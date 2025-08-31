Miền Trung đỉnh điểm mưa lớn, những nơi nào mưa nhiều nhất?

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to trong ngày hôm nay.

Bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trong những giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h, tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão suy yếu thành vùng áp thấp, từ hôm qua (30/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 30/8 có nơi trên 100mm, điển hình như:

Trạm Cầu Treo (Hà Tĩnh): 153mm; trạm Môn Sơn (Nghệ An): 142.6mm; trạm Lâm Thủy (Quảng Trị): 123.8mm.

Dự báo thời tiết hôm nay (31/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to trong hôm nay. Ảnh minh họa: TL

Chia sẻ về tác động của bão số 6 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, khu vực thời tiết xấu chủ yếu từ Thanh Hóa đến Huế.

Ngoài ra, phía Đông Bắc Bộ cũng bị ảnh hưởng có mưa trong ngày 30 và 31/8. Từ ngày 1/9 mưa sẽ giảm dần.

Các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ hầu như không bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới và bão.

Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa nhiều nhất trong 2 ngày 30, 31/8. Đặc biệt là đêm 30 sang sáng ngày 31/8 có mưa rất to. Từ chiều tối 31/8 mưa giảm dần.

Từ sáng 2/9, thời tiết Hà Nội có thể có mưa nhỏ. Tuy nhiên lượng mưa không lớn, ít ảnh hưởng các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trời có nắng nhẹ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió Đông Nam cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.