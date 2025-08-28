Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.
Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, bà Lý (Khánh Huyền) họp các thành viên ở trường để hỏi về việc không nhận bé Quang Minh - con trai của Mỹ Anh vào trường Sky. Sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc, bà Lý lấy lại sự công bằng cho bé Minh. Việc bé Minh được vào trường Sky mơ ước này khiến Mỹ Anh vui mừng vỡ òa.
Tuy nhiên, bà Lý tranh thủ lần này muốn nhờ Đăng (Doãn Quốc Đam) dựng sân khấu cho cuộc thi văn nghệ Khối của trường. Điều này khiến Đăng rất bực mình vì anh vốn là một đạo diễn chuyên nghiệp. Mỹ Anh thuyết phục chồng nhận lời, tất cả là vì bé Minh.
Ngày đưa con đi nhập học, Mỹ Anh vui ra mặt. Bé Minh cũng rất hào hứng. Mỹ Anh lại chạm mặt với vị phụ huynh mà hai bên từng đấu khẩu trước đó. Vị phụ huynh này liên tục cạnh khóe chuyện con Mỹ Anh nhập học muộn hơn, xen ngang, chứng tỏ có quan hệ riêng.
Sau khi biết Mỹ Anh ở khu Hoàng Giang, vị phụ huynh này cũng đoán ra ngay Mỹ Anh nhờ quan hệ với chị Lý - Phó Chủ tịch trường. Vì thế, cô ta nhắc nhở Mỹ Anh: "Chị Lý rất quan tâm các hoạt động của Hội phụ huynh. Vì thế, lớp ta có rất nhiều hoạt động không nhất thiết chị Lý phải biết".
Ở diễn biến khác, đồng nghiệp Lan muốn cướp vị khách VIP của Kim Ngân (Việt Hoa), nhưng cuối cùng, vị khách đó vẫn quyết chờ Kim Ngân về. Trong lúc trò chuyện, vị khách này đã tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Trong khi "tiểu tam" rất sang chảnh, quý phái thì bà lại xuề xòa, qua loa về vẻ ngoài.
Từ đó, bà phải thay đổi bản thân và quyết định sắm một bộ trang sức cao cấp. Từng đi qua nhiều cửa hàng, nhưng vị khách đặc biệt này sau khi được Kim Ngân tư vấn nhiệt tình nên đã quyết định chỉ mua thông qua cô.
Sau khi biết đồng nghiệp Lan định cướp khách và giở trò rắc phấn hoa lên cửa khiến Kim Ngân dị ứng phải vào viện, Kim Ngân đã cho Lan một cái bạt tai. Sau đó, cô còn dằn mặt khiến Lan "sợ xanh mắt".
Nhờ vị khách VIP "chốt đơn" của Kim Ngân mà cửa hàng của cô vượt KPI quý. Cửa hàng trưởng quyết định tổ chức ăn mừng. Sau cuộc vui, Kim Ngân và cửa hàng trưởng ngồi tâm sự về cuộc sống độc thân. Cả hai có chung nhiều quan điểm và đồng cảm.
Ở diễn biến khác, hai chị em đi ăn vặt, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) tâm sự với Mỹ Anh về việc bao năm cô chỉ biết trách móc chồng, không quan tâm tới nỗi khổ và cảm xúc của chồng.
Tập 10 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 1/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 40 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoạiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.
Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà NộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.
Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...
Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cáXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên" hé lộ căng thẳng khi người dân chưa thỏa mãn lời giải thích của ủy ban xã về cá chết hàng loạt.
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thúXem - nghe - đọc
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.