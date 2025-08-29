Mới nhất
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Thứ sáu, 11:59 29/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được lên sóng, bà con nuôi cá bàn nhau việc viết đơn kiện gửi lên huyện. Họ kéo nhau đến nhà Vân (Thu Quỳnh), con gái bà Phúc, để nhờ viết đơn và xin ý kiến chú Bằng. Vân khéo léo tiếp chuyện, đồng thời khuyên mọi người nên bình tĩnh: "Bây giờ mình cứ chờ chính quyền xã kết luận như nào rồi mình tính tiếp".

Bằng (Vĩnh Xương) lại tỏ ra đồng tình với bà con, cho rằng mong muốn làm đơn là chính đáng. Vân khẳng định sẽ giúp bà con làm đơn kiện lên cấp tỉnh, nhưng cô muốn bà con suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định. Bà con nghe vậy, quyết định sẽ suy nghĩ thêm rồi sẽ đến nhờ Vân.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy- Ảnh 1.

Người dân trong xã bàn nhau gửi đơn lên xã để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhiều hộ nuôi cá quyết định thay nhau thức đêm canh gác để xem có ai lén xả thải ra sông hay không. Thế nhưng dù phải thức suốt đêm, họ vẫn không bắt được manh mối nào.

Cũng trong buổi sáng, vợ chồng ông Vui bàng hoàng phát hiện vườn chuối bị chém nát, đây là dấu hiệu của việc trả thù. Ông Vui hốt hoảng lên trụ sở công an để trình báo. Thiếu tá Huy nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Cảnh tượng khiến ai cũng xót xa, đặc biệt là bà Mừng – vợ ông Vui vừa khóc vừa than thở vì công sức nhiều tháng trời bị phá tan tành.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy- Ảnh 2.

Vườn chuối nhà ông Vui bị phá tan tành. Ảnh VTV

Trong khi công an xã khẩn trương làm việc, ở một góc khác, ông Thắng và Cường "gà" vẫn thản nhiên ngồi uống rượu. Họ bàn luận về việc phá hoại vườn chuối, cho rằng chuyện bà Mừng hay chửi đổng không thể là lý do chính. Ông Thắng nhận định rất có thể nguyên nhân nằm ở việc ông bà Vui định làm đơn kiện, khiến kẻ nào đó tức giận ra tay. Cường thì lần lượt suy xét từng người trong xã nhưng vẫn chưa tìm ra đối tượng khả nghi.

Tại Ủy ban xã, ông Chủ tịch xã Thứ (NSƯT Thanh Bình) một lần nữa nhắc nhở Thiếu tá Huy phải khẩn trương điều tra, tránh gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Huy báo cáo rằng anh đã trình lên cấp trên, ông Thứ tỏ ra không hài lòng. Ông lo ngại việc này bị đẩy lên cấp cao sẽ làm sự việc trở nên nghiêm trọng, đồng thời phàn nàn: "Tôi cứ nghĩ các cậu được điều chuyển về đây thì chuyên môn phải nâng cao chứ". 

Không chỉ dừng ở vụ chuối và cá, Thiếu tá Huy còn báo cáo thêm với chủ tịch xã việc mỏ đá của Tiến (Trần Kiên) khai thác vượt khung giờ quy định, gây ô nhiễm môi trường. Nghe đến đây, ông Thứ bối rối vì mỏ đá vốn thuộc về anh trai đã mất của mình, nay do cháu tiếp quản và ông vẫn thường xuyên theo dõi sát sao. Dù vậy, ông Thứ vẫn khẳng định: "Việc này cứ đúng quy trình mà làm, sai phạm phải răn đe".

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy- Ảnh 3.

Chủ tịch xã Thứ nhắc nhở Thiếu tá Huy tích cực làm rõ một số sự việc xảy ra trong xã. Ảnh VTV

Tập 20 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 29/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

T.Hằng (th)
