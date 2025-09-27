Rơi từ cột điện cao 30m, công nhân trẻ tử vong khi thi công đường dây 500KV

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vào thời gian trên, anh Đ.V.T. (SN 2000, quê Lai Châu) đang thực hiện nhiệm vụ thi công cột 156, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (địa bàn thôn Át Thượng, xã Lục Yên) thì bị rơi từ độ cao khoảng 30m xuống mặt đất dẫn đến tử vong.

Nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: NDCC.

Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 8/9, tại vị trí cột 129 qua địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai, cũng đã xảy ra sự cố gãy cột điện trong quá trình thi công kéo dây điện. Sự việc khiến anh Lò Văn C (SN 1982, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) tử vong.

Được biết, dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 229,5km với 468 vị trí móng cột. Đoạn qua tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 49,47km, hầu hết các vị trí đều nằm trên đồi núi cao, địa bàn thi công khó khăn.