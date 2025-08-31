Miền Trung đỉnh điểm mưa lớn, những nơi nào mưa nhiều nhất?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 6, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều nơi.
Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to trong ngày hôm nay.
Bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trong những giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h, tiếp tục suy yếu thêm.
Do ảnh hưởng của bão suy yếu thành vùng áp thấp, từ hôm qua (30/8), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 30/8 có nơi trên 100mm, điển hình như:
Trạm Cầu Treo (Hà Tĩnh): 153mm; trạm Môn Sơn (Nghệ An): 142.6mm; trạm Lâm Thủy (Quảng Trị): 123.8mm.
Dự báo thời tiết hôm nay (31/8), khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
Do ảnh hưởng của mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Chia sẻ về tác động của bão số 6 trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, khu vực thời tiết xấu chủ yếu từ Thanh Hóa đến Huế.
Ngoài ra, phía Đông Bắc Bộ cũng bị ảnh hưởng có mưa trong ngày 30 và 31/8. Từ ngày 1/9 mưa sẽ giảm dần.
Các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ hầu như không bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới và bão.
Dự báo thời tiết Hà Nội có mưa nhiều nhất trong 2 ngày 30, 31/8. Đặc biệt là đêm 30 sang sáng ngày 31/8 có mưa rất to. Từ chiều tối 31/8 mưa giảm dần.
Từ sáng 2/9, thời tiết Hà Nội có thể có mưa nhỏ. Tuy nhiên lượng mưa không lớn, ít ảnh hưởng các hoạt động ngoài trời dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Trời có nắng nhẹ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió Đông Nam cấp 2-3; phía Nam gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80Thời sự - 9 giờ trước
Trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80 (sáng 30/8), các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80: Ấm áp nghĩa tình Hà Nội từ những nắm cơm muối vừngThời sự - 17 giờ trước
Giữa không khí náo nức của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80, những nắm cơm muối vừng giản dị của người dân Hà Nội đã trở thành món quà nghĩa tình, sưởi ấm lòng bao vị khách phương xa.
Biển người hò reo, pháo tay rền vang khi khí tài công an, quân đội diễu phốThời sự - 17 giờ trước
Tiếng hò reo vang dọc các tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương khi khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu qua trong buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9.
Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Dù thời tiết Hà Nội đêm qua có xuất hiện các cơn mưa bất chợt, thế nhưng, hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa", quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ và nhân dân đã cùng thức thâu đêm, hát vang bài ca cách mạng...
Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đôThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.
Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà NộiThời sự - 22 giờ trước
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Tổng duyệt A80: Uy nghiêm các khối diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba ĐìnhThời sự - 22 giờ trước
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Bảo đảm tặng quà cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặpThời sự - 1 ngày trước
Ngày 29/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra như thế nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông. Trong đó thời tiết Hà Nội có sự thay đổi, chuyển biến theo từng ngày.
Tin sáng 30/8: Những trường hợp được chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH; Người lao động nghỉ 2/9, doanh nghiệp có phải trả lương?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2025 quy định cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm được đông đảo người lao động mong chờ...
Xuyên đêm mật phục sau vụ nhiều cây thông ở Huế bị 'đầu độc'Thời sự
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều cây thông bị khoan lỗ, đổ thuốc, kiểm lâm TP Huế triển khai lực lượng mật phục vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn cũng như xử lý người có hành vi phá hoại.