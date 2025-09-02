Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Người dân xem truyền hình không khỏi tò mò về cụ bà tóc bạc trắng, đeo khăn vấn màu đen, mặc áo dài đỏ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận, cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) là Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).
Mẹ Huyến có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938, khi đó Mẹ mới 2 tháng tuổi. Mẹ Huyến có 2 người con trai hy sinh vì Tổ quốc là liệt sỹ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sỹ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).
Mẹ Huyến hiện sinh sống cùng gia đình người con trai út, thờ bố và 2 con trai liệt sỹ. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành là niềm tự hào cho tỉnh Hà Tĩnh.
Fanpage của báo Hà Tĩnh viết: " Đây là niềm tự hào lớn lao không chỉ của gia đình, quê hương mà còn của cả phường Trần Phú, của tỉnh Hà Tĩnh ".
Trước đó, sáng 2/9, hàng triệu người dân xem trực tiếp và qua truyền hình được theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Chương trình diễn ra hùng tráng, đầy sức mạnh, xúc động và tự hào.
Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9Xã hội - 24 phút trước
Gần 200 cán bộ, phóng viên, sinh viên đã vinh dự thay mặt cho hàng nghìn nhà báo trong cả nước tham gia diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trận địa pháo hoa ở quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM đã sẵn sàngXã hội - 33 phút trước
Điểm bắn pháo hoa tầm cao Khu vực Quảng trường Thuỳ Vân, TP.HCM (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) công tác lắp đặt đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ nhân dân đón Tết Độc lập.
Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập trànĐời sống - 51 phút trước
GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.
Ngày Quốc khánh ở Trường SaXã hội - 56 phút trước
Dịp Quốc khánh, hòa trong không khí vui tươi của cả nước, quân và dân trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) tổ chức nhiều hoạt động ấn tượng, sôi nổi.
Xe ôm 0 đồng chở người dân đi xem Triển lãm Quốc gia: 'Em ơi, xe đây!'Xã hội - 58 phút trước
Ba ngày qua, tại thôn Xuân Trạch (Đông Anh, Hà Nội), một tổ xe ôm đặc biệt đã được hình thành để chở miễn phí bà con vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia tham quan.
Võ sĩ quân hàm Đại úy thực hiện nghi thức mở màn diễu binh A80 là ai?Xã hội - 1 giờ trước
Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Quốc khánh thiêng liêng của cụ ông 100 tuổi từng chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lậpXã hội - 1 giờ trước
Sáng 2/9/1945, giữa biển người hạnh phúc ở Quảng trường Ba Đình, chàng trai Hà Nội 20 tuổi Nguyễn Văn Mỹ đứng những hàng đầu tiên, được tận mắt thấy Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Những tiếng hô vang ấy rung chuyển tận tim gan!
Toàn cảnh các khối diễu binh hào hùng tiến từ Quảng trường Ba Đình về Tràng Thi, Tràng TiềnThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 2/9, các khối diễu binh, diễu hành cùng tiến bước từ khu vực Quảng trường Ba Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô.
Những hình ảnh hiếm thấy trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Hải PhòngXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, khắp các đường phố Hải Phòng rực rỡ cờ hoa, hướng về Đại lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Ga Hải Phòng đã tăng số chuyến trong những ngày nghỉ lễ.
Danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển việnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo được hưởng 100% BHYT, không cần chuyển viện theo quy định mới nhất.
Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử tríThời sự
GĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.