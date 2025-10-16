Mẹo khử mùi hôi trong phòng kín giúp không gian sống thơm mát, dễ chịu

Sử dụng quả dứa

Với chỉ một quả dứa và một cây nến, căn nhà của bạn sẽ có hương thơm dễ chịu, lan tỏa khắp phòng xua đi mùi ẩm mốc của mùa mưa.

Bạn mua quả dứa hay còn gọi là trái thơm, trái khóm về. Sau đó cắt hai đầu, bỏ hết phần ruột, đặt cây nến vào giữa và để ở các góc nhà hoặc ở những nơi ẩm ướt như nhà tắm. Sức nóng từ nến sẽ làm dứa giải phóng tinh dầu giúp mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Mỗi ngày bạn chỉ cần đốt nến khoảng 10 phút và một quả dứa bạn có thể sử dụng khoảng 3 ngày.

Theo Báo Lao động, việc khử mùi hôi trong nhà là một trong những điều quan trọng mà các bà nội trợ cần lưu ý nhằm giữ gìn vệ sinh cho không gian sống. Trong đó, vỏ dứa cũng là một trong những giải pháp khử mùi mang lại hiệu quả tối ưu và không tốn kém.

Vỏ dứa được biết đến có chứa nhiều tinh chất tự nhiên giúp khử mùi và kháng khuẩn khá tốt. Hương thơm dịu nhẹ từ vỏ dứa sẽ giúp giảm đi mùi hôi khó chịu, đồng thời các enzym trong vỏ dứa có khả năng phân hủy các chất hữu cơ gây mùi.

Chính vì thế, vỏ dứa là phương pháp lý tưởng để các bà nội trợ áp dụng nhằm giảm thiểu sự khó chịu do mùi hôi gây nên như phòng tắm, phòng bếp, toilet.

Sử dụng vỏ cam, quýt khô

Thông tin trên Báo Kinh tế & Đô thị, mùi của cam, quýt có thể giúp thư giãn, loại bỏ căng thẳng và khử mùi cho căn nhà của bạn. Hãy phơi khô một ít vỏ cam, quýt và đốt chúng trên bếp hoặc với diêm, bật lửa, nến. Mùi thơm dễ chịu sẽ ngay lập tức tràn ngập căn nhà và lưu lại khá lâu.

Hương thơm từ vỏ cam quýt sẽ lan tỏa khắp căn nhà của bạn và làm sạch mùi ẩm mốc trong nhà.

Tương tự, bạn gắp cục than đang cháy hồng cho vào cái bát nhỏ cùng với ít vỏ cam (quýt) khô. Hương thơm từ vỏ cam quýt sẽ lan tỏa khắp căn nhà của bạn và làm sạch mùi ẩm mốc trong nhà.

Ngoài ra, tinh dầu trong các loại vỏ cam, quýt cũng có công dụng kháng khuẩn nên bạn có thể cắt nhỏ và phơi khô để tẩy trùng phòng ốc trong nhà và xua muỗi.

Sử dụng bã cà phê, bã trà

Từ lâu bã cà phê và bã trà được sử dụng như một nguyên liệu để khử mùi. Bạn có thể lấy bã cà phê hoặc bã trà sau khi sử dụng cho vào túi nhỏ treo ở góc phòng. Hương thơm từ cà phê và lá trà sẽ giúp bạn khử sạch mùi ẩm mốc nhanh chóng.

Sử dụng vôi sống

Bột vôi sống có tính oxy hóa rất cao, vì thế chúng thường được dùng để khử các mùi hôi và mùi ẩm mốc rất hiệu quả.

Lấy khoảng 10kg vôi sống đựng trong thùng gỗ hoặc thùng giấy đặt ở góc phòng. Điều này sẽ giúp bạn hút hết hơi ẩm trong phòng, làm cho phòng ở trở nên khô ráo.

Dùng than củi

Than có tác dụng hút ẩm tốt cũng như khử mùi, chống côn trùng, tạo ra các ion âm lọc sạch không khí.

Bạn chỉ cần bỏ ít than củi và góc nhà, hay góc tủ rồi đóng kín cửa lại sẽ giúp hút hết mùi hôi và hơi ẩm đem lại sự thông thoáng cho căn nhà của bạn.

Khử mùi ẩm mốc bằng không khí tự nhiên

Thường xuyên mở cửa sổ sẽ giúp không khí tự nhiên tràn vào phòng. Làm như vậy sẽ khiến cho không khí trong phòng được lưu thông và không khí ẩm trong phòng thoát ra ngoài.

Ngoài ra ánh sáng mặt trời tự nhiên chiếu vào căn phòng không chỉ làm khô ráo không gian mà còn diệt trừ các vi khuẩn và nấm mốc gây bệnh.