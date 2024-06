Mê mẩn với loạt mâm cúng tết Đoan ngọ đẹp như tranh của ‘đầu bếp gia’ Hà thành

Tết Đoan ngọ là gì?

Tết Đoan ngọ, tết mùng 5, tết Đoan dương, hay tết diệt sâu bọ… đều là những cái tên chỉ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, một tiết khí quan trọng trong âm lịch của phương Đông. Đó là ngày được coi là sự khởi đầu của những ngày nóng nhất trong năm.

Tết Đoan ngọ là một trong những ngày Tết quan trọng trong năm của người Việt.

Theo truyền thống của người Việt, tết Đoan ngọ là một ngày lễ quan trọng mang ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng. Ngoài ra còn giúp xua đuổi bệnh tật, đón nhận may mắn, cầu mong sức khỏe an lành và cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Mâm cúng tết Đoan ngọ của mẹ đảm Hà thành

Theo chị Vũ Thu Hương (Đống Đa, Hà Nội), vào mỗi dịp 5/5 hàng năm, người dân thường làm mâm cúng tết Đoan ngọ dâng lên tổ tiên để thể hiện lòng thành, cầu mong một vụ mùa bội thu, có nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Bên cạnh đó, trong mâm cúng tết Đoan ngọ sẽ không thể thiếu những thứ sau: Rượu nếp, nếp cẩm, bánh gio (bánh tro), mận hậu, vải, cốm, hoa sen, hoa cau, trầu cau…

Mâm cúng tết Đoan ngọ bày tỏ lòng thành của gia chủ lên ông bà, tổ tiên.

"Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi gia đình, mâm cúng tết Đoan ngọ không yêu cầu to hay nhỏ miễn là gia chủ bày tỏ lòng thành của mình lên tổ tiên, ông cha. Sau khi thắp hương, cả gia đình hạ lễ để hưởng lộc, cùng quây quần chia sẻ những thức ăn thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống của quê hương", chị Thu Hương chia sẻ.

Một số hình ảnh về mâm cúng tết Đoan ngọ:

Trầu, cau là thứ không thể thiếu trong mâm cúng tết Đoan ngọ.

Những thức cúng toàn món ăn truyền thống của người Việt.

Tùy điều kiện của mỗi gia đình mà chuẩn bị mâm cúng tết Đoan ngọ to hay nhỏ.

Cơm rượu làm từ nếp cẩm thơm ngon.

Cơm rượu làm từ nếp cái hoa vàng, món ăn không thể thiếu trong ngày 5/5 âm lịch.

Bánh tro ăn cùng mật mía thanh mát, thích hợp thưởng thức trong mùa hè nóng bức.



Vào tháng 5 âm lịch hàng năm, các loại hoa quả thơm ngon như vải, mận bắt đầu vào mùa.

Xôi cốm nấu cùng hạt sen, một món ăn được nhiều người yêu thích trong dịp tết Đoan ngọ.

Món xôi ngũ sắc cho mâm cỗ thêm bắt mắt hơn.

Sau khi dâng lễ lên tổ tiên, cả gia đình hạ lễ và cùng quây quần thưởng thức những món ăn ngon.

Chiêm ngưỡng loạt ảnh mâm cúng Tết Đoan Ngọ đẹp hút hồn của các mẹ đảm, nhìn mà không nỡ ăn GĐXH – Vào mỗi dịp 5/5 hàng năm, người dân thường làm mâm cúng Tết Đoan Ngọ dâng lên tổ tiên để thể hiện lòng thành, cầu mong một vụ mùa bội thu, có nhiều sức khỏe và gặp may mắn.