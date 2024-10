Mua cà chua núm 5 hay 6 cánh và cách khử độc cho cà chua bị ép chín bằng hóa chất đơn giản nhất

Chọn quả cà chua có núm 5 cánh hay 6 cánh

Theo các nhà khoa học, quả cà chua rất giàu vitamin A, C, K, B6, và các nguyên tố vi lượng folate và thiamin, kali, mangan, magiê, canxi, phốt pho, đồng, chất xơ, protein... bổ dưỡng. Cứ 100g cà chua sống có 18 kcal, 0,9g đạm, 3,9g carb, 2,6g đường, 1,2g chất xơ, 0,2g chất béo.

Gần đây, các bà nội trợ rỉ tai nhau chọn quả cà chua có núm 6 cánh sẽ ngon hơn so với loại cà chua có 5 cánh. Thực tế, trên thị trường có loại cà chua có núm 5 cánh, hoặc núm 6 cánh - và các bà cho rằng, quả cà chua có núm 6 cánh ngon hơn.

Về việc này, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hạnh (Giảng viên Khoa Nông Học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giải đáp trên báo giới), số đài (số cánh) trên núm quả không liên quan đến chất lượng quả. Theo đó, các giống cà chua Beef có nguồn gốc châu Âu, ưu điểm là quả to, chắc, ít hạt, thịt dày khi chín cây có quả to, màu đỏ sậm, nhiều thịt, hương vị thơm ngon, thường có núm 6 cánh. Có thể vì thế mà nhiều người suy luận cà chua có núm 6 cánh ăn sẽ ngon hơn cà chua có núm 5 cánh. Thực tế, chọn cà chua ngon không quá quan tâm đến núm 5 cánh, hay 6 cánh. Chỉ cần quan sát màu sắc, hình dạng quả để lựa chọn cà chua tươi ngon.

Chị Nguyễn Thị Yến (chuyên làm tiệc cưới) chia sẻ, cà chua làm cỗ phải chọn quả chín cây tự nhiên, có màu đỏ đẹp, vỏ mỏng căng mọng, nhìn kỹ thấy nhũ lấm tấm ở thịt quả qua vỏ, nhiều thịt, có cát (bột) sẽ mọng nước, đáy quả trũng, ngửi có mùi thơm nhẹ... là quả chín tự nhiên. Bổ đôi quả cà chua thấy hạt màu trắng vàng bọc lớp màng nhầy (không phải là màu xanh) – thì xào nấu mới có hương vị thơm ngon, màu nước đỏ đẹp, tỉa hoa bày mâm cơm, mâm cỗ mới đẹp mắt.

Hoặc sờ tay, hay ép nhẹ vào quả cà chua, nếu thấy hơi mềm và đàn hồi tốt là cà chua ngon. Loại này bảo quản chỉ được 1 tuần trong tủ lạnh.

Nhìn núm quả cà chua chín cây tươi và dính chắc vào cuống - là quả mới hái. Ngược lại, những quả núm bị héo là hái đã lâu, không tươi ngon.

Cà chua chín cây màu không đồng đều. Cùng một quả cà chua nhưng chỗ nào hấp thụ ánh nắng sẽ nhiều màu đỏ hơn so với chỗ ít tiếp xúc nắng. Vì vậy quả cà chua chín tự nhiên thường có màu đỏ pha chút vàng. Phần cuống quả bị núm che đi nên màu sắc nhạt hơn. Do đó, mua cà chua nên né những quả có phần cuống và thân đỏ đều đẹp mắt.

Với những quả cà chua kích thước giống nhau, cầm lên quả nào nặng hơn sẽ ăn ngon hơn. Nếu quả tương đương mà cầm lên thấy nhẹ là hàm lượng nước trong quả thấp, ăn không ngon bằng.

Cà chua ngon không quá quan tâm đến núm 5 cánh, hay 6 cánh. Chỉ cần quan sát màu sắc, hình dạng quả để lựa trái ngon. Ảnh internet

Nhận biết cà chua ngon

Có nhiều cách để phân biệt cà chua chín cây và cà chua chín ép bằng hóa chất, nhưng bằng mắt thường có thể nhận biết vài nét như sau:

Cà chua dấm bằng hóa chất

Cà chua dấm bằng hóa chất quả to, vỏ đỏ bóng đều, không có núm, có thể để cả tháng không bị héo, thối.

Hình dáng quả cà chua bị dùng thuốc kích sai quả, ép chín sớm hình dáng có thể méo mó, không cân đối, vỏ đỏ đều đẹp mắt nhưng dày, sờ thấy cứng (do thịt quả bên trong còn xanh), ít nước, không có hương thơm tự nhiên.

Bên cạnh đó, sờ và ấn nhẹ quả cà chua thấy cứng là đã bị dùng hóa chất làm chín đều, màu đỏ đẹp, nhưng vỏ cứng, mùi vị không thơm tự nhiên. Ngoài ra, phần đáy quả nhô ra, bổ đôi thấy hạt bên trong còn xanh, không thấy cát.

Đồng thời, khi nấu cà chua bị ép chín có hóa chất lên lên nước loãng nhạt (không đỏ đẹp vì ít cát), hương vị không thơm ngon tự nhiên và nấu rất lâu nhừ.

Để ở môi trường bình thường cà chua chín ép bằng hóa chất thường mềm nhanh, dễ bị giập nát, không giữ được độ săn chắc của quả chín tự nhiên.

Cà chua có núm bám chắc vào quả là cà chua chín cây. Ảnh internet

Cách khử hóa chất trong cà chua

Kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ nhằm giảm thiểu tác hại của hóa chất bám vào cà chua như sau:

- Ngâm cà chua trong nước muối loãng 15-20 phút, giúp giảm lượng hóa chất bám trên bề mặt, rồi rửa lại bằng nước sạch.

- Hoặc ngâm nước chanh pha loãng 10-15 phút – chất axit nhẹ trong chanh giúp loại bỏ một phần hóa chất tồn đọng.

- Rửa cà chua bằng nước sạch, dùng bàn chải mềm chà nhẹ quả dưới vòi nước chảy, giúp loại bỏ bụi bẩn và một phần hóa chất.

- Gọt vỏ cà chua trước khi dùng (nếu nghi ngờ có hóa chất).

Những cách trên phần nào giúp các bà nội trợ an tâm hơn vì đã loại bỏ bớt được hóa chất ép chín bên ngoài quả cà chua trước khi cho vào nấu ăn.

Lưu ý khi ăn cà chua - Nếu muốn ăn cà chua sống cần ngâm, rửa sạch. - Chỉ nên ăn 1 - 2 quả/ngày và ăn cà chua đã chín. - Không ăn cà chua xanh, cà chua chưa nấu chín vì có hợp chất rất dễ gây ngộ độc, buồn nôn, mệt mỏi, tiết nhiều nước bọt… - Không ăn cà chua khi đói, vì có các chất vào dạ dày trống có thể làm quá trình tiêu hóa khó khăn. Thói quen ăn cà chua xanh, chưa chín có thể dẫn tới viêm loét dạ dày. - Không ăn hạt cà chua để tránh chứng chậm tiêu, ngừa viêm ruột thừa. Theo hướng dẫn của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC.

