệm quan trọng giúp cô có cơ hội góp mặt trong dự án phim giờ vàng. Cô lần đầu chạm ngõ phim truyền hình với "Lằn ranh".