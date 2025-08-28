Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thế

Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, bà Lý (Khánh Huyền) họp các thành viên ở trường để hỏi về việc không nhận bé Quang Minh - con trai của Mỹ Anh vào trường Sky. Sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc, bà Lý lấy lại sự công bằng cho bé Minh. Việc bé Minh được vào trường Sky mơ ước này khiến Mỹ Anh vui mừng vỡ òa.

Tuy nhiên, bà Lý tranh thủ lần này muốn nhờ Đăng (Doãn Quốc Đam) dựng sân khấu cho cuộc thi văn nghệ Khối của trường. Điều này khiến Đăng rất bực mình vì anh vốn là một đạo diễn chuyên nghiệp. Mỹ Anh thuyết phục chồng nhận lời, tất cả là vì bé Minh.

Bà Lý nhờ vợ chồng Mỹ Anh tổ chức tiết mục văn nghệ ở trường. Ảnh VTV

Ngày đưa con đi nhập học, Mỹ Anh vui ra mặt. Bé Minh cũng rất hào hứng. Mỹ Anh lại chạm mặt với vị phụ huynh mà hai bên từng đấu khẩu trước đó. Vị phụ huynh này liên tục cạnh khóe chuyện con Mỹ Anh nhập học muộn hơn, xen ngang, chứng tỏ có quan hệ riêng.

Sau khi biết Mỹ Anh ở khu Hoàng Giang, vị phụ huynh này cũng đoán ra ngay Mỹ Anh nhờ quan hệ với chị Lý - Phó Chủ tịch trường. Vì thế, cô ta nhắc nhở Mỹ Anh: "Chị Lý rất quan tâm các hoạt động của Hội phụ huynh. Vì thế, lớp ta có rất nhiều hoạt động không nhất thiết chị Lý phải biết".

Mỹ Anh tiếp tục đối diện với phụ huynh khó ưa sau màn "đụng độ" từ trước. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, đồng nghiệp Lan muốn cướp vị khách VIP của Kim Ngân (Việt Hoa), nhưng cuối cùng, vị khách đó vẫn quyết chờ Kim Ngân về. Trong lúc trò chuyện, vị khách này đã tâm sự về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Trong khi "tiểu tam" rất sang chảnh, quý phái thì bà lại xuề xòa, qua loa về vẻ ngoài.

Từ đó, bà phải thay đổi bản thân và quyết định sắm một bộ trang sức cao cấp. Từng đi qua nhiều cửa hàng, nhưng vị khách đặc biệt này sau khi được Kim Ngân tư vấn nhiệt tình nên đã quyết định chỉ mua thông qua cô.

Sau khi biết đồng nghiệp Lan định cướp khách và giở trò rắc phấn hoa lên cửa khiến Kim Ngân dị ứng phải vào viện, Kim Ngân đã cho Lan một cái bạt tai. Sau đó, cô còn dằn mặt khiến Lan "sợ xanh mắt".

Nhờ vị khách VIP "chốt đơn" của Kim Ngân mà cửa hàng của cô vượt KPI quý. Cửa hàng trưởng quyết định tổ chức ăn mừng. Sau cuộc vui, Kim Ngân và cửa hàng trưởng ngồi tâm sự về cuộc sống độc thân. Cả hai có chung nhiều quan điểm và đồng cảm.

Kim Ngân và cửa hàng trưởng tâm sự sau buổi tiệc liên hoan. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, hai chị em đi ăn vặt, Hoàng Lam (Quỳnh Kool) tâm sự với Mỹ Anh về việc bao năm cô chỉ biết trách móc chồng, không quan tâm tới nỗi khổ và cảm xúc của chồng.

Tập 10 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 1/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

