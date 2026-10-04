Một đêm phát hiện 65 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

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Ngày 4/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua tuần tra, kiểm soát tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc và Cửa Lò, các tổ công tác phát hiện, lập biên bản 65 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 27 xe mô tô.

Tổ công tác lập rào chắn để ngăn chặn hành vi vi phạm. ẢNH: C.A

Hoạt động tuần tra, kiểm soát được triển khai trong đêm 2/10, tập trung tại các tuyến đường, khu vực thường có đông thanh, thiếu niên tập trung vào ban đêm. Cụ thể, tại một số tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Lê Nin, tuyến đường 72m và các tuyến đường khác trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Các trường hợp vi phạm được lập biên bản, phương tiện bị tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều phương tiện vi phạm. ẢNH: C.A

Việc tăng cường tuần tra vào ban đêm nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và mất an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật về giao thông; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn, tuyến đường trọng điểm, nhất là vào ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

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